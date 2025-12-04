X!

Nõgene kritiseeris reisilaevanduse meetme kärpimist

Eesti
Paavo Nõgene
Paavo Nõgene Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Tallinki juhatuse esimees Paavo Nõgene kritiseeris riigikogu liikme Mart Võrklaeva soovi kärpida reisilaevanduse meedet ning ütles, et toetusteta on väga keeruline saavutada Euroopa Liidus eelist reisilaevanduse globaalses konkurentsivõimes ning tagada ühendused kriisiolukordades.

"Rahvusvahelise majandusliku mõjuga laevandussektori tuleviku asetamine samale kaalukausile ühe eelarveaasta vajadustega ei ole täpne ega korrektne," ütles Nõgene.

"Eesti merendus ei ole lokaalne, vaid toimib rahvusvahelises kontekstis. Meie lähemad naabrid, Soome ja Rootsi, tegutsevad väga jõuliselt ja teadlikult selles suunas, et oma riigilipu all tegutsedes püsiks eelis reisilaevanduse globaalses konkurentsivõimes ning ühendused kriisiolukordades. Ilma vastavate toetusteta on seda väga keeruline praegusel ajal Euroopa Liidus võrdsetel alustel saavutada ning Eesti lipu alt lahkumine tähendaks masskoondamisi ja riigitulude kadu," rääkis Nõgene.

"See ei ole Eesti kui mereriigi huvides. Tallink on kliimaministeeriumiga kokku leppinud, et tekkinud olukorra üle peetakse nõu uue aasta alguses ning siis võiks selguda, milline on Eesti lipu all reisilaevanduse tulevik," lisas Nõgene veel.

Mart Võrklaev ütles neljapäeval ERR-ile, et kompromissina hasartmängumaksu langetamise eest tegi ta ettepaneku hoida reisilaevanduse meetmest kokku üheksa miljonit eurot ühe aasta peale ning üle 40 miljoni euro nelja aasta peale.

"See oli minu kompromiss: kui selline ettepanek tuleb, et me ikkagi eelarvest ka raha kokku hoiame, siis olen valmis seda toetama, sest see niikuinii saab seaduseks. Kokkulepe oli, et see riigieelarve kokkuhoid esitatakse valitsuse ettepanekuna. Üheksa miljonit aastas kokkuhoidu teeb nelja aasta peale 41,2 miljonit ja sealt rahastati hädapäraseid kohti, milleks eelarves raha polnud ette nähtud: 1,5 miljonit kultuurile, et toetada ERSO-t ja teatreid, mis olid sulgemisohus; siis suurte sõidukite mootorsõidukimaksu soodustuse katmiseks ning panustamiseks sõltuvusennetusse ja probleemidega tegelemisse, mida see teine eelnõu juurde tekitab," rääkis Võrklaev.

Kolmapäeval võttis riigikogu 51 poolthäälega vastu hasartmängumaksu seaduse muutmise eelnõu, millega kärbitaks hasartmängumaksu veebikasiinodele järk-järgult praeguselt kuuelt protsendilt neljale.

Eelnõu vastu oli 31 ja erapooletuks jäi Reformierakonda kuuluv Liina Kersna. Reformierakonna fraktsiooni kuuluvad Aivar Sõerd ja Signe Kivi jätsid hääletamata.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

jõuluootus

eesti laul 2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

17:38

Pühajärve rahvusvaheline kiirmaleturniir tähistab juubelit

17:00

Pevkur tahab riigikaitseobjektide planeerimisel piirata kaebeõigust

16:58

Lukas jäi Tartu Isamaa fraktsioonist välja, Kärner sai sisse

16:41

Jefimova: juba üks kuld võita on raske, aga teisel korral ootavad seda kõik

16:41

Toomas Asser: akadeemilise oivalisuseta kaotab Eesti oma andekad noored

16:37

Raport: Putin pidi andma käsu Sergei Skripali mürgitamiseks

16:37

Michal ja Kallas Teini koalitsiooni lõhkumise ähvardust ei kinnitanud Uuendatud

16:35

Psühholoog: üksiolek turgutab vaimu vaid ilma sunnita

16:31

Urmas Viilma: et midagi üles ehitada, ei pea seda esmalt maha põletama

16:21

Otseülekanne kell 19: Eesti Keelpillimängijate Konkursi finaal

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

15:05

Venemaal põleb suur naftakeemiatehas Uuendatud

03.12

"Pealtnägija": Mehis Viru tegi oma kuulsaimast õpilasest ohvri kaks korda

03.12

Sõja 1379. päev: NATO liitlased lubasid osta Ukrainale suurel hulgal USA relvastust Uuendatud

03.12

President jättis välja kuulutamata töölepingu seaduse muutmise seaduse

04:53

Uuel aastal algavad Tallinna-Pärnu maanteel üha suuremad ehitustööd

03.12

Jefimova tuli rekordilise esitusega taas Euroopa meistriks

11:40

Hasartmängumaksu langetamist toetanud Võrklaev: see on aasta halvim seadus

03.12

Tallinn vabastab ametist Kesklinna vene gümnaasiumi direktori

07:00

Sotsid näevad Lasnamäe ujula rajamise plaanis korruptsiooniohtu

03.12

Euroopa Komisjon tegi Belgia nõusse saamiseks Vene külmutatud varade kasutamisel uue ettepaneku Uuendatud

ilmateade

loe: sport

17:38

Pühajärve rahvusvaheline kiirmaleturniir tähistab juubelit

16:41

Jefimova: juba üks kuld võita on raske, aga teisel korral ootavad seda kõik

16:09

Ralf Aron osaleb Daytona 24 tunni sõidul

15:50

Taavi Kannimäe sõlmis 34-aastasena esimese profilepingu

loe: kultuur

16:21

Otseülekanne kell 19: Eesti Keelpillimängijate Konkursi finaal

15:44

Rao Heidmetsa "Idüll" pälvis "Ukraina sõbra" auhinna

15:37

Nukufilmi tegevjuht Märt Kivi: jätame kunsti tegemise inimesele, AI võib nõusid pesta

15:00

"Plekktrummi" külaline on psühhiaater Pille Varmann

loe: eeter

15:05

Psühhiaater Lõokene: pidev avalik tähelepanu kurnab aju ja lühendab eluiga

14:51

Galerii: Eesti Laul 2026 võistluslood jõuavad vaatajate ette

13:01

Produtsent Kristel Tõldsepp: kui teed jõulufilmi, saad pühade ajal puhata

12:44

Silmaarst: lapse nägemishäire jääb sageli märkamatuks

Raadiouudised

15:25

Valitsus kiitis heaks viibimiskeelu muudatusettepanekud

15:20

Raadiouudised (04.12.2025 15:00:00)

12:30

Tartu kultuurikeskus Siuru sai ehitusloa

12:25

Riigikogu arutab energiamajanduse arengukava

12:25

Reedel sajab kohati vähest vihma

12:25

Raadiouudised (04.12.2025 12:00:00)

11:00

Rõuge vald müüb Misso koolimaja

10:10

NATO: Ukrainale USA relvastuse ostmise programm läheb edukalt

09:55

Sotsiaaldemokraadid näevad Lasnamäe ujula rajamise plaanis korruptsiooniohtu

09:45

Kohati sajab vähest vihma

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo