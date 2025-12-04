Nõgene kritiseeris reisilaevanduse meetme kärpimist

Tallinki juhatuse esimees Paavo Nõgene kritiseeris riigikogu liikme Mart Võrklaeva soovi kärpida reisilaevanduse meedet ning ütles, et toetusteta on väga keeruline saavutada Euroopa Liidus eelist reisilaevanduse globaalses konkurentsivõimes ning tagada ühendused kriisiolukordades.

"Rahvusvahelise majandusliku mõjuga laevandussektori tuleviku asetamine samale kaalukausile ühe eelarveaasta vajadustega ei ole täpne ega korrektne," ütles Nõgene.

"Eesti merendus ei ole lokaalne, vaid toimib rahvusvahelises kontekstis. Meie lähemad naabrid, Soome ja Rootsi, tegutsevad väga jõuliselt ja teadlikult selles suunas, et oma riigilipu all tegutsedes püsiks eelis reisilaevanduse globaalses konkurentsivõimes ning ühendused kriisiolukordades. Ilma vastavate toetusteta on seda väga keeruline praegusel ajal Euroopa Liidus võrdsetel alustel saavutada ning Eesti lipu alt lahkumine tähendaks masskoondamisi ja riigitulude kadu," rääkis Nõgene.

"See ei ole Eesti kui mereriigi huvides. Tallink on kliimaministeeriumiga kokku leppinud, et tekkinud olukorra üle peetakse nõu uue aasta alguses ning siis võiks selguda, milline on Eesti lipu all reisilaevanduse tulevik," lisas Nõgene veel.

Mart Võrklaev ütles neljapäeval ERR-ile, et kompromissina hasartmängumaksu langetamise eest tegi ta ettepaneku hoida reisilaevanduse meetmest kokku üheksa miljonit eurot ühe aasta peale ning üle 40 miljoni euro nelja aasta peale.

"See oli minu kompromiss: kui selline ettepanek tuleb, et me ikkagi eelarvest ka raha kokku hoiame, siis olen valmis seda toetama, sest see niikuinii saab seaduseks. Kokkulepe oli, et see riigieelarve kokkuhoid esitatakse valitsuse ettepanekuna. Üheksa miljonit aastas kokkuhoidu teeb nelja aasta peale 41,2 miljonit ja sealt rahastati hädapäraseid kohti, milleks eelarves raha polnud ette nähtud: 1,5 miljonit kultuurile, et toetada ERSO-t ja teatreid, mis olid sulgemisohus; siis suurte sõidukite mootorsõidukimaksu soodustuse katmiseks ning panustamiseks sõltuvusennetusse ja probleemidega tegelemisse, mida see teine eelnõu juurde tekitab," rääkis Võrklaev.

Kolmapäeval võttis riigikogu 51 poolthäälega vastu hasartmängumaksu seaduse muutmise eelnõu, millega kärbitaks hasartmängumaksu veebikasiinodele järk-järgult praeguselt kuuelt protsendilt neljale.

Eelnõu vastu oli 31 ja erapooletuks jäi Reformierakonda kuuluv Liina Kersna. Reformierakonna fraktsiooni kuuluvad Aivar Sõerd ja Signe Kivi jätsid hääletamata.