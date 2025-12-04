- Venemaal põleb suur naftakeemiatehas;

X!

Sotsiaalmeediakanalid teatasid, et Venemaal Stavropoli krais põleb suur naftakeemiatehas. Witkoff ja Trumpi väimees kohtuvad neljapäeval Floridas Ukraina pealäbirääkijaga.

Oluline Ukraina sõjas neljapäeval, 4. detsembril kell 5.40:

- Witkoff ja Trumpi väimees kohtuvad Floridas Ukraina pealäbirääkijaga.

Sotsiaalmeediakanalid teatasid, et Venemaal Stavropoli krais põleb suur naftakeemiatehas. Sama tehast on ka varem tabanud Ukraina rünnakud.

Witkoff ja Trumpi väimees kohtuvad Floridas Ukraina pealäbirääkijaga

USA presidendi Donald Trumpi erisaadik Steve Witkoff ja riigipea väimees Jared Kushner kohtuvad neljapäeval Floridas Ukraina pealäbirääkija Rustem Umeroviga, teatas USA ametnik.

Trumpi saadikud naasid äsja Moskvast. Kreml teatas varem kolmapäeval, et Ukraina NATO-ga liitumise väljavaade oli Moskvas peetud USA-Venemaa kõneluste võtmeküsimus.

"Ameerika partnerid on kinnitanud oma valmisolekut võtta arvesse meie kaalutlusi ja peamisi ettepanekuid," ütles Kremli nõunik Juri Ušakov ajakirjanikele, kui rääkis Putini, Witkoffi ja Kushneri vahel aset leidnud viietunnisest kohtumisest.

Trump on korduvalt välistanud Ukraina NATO liikmeks saamise ning tema viimane rahukava sätestas selgesõnaliselt, et Kiievit ei võeta kunagi allianssi.

Ukraina ja Euroopa muutsid hiljem kava, kuid Moskva paistis selle teisipäevasel kohtumisel tagasi lükkavat.

NATO peasekretär Mark Rutte ütles, et uks on Kiievi liitumisele endiselt avatud, kuid lisas, et hetkel puudub selles osas konsensus.

Trump ise rääkis kolmapäeval, et Putin sooviks väidetavalt lõpetada sõda Ukraina vastu.

"Putin tahaks näha selle sõja lõppu. Ma arvan, et ta tahaks naasta normaalsema elu juurde," ütles Trump Kremlis peetud kohtumist kommenteerides.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Ukrainska Pravda, BNS

