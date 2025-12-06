Lähipäevil on õhutemperatuur nulli ümber

Ööl vastu pühapäeva liigub madalrõhulohk ühes sajualaga edasi ida-kirde suunas. Õhumass külmeneb veidi ja mandril tuleb vihma sekka lörtsi. Päeval on sajupilvede liikumissuund enam lõunast põhja ja Ida-Eestis tuleb pärastlõunal sekka lund, mis tähendab, et teeolud muutuvad seal talvisemaks.

Öö vastu pühapäeva on Eestis pilves. Ajuti sajab vihma ja lörtsi. Paiguti on udu. Puhub kagu- ja lõunatuul 2 kuni 8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni +5 kraadi.

Hommik on pilves. Mitmel pool sajab vihma ja lörtsi. Paiguti on udu. Puhub kagu- ja lõunatuul 2 kuni 8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni +3, saarte rannikul kuni +5 kraadi.

Päev on pilves. Mitmel pool sajab vihma ja lörtsi, ida pool ka lund, pärastlõunal lõuna poolt alates sadu harveneb. Ida-Eestis on teedel libeduseoht. Puhub kagu- ja lõunatuul 2 kuni 8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni +3, saartel kuni +5 kraadi.

Esmaspäeva öö on Ida-Eestis lörtsi- ja lumesajuga, läänes on sadu vähe ja sadu on vesisem. Päeva peale muutub sadu kõikjal vesiseks. Öine õhutemperatuur on -1 kuni +5, päevane 0 kuni +6 kraadi.

Teisipäeva öö ja ennelõuna on mitmel pool vihmased, öösel tuleb idas veel sekka lörtsi, pärastlõunal sajuvõimalus väheneb. Öine õhutemperatuur on 0 kuni +5, päevane +2 kuni +8 kraadi.

Kolmapäeval ja neljapäeval läheb ilm praeguste prognooside järgi isegi soojemaks. Ka vihmast pole pääsu.