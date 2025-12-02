X!

IKEA sai Eestilt loa osta Saku valla jagu metsa

IKEA kontsern sai loa omandada Rootsi metsaomanikele kuuluvalt Södra kontsernilt Eestis 18 000 hektarit metsa.

Äripäev kirjutas, et Eesti konkurentsiamet andis reedel loa tehingule, millega IKEA kontserni kuuluv Ingka Investments omandab 720 miljoni euro eest Södra metsad Baltikumis. Lõviosa ehk 135 000 hektarit sellest asub Lätis.

Lõunanaabrite konkurentsiametini jõudis koondumise teade alles paar nädalat tagasi ja seal oodatakse tehingu kaalumiseks veel 12. detsembrini turuosaliste arvamusi.

Ingka Investments Eesti metsamaa juht Tauno Kusma kommenteeris varem Äripäevale, et ettevõte on pühendunud sellele, et luua Balti riikides suuremat kohalikku lisandväärtust. "Meie eesmärk on suurendada piirkonnas töödeldava puidu osakaalu, et tugevdada Balti metsanduse väärtusahelat," teatas ta.

ERR-i portaal kirjutas jaanuaris, et üks Eesti suuremaid metsamajandajaid, Rootsi omanikele kuuluv Södra Forest Estonia on otsustanud maha müüa ligi 153 000 hektarit maad, mis neile Eestis ja Lätis kuulub.

Södrale kuulub Eestis ja Lätis ligikaudu 153 000 hektarit maad, millest suurem osa asub Lätis. Eestis on nende hallata 18 000 hektarit maad, millest 90 protsenti moodustab metsamaa.

RMK kommunikatsioonipartner Priit Luts ütles ERR-ile, et kuna omanikku on Eestis vahetamas umbes üks protsent kogu majandatavast metsamaast, jääb selle võimalik mõju turule tervikuna piiratuks.

Allikas: Äripäev

