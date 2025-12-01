Kaljulaidi sõnul ei ole USA-d mõnitava Jürgen Ligi koht valitsuses

Jürgen Ligi avaldas eelmise nädala kolmapäeval Facebookis postituse, kus kommenteeris sarkastiliselt USA administratsiooni samme Ukraina ja Venemaa rahuleppe saavutamisel.

Jürgen Ligi postitus. Autor/allikas: Kuvatõmmis

"Kui 2019. aastal oli EKRE valitsuses ja selle ministrid mõnitasid näiteks Joe Bidenit, siis oli see üleriigiline suur skandaal ja kõik said aru, et see ei ole Eesti huvides. Praegusel hetkel mõnitas Reformierakonna rahandusminister Jürgen Ligi toorelt Ameerika Ühendriikide praegust presidenti ja tema poliitikat, aga ükski koer ei haugu. Eks see näitab, et meil Eestis on teatud riigiaadel ja seda riigiaadlit ei puutu keegi," kommenteeris Kaljulaid Vikerraadio saates "Välistund".

Raimond Kaljulaid. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

"Minu jaoks on kõige mõistetamatum see: ükskõik, mida me võime oma südames mõelda või kui meile ei meeldi mingid asjad, mida meie sõbrad ameeriklased teevad, siis tänane reaalsus on, et Eesti jaoks on partnerlus Ameerika Ühendriikidega ülioluline. Näiteks mina ja Marko Mihkelson (RE) oleme järgmisel nädalal Ameerika Ühendriikides. Ega me ei lähe sinna ameeriklasi mõnitama, sõimama ega väljendama, et oleme nendest palju targemad ja saame maailma asjadest paremini aru," lisas Kaljulaid.

"Minu jaoks on täiesti arusaamatu, miks me lubame sellist asja. Kui see oleks minu valitsus, poleks seda ministrit enam ametis. Täiesti selgelt, et kui sa tahad lihtsalt internetis möliseda päevast-päeva, tee seda eraisikuna või riigikogu liikmena, kui soovid. Aga rahandusministrina, valitsuse liikmena, võtmeministrina ja peaministri erakonna esindajana ei tohi sa seda teha," sõnas Kaljulaid.

Välisminister Margus Tsahkna (Eesti 200) lisas, et vaatamata sellele, kas mõni USA president meeldib või mitte, otsustavad oma juhtide üle Ameerika inimesed. Samuti on tema sõnul Ameerika Ühendriigid Eestile eksistentsiaalne partner.

"Ta on seda täna ka tervele Euroopale. Vana Euroopa on nagu vana, laisk ja paks kass elanud siin 30 aastat ega ole investeerinud omaenda kaitsevõimetesse. Olen seda igal pool välja öelnud: ilma president Trumpi surveta ei oleks Euroopa seda ka nüüd tegema hakanud, " lausus Tsahkna.

"Meil on Ameerika Ühendriikide väed Balti riikides ja Poolas. Me tegeleme ka sellega, et Balti kaitse initsiatiiv saaks Kongressi rahastuse. Kõik visiidid on ülitähtsad. Proovin ise käia Washingtonis pea sama tihti kui Brüsselis. Riigikogu liikmete visiidid ning suhted Kongressis ja senatis on ülitähtsad. Mul oli paar nädalat tagasi USA visiidi ajal võimalus anda tunnistusi ka Helsingi komitees, mis on meie seisukohtade väljendamiseks väga tähtis. Nii et naeruvääristada Ameerika Ühendriike – eriti valitsuse liikme poolt, aga ka laiemalt – selleks ei ole Eesti rahval tegelikult mitte ühtegi põhjust," rääkis Tsahkna.

Konkreetset Ligi postitust Tsahkna lugenud ei ole, aga mingit tagasisidet ta ameeriklastelt saanud ei ole.

"Aga üldiselt jah, ma välisministrina ütlen, et Eestil on üks välispoliitika, mida kõik peavad järgima. See on kooskõlas sellega, millise mandaadi on riigikogu meile andnud. Ja üldiselt võiks nagu mõelda. Kerget närvilisust on hästi lihtne välja elada. Oleme ausad, tegelikult ongi kõrvaltvaatajana raske taluda, väga lihtne on olla kriitiline. Valitsuse liikmel on aga teistsugune vastutus ja ma arvan, et vast Jürgen Ligi saab sellest ka aru," lausus Tsahkna.