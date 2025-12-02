Võimud pidasid EL-i välisteenistuse läbiotsimise käigus kinni Federica Mogherini

Belgia võimud otsisid võimaliku pettusejuurdluse käigus läbi Euroopa välisteenistuse kontorid ning uudisteagentuurid teatasid, et juurdluse raames peeti kinni ka EL-i endine välispoliitikajuht Federica Mogherini.

Uurimise käigus toimusid läbiotsimised Euroopa Liidu välisteenistuses (EEAS) ja Euroopa Kolledžis. Läbiotsimisel peeti kinni kolm inimest.

Asjaga kursis olevad allikad ütlesid, et seoses pettusejuurdlusega vahistati ka Federica Mogherini. Läbiotsmised viidi läbi Euroopa Prokuratuuri (EPPO) palvel.

Mogherini on Itaalia vasakpoolne poliitik ning ta oli aastatel 2014–2019 Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja. Alates 2020. aastast on ta olnud Euroopa Kolledži rektor.

Samuti peeti kinni Stefano Sannino, kes oli Mogherini ametiajal välisteenistuse peasekretär ehk teenistuse kõrgeim ametnik. Peasekretär koordineerib teenistuse igapäevast tööd. Praegu juhib Itaaliast pärit Sannino osakonda, mis tegeleb Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonnaga.

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et Belgia võimud uurivad EL-i diplomaatilist akadeemiat. See programm pakub haridust ja koolitust EL-i diplomaatidele ja koolitustegevus toimub partnerluses Euroopa Kolledžiga.

Üks kõrge EL-i ametnik ütles Politicole, et haarangud on seotud uurimisega, mis algas juba enne Kaja Kallase ametisseastumist. Ka Euroopa Komisjoni pressiesindaja Anitta Hipper kinnitas, et politsei tegi haarangu osana käimasolevast uurimisest tegevuste kohta, mis toimusid eelmise mandaadi ajal. Seega käsitleb uurimine tegevusi, mis toimusid enne 2024. aastat.