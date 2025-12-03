Michal hoidus Ligi USA-kriitika kommenteerimisest

Peaminister Kristen Michal (RE) hoidus riigikogu rahandusminister Jürgen Ligi terava USA kriitika kommenteerimisest ning keeldus ka Martin Helme ettepanekust USA presidendilt Donald Trumpilt vabandust paluda.

EKRE esimees Martin Helme küsis Michalilt riigikogu infotunnis, kas ta tahaks Ligi postituse eest Donald Trumpilt vabandust paluda.

"Mis puudutab Jürgen Ligi väljaütlemisi, siis neid saab kommenteerida Jürgen Ligi ise," ütles selle peale Michal.

Riigikogu riigikaitsekomisjoni liige Raimond Kaljulaid (SDE) ütles eelmisel nädalal Vikerraadio saates "Välistund", et ta näeks rahandusminister Jürgen Ligi (RE) tagasiastumist USA administratsiooni mõnitava postituse pärast.

Jürgen Ligi avaldas eelmise nädala kolmapäeval Facebookis postituse, kus kommenteeris sarkastiliselt USA administratsiooni samme Ukraina ja Venemaa rahuleppe saavutamisel.