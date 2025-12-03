Norstati küsitlus: sotsid kasvatasid nädalaga toetust

Kolme kõige populaarsema erakonna toetus nädalaga märkimisväärselt ei muutunud. Esikolmikule järgneva Sotsiaaldemokraatliku Erakonna toetus tõusis nädalaga 1,1 protsendipunkti võrra, selgub MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös korraldatavast iganädalasest küsitlusest.

Viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 29,1 protsenti, Keskerakonda 20,9 protsenti ja Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 14,3 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Liidrikohta hoidva Isamaa edu teisel kohal oleva Keskerakonna ees on 8,2 protsendipunkti. Kolmandal kohal olev EKRE jääb Keskerakonnast 6,6 protsendipunkti kaugusele.

Esikolmikule järgnevad SDE (13,8 protsenti), Reformierakond (10,9 protsenti), Parempoolsed (6,9 protsenti) ning Eesti 200 (1,7 protsenti). SDE toetus tõusis nädalaga 1,1 protsendipunkti võrra.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 12,6 protsenti ning riigikogu opositsioonierakondi 78,1 protsenti vastajatest. Koalitsioonierakondade summaarne toetus püsib väga madalal tasemel

Erakondade toetus Norstati küsitluse järgi Autor/allikas: Norstat/Ühiskonnauuringute Instituut

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 3.–30. novembrini ning kokku küsitleti 4000 valimisealist Eesti Vabariigi kodanikku.

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele, mis tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest, millest on erakondade suhtelise toetuse arvutamisel välja arvatud erakondliku eelistuseta valijad.

Maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest. Antud küsitluses oli suurimaks grupiks Isamaa toetajad (29,1 protsenti) ning sellisel juhul on veamäär +/-1,67 protsenti. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks Eesti 200 puhul +/-0,47 protsenti. Sellisel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest.