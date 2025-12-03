Riigikogu kiitis heaks Tanel Teini veetud hasartmängumaksu eelnõu

Eelnõu kolmandal lugemisel hääletas selle poolt 51 riigikogu liiget, vastu oli 31 ja erapooletuks jäi Reformierakonda kuuluv Liina Kersna.

Samuti Reformierakonna fraktsiooni kuuluvad Aivar Sõerd ja Signe Kivi jätsid hääletamata.

Varem seda eelnõu teravalt kritiseerinud Mart Võrklaev hääletas eelnõu poolt.

Endine rahandusminister, Reformierakonna liige Mart Võrklaev ütles Eesti Ekspressile antud intervjuus, et kaughasartmängumaksu langetamine tuleks ära jätta või edasi lükata, sest see ei aita inimesi.

Lisaks Võrklaevale on hasartmängumaksu langetamise suhtes skeptiline olnud ka rahanduskomisjoni esimees Annely Akkermann, kas samuti hääletas kolmapäeval eelnõu poolt.

Kriitiline on olnud ka rahandusministeerium. Nemad on välja toonud, et kavandatav maksulangetus maksulaekumiste vähenemise prognoosi realiseerumisel toob riigieelarvele kaasa kulu, kuna hasartmängumaksu laekumine väheneb prognooside kohaselt järgnevatel aastatel: 2026. aastal 6 miljonit eurot, 2027. aastal 8 miljonit eurot, 2028. aastal 10 miljonit eurot ning 2029. aastal 13 miljonit eurot.

Hasartmängumaksu seaduse muutmise eelnõu eestvedaja on olnud Eesti 200 fraktsiooni parteitu liige ja endine korvpallur Tanel Tein.

Eelnõu peamiseks eesmärgiks on märgitud hasartmängu valdkonna regulatsioonide ajakohastamine, sealhulgas Eestis hasartmängukorraldajate ettevõtluskeskkonna usaldusväärsuse ja läbipaistvuse tõstmine eesmärgiga parandada hasartmängu maksulaekumist spordi ja kultuuri rahastamise suurendamiseks.

Eelnõuga kärbitaks hasartmängumaksu veebikasiinodele järk-järgult praeguselt kuuelt protsendilt neljale.

"Hasartmängu korraldamise tegevusloa andmise eelduseks kehtestatud nõuete täiendamine toetab otseselt nimetatud eesmärgi saavutamist," seisab eelnõu tutvustuses.

Seadusemuudatuse algajad olid riigikogu Eesti 200 ja Reformierakonna fraktsioonide liikmed Timo Suslov, Anti Haugas, Tanel Tein, Kristo Enn Vaga, Madis Timpson, Jüri Jaanson, Kristiina Šmigun-Vähi, Diana Ingerainen, Stig Rästa, Tarmo Tamm, Kadri Tali, Kalev Stoicescu, Marek Reinaas, Ando Kiviberg, Peeter Tali ja Toomas Uibo.

Esmalt sai plaanist kärpida veebikasiinodele hasartmängumaksu lugeda Reformierakonna ja Eesti 200 koalitsioonileppest, kuhu see viimase nõudel lisati.

Nii loodetakse meelitada välismaiseid veebikasiinosid end Eestisse registreerima ning koguda seeläbi senisest rohkem hasartmängumaksu, millest finantseerida Tartusse spordihalli ja muude kultuuriobjektide ehitust.