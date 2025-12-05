Kase uuest ametist: see ei ole kompensatsioon eelmise koha kaotamise eest

Endine Tallinna sotsiaalvaldkonna abilinnapea Karl Sander Kase ütles, et tema uus ametikoht linnapea kantselei juhina ei ole mõeldud kompensatsioonina selle eest, et pidi loovutama oma senise ametikoha Isamaa Tallinna piirkonna juhile Riina Solmanile.

Kase ütles ERR-ile, et ametit pakkus talle peatne linnapea Peeter Raudsepp: "Peeter Raudsepp võttis minuga ühendust ja tegi ettepaneku, et ma asuksin linnapea kantseleid juhtima, ja ma võtsin selle ettepaneku vastu."

Kase lisas, et sellest oli varem juttu ka Isamaa esimehe Urmas Reinsaluga.

"Jah, me arutasime seda ühe võimaliku variandina. Aga linnapea komplekteerib oma meeskonna ise – see on selge," sõnas Kase.

Kase sõnul ei saa öelda, et see ametikoht on kompensatsioon selle eest, et ta pidi loovutama sotsiaalvaldkonna abilinnapea koha Riina Solmanile.

"Ma arvan, et siit ei tasu otsida vastandust või kompensatsiooni. Riina Solman kuulub riigikogus sotsiaalkomisjoni, nii et ta on nende teemadega kindlasti kursis, mis on olulised nii riiklikul kui ka kohalikul tasandil. Ka Tallinnas me ju tegime erinevates küsimustes riigiga koostööd ja esitasime omapoolseid ettepanekuid. Miks just tema, mitte mina – ma olen seda varem ka öelnud, et see on kollektiivne käsitlus. Personalipoliitika ei käi niimoodi, et räägitakse ühest või teisest, vaid valitakse meeskond, kes hakkab koalitsioonileppe eesmärke ellu viima. See ei ole küsimus minu isikus, vaid küsimus selles tervikus," rääkis Kase.

Kase loetles, et uue ametikoha eesmärgid on linnapea toetamine, linnapea büroo tegevuse koordineerimine, valitsuskabineti kokkulepete ja töö koordineerimine ning koalitsiooni seatud eesmärkide elluviimine. "Need on põhifunktsioonid, millest me oleme rääkinud," lausus Kase.

Kase sõnul ei ole ta töötasus veel kokku leppinud. "On ettepanek, et ma alustaksin tööd järgmisest nädalast, ja eks me siis järgnevate päevade jooksul üritame ka palgaküsimuses kokkuleppele jõuda," sõnas ta.

Peatselt Tallinna linnapeaks saav Peeter Raudsepp lausus kolmapäeval "Esimeses stuudios", et endine Tallinna sotsiaal- ja tervishoiu valdkonna abilinnapea Karl Sander Kase jätkab uues linnavalitsuses linnapea kantselei ülemana.

Esmaspäeval teatas Kase sotsiaalmeedias, et ei jätka uues linnavalitsuses abilinnapeana. "On vist asjakohane teada anda, et vastloodavas võimuliidus ei jätka ma abilinnapeana," kirjutas Kase.

Kase jäi ametist lahkumise põhjustest rääkides ebamääraseks. "See on kollektiivne otsus, siit ei tasu otsida mingit intriigi või vastuolu. See on ühine otsus, mille langetab Tallinna piirkonna juhatus ja need rollid pannakse paika," ütles ta.

Vastavalt Isamaa ja Keskerakonna allkirjastatud koalitsioonileppele on Isamaa täita abilinnapeade positsioonid sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas, mida hakkab kureerima Riina Solman, ning kommunaal- ja ettevõtlusvaldkonnas, mis kuulub Kristjan Järvani haldusalla.