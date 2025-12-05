X!

Venemaal süttis järjekordne naftatöötlustehas

Venemaal süttis järjekordne naftatöötlustehas
Venemaal süttis järjekordne naftatöötlustehas
Sotsiaalmeediakanalid teatasid, et Venemaal asuvas Samara oblastis põleb Sõzrani naftatöötlemistehas. Meedias levivad veel väited, et Ukraina ründas Krasnodari krais asuvat sadamat.

Oluline Ukraina sõjas reedel, 5. detsembril kell 5.55:

- Zelenski: Ukraina jätkab Ühendriikidega kõnelusi õiglase rahu nimel.

Sotsiaalmeediakanalid teatasid, et Venemaal asuvas Samara oblastis põleb Sõzrani naftatöötlemistehas. Meedias levivad veel väited, et Ukraina ründas Krasnodari krais asuvat sadamat. 

Sotsiaalmeediakanalite teatel rünnati Sõzranis asuvat tehast ning seal puhkes tulekahju. Ukraina on varemgi rünnanud Sõzrani naftatöötlemistehast, mis on üks Venemaa energiafirma Rosnefti suurimaid rajatisi ning varustab kütust sõjaväeüksustele Kesk- ja Lõuna-Venemaal. Selle tootmisvõimsus on umbes kaheksa miljonit tonni naftat aastas.

Rünnak toimus Sõzranis, mis on Samara oblasti suuruselt kolmas linn. Sõzran asub umbes 800 kilomeetri kaugusel Ukraina ja Venemaa piirist.

Ööl vastu reedet ründasid droonid ka Venemaal Krasnodari krais asuvat Temrjuki sadamat. Kohalikud elanikud teatasid, et sadamas puhkes tulekahju, seda kinnitasid hiljem ka Krasnodari võimud, vahendas Ukrainska Pravda.

 

Zelenski: Ukraina jätkab Ühendriikidega kõnelusi õiglase rahu nimel

Ukraina delegatsioon jätkab läbirääkimisi Ühendriikides, et täpsustada president Donald Trumpi esindajate ja Venemaa vahelise kohtumise üksikasju ning koordineerida edasisi samme õiglase rahu saavutamiseks, ütles neljapäeval president Volodõmõr Zelenski.

"Meie ülesanne on nüüd saada täielikku teavet selle kohta, mida Venemaal räägiti ja milliseid teisi ettekäändeid on Vladimir Putin välja mõelnud sõja venitamiseks ja Ukraina survestamiseks – meie, meie iseseisvuse survestamiseks," rääkis Zelenski.

Riigipea sõnul on Ukraina valmis igaks stsenaariumiks.

"Muidugi töötame kõigi oma partneritega võimalikult konstruktiivselt, et tagada rahu saavutamine. Ja selle nimel, et see oleks lõppude lõpuks väärikas rahu," jätkas president.

Zelenski sõnul on tõeline ja õiglane rahu võimalik vaid siis, kui Ukrainal on reaalne julgeolek.

"Ainult väärikas rahu pakub reaalset julgeolekut ja me mõistame täielikult, et see nõuab – ja nõuab ka edaspidi – meie partnerite toetust," rõhutas Zelenski.

"Üldiselt jätkub üksikasjalik töö kogu meile vajalike julgeolekutagatiste arhitektuuri kallal. Need hõlmavad sõjalisi, majanduslikke ja poliitilisi komponente," ütles Zelenski.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Ukrainska Pravda, BNS

