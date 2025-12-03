Karl Sander Kase jätkab Tallinna linnavalitsuses linnapea kantselei ülemana

Peatselt Tallinna linnapeaks saav Peeter Raudsepp lausus "Esimeses stuudios", et endine Tallinna sotsiaal- ja tervishoiu valdkonna abilinnapea Karl Sander Kase jätkab uues linnavalitsuses linnapea kantselei ülemana.

"Karl Sander Kasele olen ma teinud juba ettepaneku, et tema asub ametisse järgmisest nädalast linnapea kantselei ülemana," sõnas Isamaa linnapeakandidaat Peeter Raudsepp "Esimeses stuudios".

Esmaspäeval sõnas Kase sotsiaalmeedias, et ei jätka uues linnavalitsuses abilinnapeana.

"On vist asjakohane teada anda, et vastloodavas võimuliidus ei jätka ma abilinnapeana," kirjutas Kase.

Kase jäi ametist lahkumise põhjustest rääkides ebamääraseks.

"See on kollektiivne otsus, siit ei tasu otsida mingit intriigi või vastuolu. See on ühine otsus, mille langetab Tallinna piirkonna juhatus ja need rollid pannakse paika," ütles ta.

Vastavalt Isamaa ja Keskerakonna allkirjastatud koalitsioonileppele on Isamaa täita abilinnapeade positsioonid sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas, mida hakkab kureerima Solman, ning kommunaal- ja ettevõtlusvaldkonnas, mis kuulub Järvani haldusalla.

"Riina ja Kristjan on mõlemad kogenud poliitikud. Olen nende mõlemaga suhelnud ja nad saavad oma tööga moodustuvas linnavalitsuses kindlasti edukalt hakkama. Nad on valmis tööle asuma viivitamata, kui linnavalitsuse koosseis 8. detsembril kinnitatud saab," ütles Raudsepp kolmapäeval.