Michal ja Kallas Teini koalitsiooni lõhkumise ähvardust ei kinnitanud

Peaminister ja Reformierakonna esimees Kristen Michal ning haridusminister ja Eesti 200 esimees Kristina Kallas ei kinnitanud riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liikme väidet, et Eesti 200 fraktsiooni liige ähvardas valitsuskoalitsiooni kukutamisega, kui hasartmängumaksu langetus poleks riigikogus toetust saanud.

"Mina küll ei tea, et selliseid ähvardusi on kuskil kellelegi esitanud. Ei kinnita sellist asja. Kindlasti mitte," ütles Kristina Kallas valitsuse pressikonverentsil.

"Ma kinnitan jällegi, mida Kristina on öelnud," lisas Kristen Michal.

Mart Võrklaev ütles neljapäeval ERR-ile antud intervjuus, et Eesti 200 riigikogu fraktsiooni liige Tanel Tein ähvardas koalitsiooni kukutamisega, kui hasartmängumaksuseaduse muutmine poleks toetust saanud.

"Tanel Tein ju selgelt ütles, et kui seda eelnõu ei tule, siis koalitsiooni ei ole. Ma ei pea sellist "pommivöö" kasutamist poliitikas kohaseks," ütles Võrklaev.

"Pole ka saladus, et koalitsioon on selle pantvangis olnud: on ähvardatud, et kui seda seadust ei tule, siis ei tule eelarvele hääli ja koalitsioon kukub," viitas Võrklaev samuti Teinile.

ERR lisab esimesel võimalusel ka Tanel Teini kommentaari.

Keskerakonna riigikogu fraktsiooni esimees Lauri Laats ütles, et endise rahandusministri Mart Võrklaeva puhtsüdamlik ülestunnistus, kuidas ta oli sunnitud riigikogus hääletama hasartmängumaksu langetamise eelnõu poolt, mida ta on teravalt kritiseerinud, näitab selgelt Reformierakonna ja Eesti 200 valitsuse sisekliimat ning töökultuuri.

"Kurb on tõdeda, et ühe Eesti 200 parlamendisaadiku ultimaatumi tulemusel ja töökohtade säilitamise nimel on Reformierakond valmis toetama eelnõu, mis võtab Eesti kultuurilt raha vähemaks ning suurendab rahapesu riske. See on järjekordne tõestus, et tänased koalitsiooni liikmed ei ole riigimehed ja otsuste tegemisel lähtutakse vaid omakasust. Tegemist on pantvangivalitsusega," lausus Lauri Laats.

Laatsi sõnul mõjus pentsikult valitsuse pressikonverentsil peaminister Kristen Michali ja Eesti 200 juhi Kristina Kallase poolt etendatud näitemäng, nagu nemad ei teaks väljapressimisest midagi.

"Poliitiline reaalsus on see, et tänase koalitsiooni toetus küündib napilt üle 10 protsendi ja vähem kui pooleteise aasta pärast toimuvaid riigikogu valimisi silmas pidades üritatakse iga hinna eest valitsust koos hoida. Tugeva demokraatiaga riikides võtaks peaminister sellises olukorras vastutuse ja kutsuks esile erakorralised valimised."

Kolmapäeval võttis riigikogu 51 poolthäälega vastu hasartmängumaksu seaduse muutmise eelnõu, millega kärbitaks hasartmängumaksu veebikasiinodele järk-järgult praeguselt kuuelt protsendilt neljale.

Eelnõu vastu oli 31 ja erapooletuks jäi Reformierakonda kuuluv Liina Kersna. Reformierakonna fraktsiooni kuuluvad Aivar Sõerd ja Signe Kivi jätsid hääletamata.