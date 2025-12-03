EBU juht taunis Leedu rahvusringhäälingu politiseerimise katseid

Euroopa Ringhäälingute Liidu (EBU) juhi Noel Currani sõnul ei sea Leedu avalik-õigusliku ringhäälingu (LRT) eelarve külmutamine ja peadirektori vallandamise lihtsustamine ohtu mitte ainult LRT sõltumatust, vaid ka Leedu mainet.

"Suurim kahju oleks Leedu mainele. Meie arvates on parlamendis kavandatav vastuolus Euroopa meediavabaduse seadusega ning me jätkame selle teema tõstatamist ja palume Euroopa Komisjonil jälgida Leedus toimuvat," ütles Curran vastuseks, millise kahju tooks see, kui Leedu parlament vastuolulised seadusemuudatused heaks kiidaks.

Curran sõnas, et Leedu on kaasaegne demokraatlik riik ja seadusemuudatusega saadetavad signaalid pole need, mida ülejäänud Euroopale ja kogu maailmale tegelikult saata tahetakse.

EBU juhi sõnul avaldavad poliitikud ja erinevad institutsioonid avalik-õiguslikele ringhäälingutele üha enam survet. Mõjutusvahendite hulka kuuluvad nii rahastamise vähendamine ja/või sellega ähvardamine ning ka meediaorganisatsioonide juhtide väljavahetamine.

"Seega neile, kes väidavad, et leedu parlamendis menetlusse jõudvad ettepanekud LRT peadirektori vallandamise menetluse lihtsustamiseks pole olulised, siis miks neid tehakse?" vastas ta retoorilise küsimusega.

Leedu rahvusringhäälingu politiseerimine ei kahjusta Currani sõnul mitte ainult ringhäälingut ja selle sõltumatust, vaid ka Leedu ühiskonda.

"Leedu on küberkonfliktide, desinformatsiooni ja valeinfo eesliinil, mistõttu on praegu olulisem kui kunagi varem, et avalik-õiguslik ringhääling oleks korralikult rahastatud ja väärtustataks ka selle sõltumatust. See puudutab Leedu rahvast, juurdepääsu usaldusväärsele ja sõltumatule teabele. Kui rahastamist vähendatakse või külmutatakse, kannatavad programmid. Seetõttu oleme väga pettunud."

EBU juht peab suureks ohuks mõtteid LRT rahastamismudeli muutmisest, sest selle taga on soov saada otsene kontroll ringhäälinguorganisatsiooni üle.

"Igasugune arutelu rahastamismudeli muutmise üle nõuab kaitsemeetmeid. Vastasel juhul on Leedu avalik-õigusliku meedia sõltumatus suures ohus."

Leedu LRT ajakirjanikud korraldasid esmaspäeval protestiürituse, mis kulmineeruvad järgmisel teisipäeval meeleavaldusega parlamendi ees. LRT kaitsele on asunud ka Leedu kultuurikogukond ja kodanikuühendused.

Noel Curran

- Noel Curran (58) on alates 2017. aastast Euroopa Ringhäälingute Liidu (European Broadcasting Union – EBU) peadirektor.

- EBU on rahvusringhäälingute liit, kuhu kuulub ka Eesti Rahvusringhääling (ERR), aga paljude teiste seas ka LRT, BBC, ARD, Yle jt.

- Curran alustas karjääri ajakirjaniku ja produtsendina Iiri rahvusringhäälingus RTÉ, kus ta töötas erinevatel positsioonidel. 1997. aastal oli ta Iirimaa korraldatud Eurovisiooni lauluvõistluse tegevprodutsent. Hiljem on ta olnud muu hulgas RTÉ uudistejuht ja aastatel 2011-2016 ka peadirektor.

- Curran on rõhutanud sõltumatu ja kvaliteetse ajakirjanduse tähtsust demokraatlikus ühiskonnas ning eriti avalik-õigusklike ringhäälingute suurt rolli selles.

- Isiklikku, ta on abielus Iiri muusiku Eimear Quinniga, kes võitis 1996. aastal Eurovisiooni lauluvõistluse lauluga "The Voice".