Baltic Workboatsi kriminaalasi vajus osaliselt kokku

Baltic Workboatsi ehitatud kaatrite üleandmine mereväele
Baltic Workboatsi ehitatud kaatrite üleandmine mereväele Autor/allikas: Margus Muld/ERR
Riigiprokuratuur lõpetas Baltic Workboatsi puudutava uurimise ühes soodustuskelmuse episoodis, sest asjas puudus kuriteokoosseis, kirjutab Eesti Ekspress. Teises asjas, kus prokuratuur kahtlustab, et firma jättis riigile tasumata 1,7 miljoni euro ulatuses tööjõumakse, uurimine jätkub.

"Keskkriminaalpolitsei on natuke rohkem kui poole aasta jooksul kontrollinud kahtlust, mille kohaselt võisid ettevõte, selle juhid ja töötajad toime panna soodustuskelmuse. Tänaseks on selgunud, et ühe uurimise objektiks olnud projekti puhul puudub alus kriminaalmenetlusega jätkata, kuna pettust ei tuvastatud. Menetluses olevas teises soodustuskelmust puudutavas episoodis menetlus jätkub," selgitas riigiprokurör Sigrid Nurm ajalehele.

Politsei kontrollib kriminaalmenetluses, kas ettevõtte juhtivtöötajad võisid OÜ-tada ehk esitada endaga seotud äriühingute nimel ettevõttele arveid teenuste eest, mida tegelikult ei osutanud.

Lisaks kogus politsei tõendeid, et kontrollida, kas ettevõte, selle juhid ja töötajad panid toime soodustuskelmuse, kui taotlesid 2022. aastal ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuselt (EISA) projektidele toetust. Niisuguse toetuse maksmine eeldab, et taotlev firma ei ole projektiga seotud tegevusi varem alustanud ega võtnud kohustusi, tellimusi või pakkumisi enne EISA-le taotluse esitamist.

Algselt kahtlustas prokuratuur, et ettevõte oli enne toetuse saamist juba alustanud sellega seotud tegevusi, ent kohtueelse menetluse käigus kogutud teave lükkas selle kahtlustuse ümber. Nurme sõnul sai Baltic Workboats toetuse seaduslikult.

Baltic Workboats on ehitanud ja projekteerinud üle 250 laeva, mida on soetanud Eesti piirivalve, politsei, toll, lootsi- ja sadamateenistused. Mõne aja eest teatas firma, et selle Saaremaa tehas ehitab riigi laevastikule uut laeva.

Allikas: Eesti Ekspress

