Eurokomisjoni kõrge ametnik Sannino lahkus pettusejuurdluse tõttu ametist

Belgia võimud otsisid hiljuti võimaliku pettusejuurdluse käigus läbi Euroopa välisteenistuse kontorid ning kinni peeti kolm inimest. Allikate teatel peeti lisaks Federica Mogherinile kinni ka Euroopa Komisjoni kõrge ametnik Stefano Sannino ning Brüssel teatas kolmapäeval, et viimane lahkus ametist.

Itaaliast pärit Euroopa Komisjoni tippametnik Sannino juhtis osakonda, mis tegeleb Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonnaga. Ta oli varem Euroopa Välisteenistuse (EEAS) peasekretär.

Komisjoni pressiesindaja teatas kolmapäeval, et Sannino ei täida enam oma ametikohustusi.

"Euroopa Prokuratuuri (EPPO) esitatud süüdistuste valguses võttis Sannino puhkuse aasta lõpuni, mil ta läheb plaanipäraselt pensionile," teatas komisjoni pressiesindaja. Sannino on jõudnud ka pensioniikka.

EPPO teatas varem kolmapäeval, et Euroopa Liidu endist välispoliitikajuhti Federica Mogherinit ja veel kahte inimest süüdistatakse ametlikult hankepettuses ja korruptsioonis, huvide konfliktis ja ametisaladuse rikkumises.