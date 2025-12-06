Reinsalu kutsus koostama Isamaa valitsemise tegevuskava

"Meie järgmise aasta erakonna kesksed ülesanded on järgnevad. Esiteks, venitusteta sisulise töö käivitamine valdades ja linnades, mille juhtimise vastutus on Isamaal," ütles Reinsalu oma kõnes. "Teiseks, Plaani 2027 koostamine. See ei saa olema pelgalt valimisprogramm lubadustega, vaid peab olema eelarveliselt sisustatud tegevuskava, mida on võimalik asuda rakendada ilma venitusteta koheselt 2027. aasta valimiste järel," jätkas ta.

Reinsalu ütles, et valitsemisplaan peab sündima sisulises dialoogis huvirühmade, ekspertide ning ettevõtlusorganisatsioonidega, kes tema sõnul on praegu valitsuse poolt kõrvale lükatud.

"Lisaks on vajalik hea koostöö ametnikega ning loodan, et valitsus ei tee poliitilisi takistusi meie teavitamisel ning sisendi andmisel. See saab olema tavatu lähenemine, kuid olukord on tõsine ning kaotatud aeg tuleb venitusteta tagasi teha," rõhutas Isamaa esimees.

Kolmanda ülesandena tõi parteijuht välja 2027. aasta riigikogu valimiste kandidaatide nimekirjade koostamise.

Reinsalu ütles oma kõnes ka, et Isamaa on tema hinnangul muutumas ühiskondliku ootuse ja vajaduse pinnalt laiemaks poliitiliseks liikumiseks kui partei tavatähenduses ning ühiskond näeb erakonna sisulist alternatiivi tänasele riigi poliitilisele juhtkonnale.

Ta rääkis ka sellest, et eelmise aasta Euroopa Parlamendi ja äsjaste kohaliku omavalitsuse valimistega andis Eesti ühiskond hinnang Reformierakonna poliitikale riigi juhtimisel ning leidis, et Eesti poliitiline ruum pole pärast kohalikke valimisi endine.

Reinsalu tõi valitsuse poliitikat kritiseerides esile kriisini kahanenud usalduse ning majanduse halva olukorra, mille tema hinnangul on põhjustanud valitsuse tegevus.

Arvamusküsitluste kohaselt on Isamaa praegu kõige suurema toetusega erakond, mille poolt hääletaks veerand (Kantar Emori küsitlus novembris) või isegi 30 protsenti (Norstat sel nädalal) valijatest.