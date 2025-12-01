X!

Kaljulaidi sõnul ei ole USA-d mõnitava Jürgen Ligi koht valitsuses

Eesti
Jürgen Ligi
Jürgen Ligi Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Riigikogu riigikaitsekomisjoni liige Raimond Kaljulaid (SDE) näeks rahandusminister Jürgen Ligi (RE) tagasiastumist USA administratsiooni mõnitava postituse pärast. Kriitiline Ligi käitumise suhtes oli ka välisminister Margus Tsahkna (Eesti 200).

Jürgen Ligi avaldas eelmise nädala kolmapäeval Facebookis postituse, kus kommenteeris sarkastiliselt USA administratsiooni samme Ukraina ja Venemaa rahuleppe saavutamisel.

Jürgen Ligi postitus. Autor/allikas: Kuvatõmmis

"Kui 2019. aastal oli EKRE valitsuses ja selle ministrid mõnitasid näiteks Joe Bidenit, siis oli see üleriigiline suur skandaal ja kõik said aru, et see ei ole Eesti huvides. Praegusel hetkel mõnitas Reformierakonna rahandusminister Jürgen Ligi toorelt Ameerika Ühendriikide praegust presidenti ja tema poliitikat, aga ükski koer ei haugu. Eks see näitab, et meil Eestis on teatud riigiaadel ja seda riigiaadlit ei puutu keegi," kommenteeris Kaljulaid Vikerraadio saates "Välistund".

Raimond Kaljulaid. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

"Minu jaoks on kõige mõistetamatum see: ükskõik, mida me võime oma südames mõelda või kui meile ei meeldi mingid asjad, mida meie sõbrad ameeriklased teevad, siis tänane reaalsus on, et Eesti jaoks on partnerlus Ameerika Ühendriikidega ülioluline. Näiteks mina ja Marko Mihkelson (RE) oleme järgmisel nädalal Ameerika Ühendriikides. Ega me ei lähe sinna ameeriklasi mõnitama, sõimama ega väljendama, et oleme nendest palju targemad ja saame maailma asjadest paremini aru," lisas Kaljulaid.

"Minu jaoks on täiesti arusaamatu, miks me lubame sellist asja. Kui see oleks minu valitsus, poleks seda ministrit enam ametis. Täiesti selgelt, et kui sa tahad lihtsalt internetis möliseda päevast-päeva, tee seda eraisikuna või riigikogu liikmena, kui soovid. Aga rahandusministrina, valitsuse liikmena, võtmeministrina ja peaministri erakonna esindajana ei tohi sa seda teha," sõnas Kaljulaid.

Välisminister Margus Tsahkna (Eesti 200) lisas, et vaatamata sellele, kas mõni USA president meeldib või mitte, otsustavad oma juhtide üle Ameerika inimesed. Samuti on tema sõnul Ameerika Ühendriigid Eestile eksistentsiaalne partner.

"Ta on seda täna ka tervele Euroopale. Vana Euroopa on nagu vana, laisk ja paks kass elanud siin 30 aastat ega ole investeerinud omaenda kaitsevõimetesse. Olen seda igal pool välja öelnud: ilma president Trumpi surveta ei oleks Euroopa seda ka nüüd tegema hakanud, " lausus Tsahkna.

"Meil on Ameerika Ühendriikide väed Balti riikides ja Poolas. Me tegeleme ka sellega, et Balti kaitse initsiatiiv saaks Kongressi rahastuse. Kõik visiidid on ülitähtsad. Proovin ise käia Washingtonis pea sama tihti kui Brüsselis. Riigikogu liikmete visiidid ning suhted Kongressis ja senatis on ülitähtsad. Mul oli paar nädalat tagasi USA visiidi ajal võimalus anda tunnistusi ka Helsingi komitees, mis on meie seisukohtade väljendamiseks väga tähtis. Nii et naeruvääristada Ameerika Ühendriike – eriti valitsuse liikme poolt, aga ka laiemalt – selleks ei ole Eesti rahval tegelikult mitte ühtegi põhjust," rääkis Tsahkna.

Konkreetset Ligi postitust Tsahkna lugenud ei ole, aga mingit tagasisidet ta ameeriklastelt saanud ei ole.

"Aga üldiselt jah, ma välisministrina ütlen, et Eestil on üks välispoliitika, mida kõik peavad järgima. See on kooskõlas sellega, millise mandaadi on riigikogu meile andnud. Ja üldiselt võiks nagu mõelda. Kerget närvilisust on hästi lihtne välja elada. Oleme ausad, tegelikult ongi kõrvaltvaatajana raske taluda, väga lihtne on olla kriitiline. Valitsuse liikmel on aga teistsugune vastutus ja ma arvan, et vast Jürgen Ligi saab sellest ka aru," lausus Tsahkna.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: Intervjueeris Indrek Kiisler

Samal teemal

jõuluootus

eesti laul 2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

13:45

Rootsi ostab Patrialt veel 94 soomusmasinat

13:24

Serie A-s mahub esinelik ühe punkti sisse

13:02

Kaljulaidi sõnul ei ole USA-d mõnitava Jürgen Ligi koht valitsuses

13:00

Marju Lauristin: ilma kultuuriajakirjanduseta kultuur ei arene

12:53

Trump Florida kõneluste järel: Ukraina ja Venemaa leppeks on võimalus Uuendatud

12:50

Rae pani avageimi kaotuse järel rünnakul sisse järgmise käigu

12:27

Ühe minuti loeng: kuidas saavad arvutimängud maailma aidata?

12:25

Raadiouudised (01.12.2025 12:00:00)

12:22

Tallinna uus võimuliit lubab tõsta toimetulekutoetusi Uuendatud

12:21

TÄNA OTSE | Eesti korvpallikoondis võõrustab MM-valikmängus Tšehhit

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

30.11

Sõja 1376. päev: Ukraina droonid halvasid Novorossiiski naftaterminali töö Uuendatud

30.11

Laneman: Ukraina kasutab Pokrovskit hakklihamasinana Vene vägede hävitamiseks

30.11

Tallinna börsilt lahkuvad nii investorid kui kaubeldavad ettevõtted

30.11

Esmaspäeval kerkib elektri hind pärast tööpäeva lõppu väga kõrgele

29.11

Saks: Ukraina presidendi maine on saanud väga tõsiselt kannatada

30.11

USA peatas sisserände kolmanda maailma riikidest

30.11

Netanyahu esitas presidendile ametliku armuandmispalve

09:53

Venemaal nurjus mandritevahelise raketi katsetus

12:53

Trump Florida kõneluste järel: Ukraina ja Venemaa leppeks on võimalus Uuendatud

06:30

NATO-s kaalutakse vastulööke Venemaa hübriidrünnakutele

ilmateade

loe: sport

13:24

Serie A-s mahub esinelik ühe punkti sisse

12:50

Rae pani avageimi kaotuse järel rünnakul sisse järgmise käigu

12:21

TÄNA OTSE | Eesti korvpallikoondis võõrustab MM-valikmängus Tšehhit

11:48

Paltser: kõik rallisõbrad ootavad, et Ott ja Martin tuleksid tagasi

loe: kultuur

13:00

Marju Lauristin: ilma kultuuriajakirjanduseta kultuur ei arene

11:39

Minu elu muutnud raamat | Sandra Saar ja "Kuu teine pool" ning "Peenar"

11:26

Suvise Kikumu kõrval toimub Jänedal tuleval aastal ka talvefestival

10:09

Lembit Peterson: liigun Pansoga sama laine peal, aga teise kogemusega

loe: eeter

13:00

Marju Lauristin: ilma kultuuriajakirjanduseta kultuur ei arene

12:11

Erik Richard Salumäe: mind väga intrigeerib mu perekonna religioosne taust

10:09

Lembit Peterson: liigun Pansoga sama laine peal, aga teise kogemusega

08:34

Lasteekraani jõulukalender üllatab iga päev uue looga

Raadiouudised

10:25

Kristiine ristmiku kava selgub kevadel

09:20

Raadiouudised (01.12.2025 09:00:00)

30.11

Valmis on saanud eesti-liivi sõnastik

30.11

Hiiumaal tuli kokku uus vallavolikogu

30.11

Päevakaja (30.11.2025 18:00:00)

29.11

Musta Reede kampaania suurendab Eesti e-poodide käivet mitu korda

29.11

Setomaal, Värskas toimus õpilasfirmade laat

29.11

Päevakaja (29.11.2025 18:00:00)

28.11

Eestis jääb alles üheksateist postkontorit

28.11

Saaremaa vallavolikogu uus koosseis alustas tegevust

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo