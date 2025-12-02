X!

Balti riigid ja Taani kavatsevad hakata ühiselt ravimeid hankima

Eesti
Haiglaapteek
Haiglaapteek Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Eesti, Läti, Leedu ja Taani allkirjastasid Brüsselis koostöödeklaratsiooni, et hakata ravimeid ühiselt hankima. Samuti leppisid Euroopa Liidu terviseministrid kokku ka uued reeglid, mis aitavad tagada, et esmatähtsad ravimid jõuaksid inimesteni kõigis liikmesriikides

Koos suudavad väikeriigid tellida suurema koguse, mis aitab saada paremaid hindu ja kindlamaid tarnetingimusi, teatas sotsiaalministeerium sotsiaalmeedias.

Eestile on juba pikalt probleemiks, et uued ravimid jõuavad riiki ligi kaks aastat hiljem kui suurtele turgudele.

Hinnataotlused esitatakse Eestis keskmiselt 738 päeva hiljem kui Lääne-Euroopas, kuigi Eesti enda protsess on kiire ja vähebürokraatlik, märgib ministeerium.

Euroopa Liit püüab ravimite tootmises vähendada sõltuvust muust maailmast

Esmaspäeval leppisid Euroopa Liidu terviseministrid Brüsselis kokku ka uued reeglid, mis aitavad tagada, et esmatähtsad ravimid jõuaksid inimesteni kõigis liikmesriikides — ka väiksemates.

Paljusid ravimeid ei toodeta Euroopa Liidus, või vähemalt sõltub nende tootmine paljus Hiinast ja mujalt maailmast pärit toormest. Suurema kriisi korral on seega praegu tõenäoline, et ravimid võivad otsa saada. Seda on juba varem juhtunud - pandeemia ajal - tõdes Eesti sotsiaalminister Karmen Joller.

"Antibiootikumid lihtsalt kadusid ära, eriti kadusid ära lastevormid,
sellepärast et neid on veidikene ka vähem, valik on väiksem ja apteekidesse,
kui oli vaja näiteks lapsevanemal osta antibiootikum oma lapsele retseptiga,
siis apteeki jõudnud lapsevanem ei saanud antibiootikumi," ütles Joller.

Kuigi mure on üle-Euroopaline, puudutab see eriti väikseid riike nagu Eesti. Kui turg on väike on ravimitootjate huvi selle vastu ka väike. Eesti on seni püüdnud olukorda lahendada vähendades tarnijatele seatud nõudeid. Kuid Euroopa Liidus püütakse nüüd seada hangetele rangemad tingimused - näiteks, et ei vaadataks ainult hinda vaid ka toote tarnekindlust. Karmimad nõuded võivad olla mõnikord takistuseks tõdeb Joller, kuid lõpuks vajalikud, et tagada tootmine Euroopas.

"Olukorras, kus on ravimit vähe juba turul, ei ole väga suured valikud. Seal tõesti me ei tahaks lisatingimusi. Aga teine pool ongi seesama, et miks me tahame, et Euroopas oleks ravimitootmine alles ja miks me peame võimalusele eelistama Euroopa tootmist, on kriisikindlus. Sest kui on kriisid, siis üle ookeani tuua ravimit on oluliselt, ma ei räägi isegi, et kallim, aga võib-olla võimatu," lausus Joller.

Oht on ka, et lisatingimused võivad tuua ravimite hinnatõusu. Joller ütleb, et seda on siiski püütud uue Euroopa Liidu määruse kokkuleppimisel vältida.

"Siin on päris hästi detailidesse vaadatud, millised on need olukorrad, kus see kulu võib suureneda ja vastupidi. Tegelikult meie mure on see, et kulud ongi praegu liiga suured. Me tahaksime, et ravimi hinnad oleksid madalamad, sest see on üks põhjus, miks just väiksemad riigid ei saa endale lubada ravimit," ütles Joller.

Ravimite hinna alla toomiseks püütakse liikmesriikide vahel korraldada rohkem ühishankeid. Selleks sõlmisid näiteks Balti riigid ja Taani täna koostööleppe. Laiemalt leppisid liikmesriigid kokku oma seisukoha esmatähtsate ravimte määruse asjus, kuid enne selle jõustumist tuleb leida ühine seisukoht ka Euroopa parlamendi ja komisjoniga.

Toimetaja: Aleksander Krjukov, Joakim Klementi

Samal teemal

jõuluootus

eesti laul 2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:22

Mélenchon ja Glucksmann võitlevad Prantsuse vasakpoolsete juhtimise nimel

19:12

Endine maailma teine reket naasis 41-aastasena väljakule

19:05

Balti riigid ja Taani kavatsevad hakata ühiselt ravimeid hankima

18:55

Tantsulavastus "Kolm naist astusid baari" sündis argidraamade tajumisest

18:52

Aktuaalne kaamera kell 17:00

18:49

Jõhvi volikogu esimeheks valiti Jõhvi vallavanem Maris Toomel

18:47

Red Bulli vormelimeeskond asendab Tsunoda Hadjariga

18:45

Euroopa Liit püüab ravimite tootmises vähendada sõltuvust muust maailmast

18:45

Tartu linnavolikogu valis esimeheks Tõnis Lukase

18:42

Oliver Kruuda eemaldati tagaotsitavate nimekirjast

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

01.12

Kaljulaidi sõnul ei ole USA-d mõnitava Jürgen Ligi koht valitsuses

16:52

Ukraina droonirünnak süütas Orjoli oblastis energiakompleksi Uuendatud

01.12

Eesti korvpallikoondis pidi MM-valikmängus Tšehhi paremust tunnistama Uuendatud

18:11

Soomlanna üllatusvõit jäi 0,3 sekundi kaugusele, Tomingas punktidel Uuendatud

01.12

Vene varilaevastiku ründamisele pole must-valget õigushinnangut

15:58

Võimud pidasid EL-i välisteenistuse läbiotsimise käigus kinni Federica Mogherini

09:04

Poola leht: rünnakuid Euroopas korraldab otse Putinile alluv GRU eriüksus

01.12

Marek Kohv: viimane aeg on mõista, et USA valitsus ei ole enam Ukraina toetaja

13:21

Lahkuv abilinnapea näeb Tallinna koalitsioonileppe sättes Solmani erahuvi

11:55

Gustav Adolfi gümnaasiumi direktoriks saab Jüri Käosaar Uuendatud

ilmateade

loe: sport

19:12

Endine maailma teine reket naasis 41-aastasena väljakule

18:47

Red Bulli vormelimeeskond asendab Tsunoda Hadjariga

18:11

Soomlanna üllatusvõit jäi 0,3 sekundi kaugusele, Tomingas punktidel Uuendatud

17:42

Crosby näitas taas Flyersi vastu võimu

loe: kultuur

18:55

Tantsulavastus "Kolm naist astusid baari" sündis argidraamade tajumisest

16:47

Sõpruse kino tegevjuht Gert Põrk: kino roll on anda ka filmidele konteksti

16:35

Järgmisel kolmel aastal saavad kirjanikupalka Grigorjeva, Aalmann, Allik, Parve ja Viiding

15:19

Galerii: esilinastus Mikk Mägi lühianimatsioon "Peetrikese jõulurobot"

loe: eeter

13:58

Eva Koldits: teater aitab tundmatuse piire turvaliselt ületada

12:11

Toidublogija: hurmaa sobib nii soolaseks ampsuks kui ka magustoiduks

10:58

Selgusid tänavused raadioauhindade nominendid

09:02

Skulptor Anna Mari Liivrand: Ida-Euroopa on lääneeurooplaste jaoks kaardistamata maa

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (02.12.2025 18:00:00)

15:25

Raadiouudised (02.12.2025 15:00:00)

13:15

Riigikogu võttis Kalle Grünthalilt saadikupuutumatuse

12:25

Raadiouudised (02.12.2025 12:00:00)

10:30

Grippi haigestumine on tõusuteel

10:30

Erisaadik Witkoff on taas Moskvas

09:25

Raadiouudised (02.12.2025 09:00:00)

01.12

Päevakaja (01.12.2025 18:00:00)

01.12

Eesti saartalitlusvõime tagavad lähiaastatel Narva põlevkivijaamad

01.12

Ida-Viru kutsehariduskeskus viib erialad üle täielikult eestikeelsele õppele

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo