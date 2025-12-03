X!

Karl Sander Kase jätkab Tallinna linnavalitsuses linnapea kantselei ülemana

Välismaa
Karl Sander Kase
Karl Sander Kase Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Välismaa

Peatselt Tallinna linnapeaks saav Peeter Raudsepp lausus "Esimeses stuudios", et endine Tallinna sotsiaal- ja tervishoiu valdkonna abilinnapea Karl Sander Kase jätkab uues linnavalitsuses linnapea kantselei ülemana.

"Karl Sander Kasele olen ma teinud juba ettepaneku, et tema asub ametisse järgmisest nädalast linnapea kantselei ülemana," sõnas Isamaa linnapeakandidaat Peeter Raudsepp "Esimeses stuudios".

Esmaspäeval sõnas Kase sotsiaalmeedias, et ei jätka uues linnavalitsuses abilinnapeana.

"On vist asjakohane teada anda, et vastloodavas võimuliidus ei jätka ma abilinnapeana," kirjutas Kase.

Kase jäi ametist lahkumise põhjustest rääkides ebamääraseks.

"See on kollektiivne otsus, siit ei tasu otsida mingit intriigi või vastuolu. See on ühine otsus, mille langetab Tallinna piirkonna juhatus ja need rollid pannakse paika," ütles ta.

Vastavalt Isamaa ja Keskerakonna allkirjastatud koalitsioonileppele on Isamaa täita abilinnapeade positsioonid sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas, mida hakkab kureerima Solman, ning kommunaal- ja ettevõtlusvaldkonnas, mis kuulub Järvani haldusalla.

"Riina ja Kristjan on mõlemad kogenud poliitikud. Olen nende mõlemaga suhelnud ja nad saavad oma tööga moodustuvas linnavalitsuses kindlasti edukalt hakkama. Nad on valmis tööle asuma viivitamata, kui linnavalitsuse koosseis 8. detsembril kinnitatud saab," ütles Raudsepp kolmapäeval.

Toimetaja: Johanna Alvin

Samal teemal

jõuluootus

eesti laul 2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

23:28

Eesti sulgpallurid alustasid kodust EM-valikturniiri raske võiduga Uuendatud

23:12

Tallinna parimaks palluriks valitud Tass: kõik mäletavad esimest

22:32

Rae Spordikooli ajalooline teekond eurosarjas sai Prahas lõpu

22:19

Raudsepp: minu pluss on see, et tulen päris elust

22:14

NATO liitlased lubasid osta Ukrainale suurel hulgal USA relvastust Uuendatud

22:06

ETV spordisaade, 3. detsember

22:00

Karl Sander Kase jätkab Tallinna linnavalitsuses linnapea kantselei ülemana

21:44

Zaitsev pälvis EM-il viienda koha, teatenelik nihutas Eesti rekordit Uuendatud

21:35

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:35

Kirovi nimelisest näidiskalurikolhoosist valmis raamat

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

22:14

NATO liitlased lubasid osta Ukrainale suurel hulgal USA relvastust Uuendatud

14:41

"Pealtnägija": Mehis Viru tegi oma kuulsaimast õpilasest ohvri kaks korda

15:11

President jättis välja kuulutamata töölepingu seaduse muutmise seaduse

02.12

Sõja 1378. päev: USA delegatsioon kohtub Moskvas Putiniga Uuendatud

21:16

Euroopa Komisjon tegi Belgia nõusse saamiseks Vene külmutatud varade kasutamisel uue ettepaneku Uuendatud

13:10

Keskkriminaalpolitsei esitas Mart Maastikule kuriteokahtlustuse

18:10

Puhaste paberitega Kulbin saavutas karjääri parima koha, Norrale kaksikvõit Uuendatud

12:38

Tallinna lennujaam alustab reisijate lisandumise ootuses suurt laienemist

16:08

Tallinn vabastab ametist Kesklinna vene gümnaasiumi direktori

02.12

Võimud pidasid EL-i välisteenistuse läbiotsimise käigus kinni Federica Mogherini

ilmateade

loe: sport

23:28

Eesti sulgpallurid alustasid kodust EM-valikturniiri raske võiduga Uuendatud

23:12

Tallinna parimaks palluriks valitud Tass: kõik mäletavad esimest

22:32

Rae Spordikooli ajalooline teekond eurosarjas sai Prahas lõpu

22:06

ETV spordisaade, 3. detsember

loe: kultuur

19:16

Veiko Tubin lavastusest "Käte ja jalgadega inimene": soovisime panna vaataja ette peegli

17:51

Miina Pärn: kindlasti arendan edasi Klassikaraadio kultuuriajakirjanduse osa

14:34

Aasta viimases "Presidendi raamatuklubis" on külas romaanivõistluse võitnud Kaur Riismaa

14:00

Esimese Hans Christian Aaviku Artisti Arendusfondi stipendiumi pälvis klaveriõpilane Madis Sikk

loe: eeter

20:55

70 aastat ETV-s töötanud Jüri Pääro: olen oma elu televisioonile pühendanud

17:51

Miina Pärn: kindlasti arendan edasi Klassikaraadio kultuuriajakirjanduse osa

14:43

Ülle Kaljuste: Kaljo Kiisk oli tohutult positiivne ja naljakas mees

14:42

Prokurör: Mehis Viru soovis, et sportlane oleks täielikult tema kontrolli all

Raadiouudised

18:45

Eesti-Läti neljanda elektriühenduse trassivalikud on Saaremaal ja Muhus muutunud

18:45

Päevakaja (03.12.2025 18:00:00)

18:40

Lääne-Virumaal Tapa vallas avati Eesti suurim linnufarm

18:30

Tallinna lennujaam alustab suurt reisiterminali laiendamist

17:30

Eesti ja Soome alustasid uuendatud rahvastikuandmete vahetust

15:40

Raadiouudised (03.12.2025 15:00:00)

12:50

Itaalias kütab taas kirgi kullareservide omandiõigus

12:40

Riik suunab koole õpilaste käitumist hindama hinnangutevabamalt

12:35

Eesti ei soovi ELi ettepanekul sotsiaalmeediat noortele keelata

12:30

Eesti ostab lähiaastatel 460 miljoni euro eest droonide tuvastus- ja tõrjesüsteeme

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo