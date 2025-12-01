X!

Kõlvart: ebapiisav keeleoskus ei tohi ajateenistusest eemale jätta

Eesti
Mihhail Kõlvart saates
Mihhail Kõlvart saates "Otse uudistemajast" Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Kesekerakonna esimees Mihhail Kõlvart kritiseeris otsust, millega kutsutakse uuest aastast ajateenistusse üksnes need kutsealused, kelle eesti keele oskus on vähemalt B1-tasemel ehk kes saavad aru lihtsatest käskudest ja suudavad väljaõppes osaleda.

Kõlvart leidis, et ajateenistus on olnud lisaks sõjalisele väljaõppele ka kohaks, kus ühtlustatakse noorte meeste üldist ettevalmistust.

"See tähendab, et kaitseväes saavad paljud noored lisaks sõjalise iseloomuga oskustele teha ära autojuhiloa ning samuti parandatakse vajadusel noorte eesti keele oskust. Nüüd on valitsus otsustanud, et eesti keele õpe jäetakse ajateenistuses ära ning ebapiisav keeleoskus on nüüdsest piisav põhjus ajateenistusest kõrvale jääda. Sellega aga kaasnevad mitmed murettekitavad probleemid, millele kahjuks ei ole selle otsuse tegemisel mõeldud."

Kõlvarti arvates tahab riik lükata igal aastal kõrvale kuni viiendiku noortest meestest, kes võiksid olla osa riigikaitsest.

"See on juba mitmes järjestikkune samm, kus praegune valitsus ütleb suurele osale Eesti inimestest, et neid pole riigile vaja ja nad justkui ei kuulu siia. Kaitseväeteenistus oli seni hea võimalus erineva taustaga noori liita, nüüd aga hoopis lõhestatakse. Meid on nii vähe, me ei saa seda endale lubada, et me osa inimesi lihtsalt minema viskame ja isoleerime."

Keskerakonna esimees lisas, et ajateenistus pole mitte ainult võimalus, vaid ka kohustus.

"Uuest aastast aga annab riik puuduliku keeleoskuse korral õiguse see kohustus täitmata jätta. Selline samm saadab muuhulgas üpris segaseid signaale eesti keele õppijate moraalile."

Kõlvarti arvates on Eesti kaks kõige edukamat integratsiooniprojekti olnud sport ja ajateenistus.

"Riigijuhtide otsusega kaotatakse neist üks. Sulgedes ajateenistuse nõrga keeleoskusega noortele, kaob üks oluline instrument, millest võitis mitte ainult riigikaitse, vaid ka noorte inimeste haridus ja lõimumine," arvas Keskerakonna esimees.

KRA: kehv keeleoskus halvab väljaõpet

Kaitseressursside ametist on varem öeldud ERR-ile, et vähemalt B1-tasemel keelenõude kehtestamine on vajalik, kuna ajateenijate väljaõpe toimub eesti keeles ning väljaõppes kasutatakse järjest keerukamaid relva- ja sidesüsteeme ning spetsiifilisi erialaseid mõisteid.

"Alla B1-taseme keeleoskusega isik ei suuda korraldusi ega õppesisu piisavalt omandada, mis omakorda takistaks tõhusa sõjaväelise väljaõppe edukat läbimist," sõnas KRA kommunikatsioonijuht Daisi Želizko-Kask.

Kaitseväest lisati, et umbes viiendik kutsealustest ei oska ajateenistusse saabudes riigikeelt väljaõppes osalemiseks ja teenistusülesannete täitmiseks piisaval tasemel. Seetõttu on kaitsevägi sunnitud korraldama neile sõjalise väljaõppe arvelt keeleõpet.

"Eesti keele kursuste läbimine nõuab väljaõppe arvelt aega, sest ajateenija kulutab osa teenistusajast keeleõppele, mitte otseselt väljaõppe saamisele ja teenistusülesannete täitmisele. Samas on keeleõpe vajalik, et tagada tema tulemuslik ja ohutu osalemine teenistuses," öeldi kaitseväe pressijaoskonnast.

Kaitseminister Hanno Pevkur ütles, et muudatus puudutab peamiselt neid kutsealuseid, kes ei ole gümnaasiumi lõpetanud. "Kui noor on lõpetanud gümnaasiumi, siis on ta saanud ka vähemalt 60 protsenti eestikeelset õpet ehk B1-tase on tagatud," märkis ta.

Toimetaja: Urmet Kook

Samal teemal

jõuluootus

tee oma valik!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:07

Piljarditalent Maimre kindlustas U-17 MM-il medali

08:07

Eesti kolmanda kvartali majanduskasv oli 0,9 protsenti

07:25

Vilniuse lennujaama töö oli terve öö Valgevene õhupallide tõttu peatatud

06:55

Tartu Holmi kvartali võidutöö leidis tasakaalu avaliku ja erahuvide vahel

06:30

NATO-s kaalutakse vastulööke Venemaa hübriidrünnakutele

06:20

Kõlvart: ebapiisav keeleoskus ei tohi ajateenistusest eemale jätta

06:00

Tiit Land: milline kõrgharidus viib Eesti majanduse järgmisele tasemele?

05:49

Trump Florida kõneluste järel: Ukraina ja Venemaa leppeks on võimalus

04:55

Euroraha saamiseks peab Tallinna Kristiine ristmiku tulevik selguma kevadel

30.11

Shiffrin võitis MK-sarjas neljanda slaalomi järjest

otse uudistemajast

eesti laul 2026

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

30.11

Sõja 1376. päev: Ukraina droonid halvasid Novorossiiski naftaterminali töö Uuendatud

29.11

Saks: Ukraina presidendi maine on saanud väga tõsiselt kannatada

30.11

Laneman: Ukraina kasutab Pokrovskit hakklihamasinana Vene vägede hävitamiseks

30.11

Tallinna börsilt lahkuvad nii investorid kui kaubeldavad ettevõtted

29.11

Kruuda: mind ei ole vaja riiklikult taga otsida

30.11

Ilves oli suusarajal kuues, aga hüppevõistlus jäeti ära Uuendatud

30.11

Esmaspäeval kerkib elektri hind pärast tööpäeva lõppu väga kõrgele

30.11

Netanyahu esitas presidendile ametliku armuandmispalve

30.11

USA peatas sisserände kolmanda maailma riikidest

30.11

Zahkna ja Külm said paarissegateatesõidus kümnenda koha Uuendatud

ilmateade

loe: sport

08:07

Piljarditalent Maimre kindlustas U-17 MM-il medali

30.11

Shiffrin võitis MK-sarjas neljanda slaalomi järjest

30.11

Kregor Zirk: oli väga tore ujumismaailmast korraks eemale astuda

30.11

ETV spordisaade, 30. november

loe: kultuur

30.11

Panso preemia pälvis sel aastal näitlejatudeng Alex Paul Pukk

30.11

Arvustus. Rohkem hullumeelsust, palun!

30.11

Galerii: Tallinnas Niguliste muuseumis süüdati jõulukuusel tuled

30.11

Ülevaade. Suveteater 2025: gesamtkunstwerk, rahvuspoliitilisus ja stambid

loe: eeter

30.11

Hannes Hanso: aastakümnete pärast jäävad meelde need asjad, mis sind päriselt proovile panid

30.11

Mikk Mägi filmist "Peetrikese jõulurobot": tegin selle nii, et mu pojale meeldiks

30.11

Olav Ehala: kahju, et abikaasa minu juubelit ei näinud

30.11

Heategevussaade "Jõulutunnel" toetab tänavu Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi

Raadiouudised

30.11

Valmis on saanud eesti-liivi sõnastik

30.11

Hiiumaal tuli kokku uus vallavolikogu

30.11

Päevakaja (30.11.2025 18:00:00)

29.11

Musta Reede kampaania suurendab Eesti e-poodide käivet mitu korda

29.11

Setomaal, Värskas toimus õpilasfirmade laat

29.11

Päevakaja (29.11.2025 18:00:00)

28.11

Eestis jääb alles üheksateist postkontorit

28.11

Saaremaa vallavolikogu uus koosseis alustas tegevust

28.11

Päevakaja (28.11.2025 18:00:00)

28.11

Tallinna uus võimuliit kaalub linnahalli tegemist konverentsikeskuseks

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo