Uuel aastal algavad Tallinna-Pärnu maanteel üha suuremad ehitustööd

Järgmisel aastal algavad järjest suuremad ehitustööd Tallinna-Pärnu-Ikla maanteel, kus mitu lõiku ehitatakse ümber 2+2 maanteeks. Ehituslepingud on sõlmitud transpordiametil kokku kuuel lõigul, lisaks on kaks lõiku praegu hankes.

Osa töid valmib 2027. aastal, osa alles 2028. aasta lõpuks.

Tulevane Kurena-Nurme lõik. Autor/allikas: Transpordiamet

Järgmise aasta esimeses pooles hakkab Trev-2 Grupp ehitama Kurena-Nurme lõiku 2+2 maanteeks. Tegu on 4,5 kilomeetri pikkuse lõiguga asub suures osas tänasel olemasoleval teetrassil ja laieneb Tallinna-Pärnu suunal paremale. Lõigule jäävad Nurme liiklussõlm, Nurme kergliiklustunnel, üks ökodukt ja mitmeid muid väikerajatisi väikeloomade ja kahepaiksete ohutuks tee ületamiseks.

Töödega planeeritakse alustada 2026. aasta esimeses pooles ja ehitustöödeks on ette nähtud 30 kuud. Maksma läheb lõik 31 miljonit eurot. 85 protsenti rahast tuleb Euroopa Liidust.

2026. aasta esimeses pooles algavad tööd ka Are möödasõidu 2+2 teelõigu ehitamiseks. Tööde algus sõltub samas ilmaoludest.

Are möödasõidu seitsmekilomeetrine teelõik asub suures osas uuel trassil ning ulatub Kangru ja Parisselja küla piirilt kuni Vana-Tallinna maantee ristmikust mõnisada meetrit Pärnu poole.

Projekti raames rajatakse teelõigule üks kergliiklustunnel, üks liiklussõlm, kaks tee ristet ja kaks põhitee ja üks kõrvaltee sild.

Hanke võitis Tref Nord ning tööd kestavad 30 kuud ja lähevad maksma 36,5 miljonit eurot. 85 protsenti rahast tuleb Euroopa Liidust.

Tulevane Halina-Kangru lõik. Autor/allikas: Transpordiamet

Halinga-Kangru teelõiku hakatakse 2+2 maanteeks ehitama samuti 2026. aasta esimeses pooles ning tööd kestavad 30 kuud.

Viiekilomeetrine teelõik jääb olemasolevale trassile. Lõik algab vanast raudteeviaduktist pool kilomeetrit Tallinna pool ning ulatub Kangru ja Parisselja küla piirini.

Teelõigule rajatakse tunnel sõiduautodele ja jalakäijatele, üks kohaliku tee eritasandiline riste, üks sild põhiteel ja üks ökodukt. Tööd lähevad maksma 25,5 miljonit eurot ja 85 protsenti rahast tuleb Euroopa Liidust. Töid teevad KMG ja Infragreen.

Konuvere liiklussõlm. Autor/allikas: Transpordiamet

Haimre-Konuvere lõik ehitatakse samuti 2+2 maanteeks ning selle lõigu pikkus on 8,6 kilomeetrit. Töödega planeeritakse alustada 2026. aasta alguses ning tööde valmimise tähtaeg on 2027. aasta sügis. Töid teeb Verston.

Teelõigule rajatakse eritasandiline Konuvere liiklussõlm, mis loob ühenduse riigiteede, koguja- ja juurdepääsuteedega. Kahel pool põhiteed olevate asumite ja sihtkohtade ühendamiseks ehitatakse kaks autotunnelit. Konuvere sild üle Vigala jõe rekonstrueeritakse ühe sõidusuuna jaoks. Lisaks ehitatakse olemasoleva silla kõrvale lääne poole uus sild teise sõidusuuna tarbeks.

Samuti on plaanitud rekonstrueerida ja avada kohalikule liiklusele Konuvere kivisild, et vältida aeglase tehnika liikumist maanteel. Lisaks rajatakse kahel pool põhimaanteed asuvate metsaalade ühendamiseks kaks ulukite läbipääsu.

Tööd lähevad maksma 37 miljonit eurot ning seda rahastab osaliselt Euroopa ühendamise rahastu läbi sõjalise mobiilsuse meetme.

Haimre liiklussõlm. Autor/allikas: Transpordiamet

Päädeva-Orgita ja Haimre liiklussõlm ehitatakse 2+2 maanteeks ning need tööd lähevad maksma pea 28 miljonit eurot. Kokku rajatakse kokku ligi viis kilomeetrit 2+2 sõidurajaga maanteed. Lisaks ehitatakse kaks viadukti, üks jalakäijate tunnel, kaks ulukiläbipääsu ning üks karjatunnel.

Tööd algavad järgmise aasta alguses ning lõppevad 2027. aasta sügisel. Töid rahastab osaliselt Euroopa ühendamise rahastu läbi sõjalise mobiilsuse meetme. Töid teeb Tariston.

Orgita-Haimre 3,4-kilomeetrise lõigu ümberehitamine 2+2 maanteeks algab järgmise aasta kevadel ning lõppeb 2027. aasta lõpus.

Tööd lähevad maksma 10 miljonit eurot ja neid teevad Atemo ning Tref.

Hankes on praegu veel kaks lõiku

Lisaks juba kindla ehituajaga lõikudele on hankes veel kaks Tallinna-Pärnu-Ikla maantee lõiku: Konuvere-Päärdu ja Libatse-Halinga. Pakkumuste esitamise tähtaeg on lõikudel järgmise aasta jaanuaris.

Konuvere-Päärdu lõigu pikkuseks on 6,5 kilomeetrit ning selle eeldatavaks maksumuseks on 42 miljonit eurot. Libatse-Halinga lõigu pikkus on viis kilomeetrit ning selle hinnaks arvestatakse praegu 28 miljonit eurot. Mõlemad lõigud saavad olema 2+2 maanteed.

Konuvere-Päärdu lõigu tööd algavad praeguse seisuga 2027. aasta alguses, Libatse-Halinga kohta praegu täpset infot pole, kuid kõigi tööde valmimistähtaeg on 2028. aasta sügis, ütles ERR-ile transpordiameti teehoiukava juht Tarmo Mõttus.

Kõigi tööde maksumused on esitatud ilma käibemaksuta.

Osa lõikudest on veel rahastuseta

Transpordiameti suur eesmärk on Tallinna-Pärnu-Ikla tee ehitamine Euroopa Liidu põhivõrgu maanteele vastavaks. Mõttuse sõnul on esimene eesmärk viia nõuetega vastavusse Tallinna-Pärnu-Uulu teelõik, mis omakorda jaguneb kaheks: olemasolevate 1+1 ristlõikega teede ümber ehitamine 2+2 ristlõikega teedeks ning varem välja ehitatud 2+2 ja 2+1 ristlõikega teede ümberehitamine nõuetele vastavaks.

Praeguse seisuga on osa plaanitud ümberehitustest veel rahastuseta ning osa lõikude puhul kaalutakse, kuid suurelt ümberehitustööd ette võetakse, lausus Mõttus.

Praegu on rahastuseta Päärdu–Pärnu-Jaagupi (km 85–99) ja Kernu-Päädeva (km 42–62) 1+1 ristlõikega lõik, mis oleks vaja välja ehitada 2030. aasta lõpuks, ütles ta.

Lähima paari aasta jooksul täpsustab transpordiamet, millises mahus ümberehitustöid peab tegema Ääsmäe-Kernu (km 28–42) ja Nurme-Sauga (km 120–122) 2+1 ristlõikega ning Topi-Ääsmäe (km 15–28) 2+2 ristlõikega teeosadel, lausus Mõttus.

Tähtsuselt järgmine on transpordiameti jaoks Uulu-Ikla lõigu ümberehituste kavandamine. Millal ja mismoodi seal maanteed hakatakse ümber ehitama, on praegu veel lahtine.

"Lõpliku lahenduse saamiseks alustame 2026. aastal eriplaneeringu protsessiga, millele järgnevad projekteerimise etapid vastavalt vajadusele. Tee ristlõike valik selgub kavandamise käigus," ütles Mõttus.