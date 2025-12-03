Mogherini sai süüdistuse pettuses ja korruptsioonis

Euroopa Liidu endist välispoliitikajuhti Federica Mogherinit ja veel kahte inimest süüdistatakse ametlikult hankepettuses ja korruptsioonis, huvide konfliktis ja ametisaladuse rikkumises, teatas Euroopa Prokuratuur (EPPO) kolmapäeval.

Belgia politsei pidas kolm isikut EPPO palvel teisipäeval kinni EL-i puudutava pettuste uurimise käigus ja nüüdseks on nad uurimise ajaks vabastatud, teatas EPPO, lisades, et ei karda nende kõrvalehoidmist uurimise eest.

EPPO viitas ülejäänud kahele kahtlusalusele kui Brügge Euroopa kolledži vanemtöötajale ja Euroopa Komisjoni kõrgele ametnikule. Kolm allikat ütlesid Reutersile, et üks kinnipeetutest oli Euroopa Välisteenistuse (EEAS) endine peasekretär ja praegune Euroopa Komisjoni tippametnik Stefano Sannino.

EPPO teatel puudutab uurimine pettusekahtlust, mis on seotud EL-i rahastatava nooremdiplomaatide koolitusega. Väljaande Politico andmeil kahtlustab Euroopa Prokuratuur, et aastatel 2021–2022 korraldatud pakkumismenetlus Euroopa Kolledži juurde diplomaatilise akadeemia loomiseks, kus Mogherini on rektor, ei olnud aus ning faktid, kui need tõestatakse, võivad kujutada endast hankepettust, korruptsiooni, huvide konflikti ja ametialase saladuse rikkumist.

Mogherini ega Sanninoga ei õnnestunud Reutersil kommentaari saada.

"Kõiki isikuid peetakse süütuks seni, kuni pädevad Belgia kohtud pole nende süüd tõestanud," teatas EPPO.

Vahistamised järgnesid haarangutele EL-i diplomaatilises teenistuses Brüsselis, Brugges asuvas Euroopa Kolledžis, kus koolitatakse palju EL-i ametnikke – ja kahtlusaluste elukohtades.

Mogherini oli aastatel 2014–2019 EL-i välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning EEAS-i juht. Temast sai 2020. aastal Euroopa Kolledži rektor.

Mogherini ja Sannino, mõlemad Itaalia kodanikud, on Brüsseli diplomaatilistes ringkondades hästi tuntud ning uudised nende kinnipidamisest tekkisid šoki kogu EL-i ametkonna hulgas.