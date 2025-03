ERR Brüsselis: Kallase sõnul vajab vaba maailm uut liidrit

"Täna sai selgeks, et vaba maailm vajab uut liidrit. Meie, eurooplaste, ülesanne on võtta see väljakutse," kirjutas Kallas sotsiaalmeedias, lubades rohkem toetust Ukrainale Vene agressiooni tõrjumisel.

Senine Brüsselis ja teistes Euroopa pealinnades kokku lepitud taktika temperamentse USA presidendiga toime tulemiseks on olnud väga teistsugune. Eurooplased on püüdnud igati Trumpi meelitada. Ameerika kritiseerimist on võimalikult palju välditud ja Trumpi administratsiooni viimaste nädalate segaseid sõnumeid on tihti Euroopa juhid püüdnud pehmendada.

Seda tegi ka Kallas ise, kes veel Müncheni julgeoleku konverentsi ajal rääkis Postimehele antud intervjuus, et suletud uste taga olid ameeriklased igati asjalikud.

Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni visiit Washingtoni jättis ka eurooplastele mulje, et ehk veel õnnestub ilusate sõnadega ikka Valge Maja hoida Ukraina poolel.

Nüüd näib, et sügisest saati täiskäigul toimunud meelitustaktika ei kanna ikka vilja.

Reede õhtul hoiatas Trump Zelenskit, et too mängib kolmanda maailmasõjaga. Emmanuel Macron ütles hiljem antud intervjuus, et seda teeb ikkagi Vene režiimi juht Vladimir Putin.

Agressorit ja ohvrit ei tohi segamini ajada, kirjutas ka tõenäoline tulevane Saksa liidukantsler Friedrich Merz ja lubas toetust nii heal kui ka raskel ajal. Poola peaminister Donald Tusk kordas, et Ukraina ei ole üksi. Eesti peaminister Kristen Michal lubas Ukraina vabadusvõitlust toetada alati. "Sest see on õige, mitte lihtne." Sarnaselt avaldasid toetust lätlased, leedukad, tšehhid, hispaanlased, belglased, hollandlased ja teised.

Itaalia peaminister Giorgia Meloni rõhutas samas, et lõhed Euroopa ja Ameerika vahel teevad meid nõrgemaks. Meloni kutsus üles korraldama USA ja Euroopa kohtumist, millel Ukrainast ausalt rääkida.

Pühapäeval kogunevad Londonis Briti peaministri kutsel 18 Euroopa riigi juhid taaskord Ukraina sõja üle arutama. Neljapäeval toimub Brüsselis erakorraline Euroopa Liidu riigijuhtide kohtumine.

Neilt kohtumiselt saab näha, kas Euroopast kerkib nüüd Kallase üleskutsel vaba maailma juht või püütakse ikka meelitades sellesse rolli sobitada Donald Trumpi.