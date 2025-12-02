X!

Oliver Kruuda eemaldati tagaotsitavate nimekirjast

Oliver Kruuda.
Oliver Kruuda. Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Ärimees Oliver Kruuda, kes kuulutati 20. novembril tagaotsitavaks, on tänaseks politsei- ja piirivalveameti (PPA) tagaotsitavate nimekirjast eemaldatud.

Põhja prefektuuri küber- ja majanduskuritegude talituse juht Hannes Kelt sõnas teisipäeval, et Oliver Kruuda on praeguseks riiklikust tagaotsitavate nimekirjast eemaldatud, kuna ärimehega on ühendust võetud ning enam ei ole põhjust teda taga otsida.

"Tagaotsitavaks kuulutatakse inimene siis, kui politseil ei õnnestu selle inimesega ühendust saada ei kõnede ega kirjade teel ning meil puudub ka teadmine selle kohta, kus inimene elab. Just neil põhjustel kuulutatigi Oliver Kruuda tagaotsitavaks," lausus Kelt.

"Kuivõrd me nüüd oleme temaga ühendust saanud, ei ole ka põhjust teda enam taga otsida," lisas küber- ja majanduskuritegude talituse juht.

20. novembril kuulutati ärimees riiklikult tagaotsitavaks. 29. novembril teatas Kruuda, et tagaotsitavaks kuulutamine ei olnud vajalik ning soovitas Põhja prefektuuri kriminaalbüroo küber- ja majanduskuritegude talituse ametnikel temaga inimlikul viisil kontakteeruda.

Oliver Kruuda Autor/allikas: Politsei- ja piirivalveamet

"Suure kahjutundega tõden ja mulle jääb täiesti arusaamatuks, miks ühte Eesti inimest selliselt stigmatiseeritakse. Stigmatiseerimine tähendab inimese häbimärgistamist ja negatiivset sildistamist, millega üldjuhul kaasneb ebaõiglane kohtlemine ning mis on alati avalik sotsiaalne nähtus," kirjutas ärimees Oliver Kruuda oma teadaandes.

Kruuda sõnas, et on kursis Eestis kehtivate seadustega ning teab, et inimese tagaotsitavaks kuulutamine on äärmuslik meede, millele peavad eelnema muud toimingud, näiteks kutsete või teadete kättetoimetamised (sh katsed). Ta lisas, et Eesti inimesed peavad saama usaldada, et riik ja selle institutsioonid tegutsevad heas usus ja vastutustundlikult.

"Ma ei ole Eestis elanud ega viibinud juba enam kui viis aastat. Juba 2021. aasta juunis teavitasin Tartu maakohtu kaudu, et mul puudub alaline elukoht Eesti Vabariigis ning ma ei viibi Eestis. Sellest tulenevalt on politseile faktiliselt teada, et minu tagaotsimine Eestis ei anna ega saagi anda tulemusi. Mul on Eestis lepinguline esindaja, kuid politsei ega uurimisasutused ei ole kordagi tema poole pöördunud, kuigi see oleks olnud lihtsaim viis minuga kontakti saavutada," ütles Kruuda.

Kruuda on omanud enamusosalust mitmetes suurtes ettevõtetes, sealhulgas AS Kalev, Rakvere Lihakombinaat ja Tallinna Piimatööstus AS.

2020. aastal tunnistas Harju maakohus Kruuda süüdi 2015. ja 2016. aasta tuludeklaratsioonides valeandmete esitamises.

2020. aasta oktoobris asus ta elama Iirimaale.

2021. aastal kuulutas Tartu maakohus välja Kruuda eraisiku pankroti. Avalduse pankroti kuulutamiseks tegi kohtule Marcel Vichmanni ettevõtte Best Idea OÜ, kuna Kruuda polnud tasunud talt kohtuga välja mõistetud 15 miljoni euro suurust võlga.

Selle aasta alguses lõpetas kohus aegumise tõttu kriminaalmenetluse, milles Kruuda oli osaline.

Toimetaja: Johanna Alvin

