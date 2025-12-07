X!

Eksperdid: Euroopa peab arvestama, et USA julgeolekupoliitika on muutunud

Eesti
Foto: Oliver Kaur/EKJ
Eesti

USA uus julgeolekustrateegia ei tähenda Eestile midagi dramaatilist, kuid toob julgeolekuekspertide arvates siiski selgelt esile ameeriklaste poliitikamuutuse. Julgeolekudokumendis kritiseeritakse Euroopa liitlasi, Venemaaga otsitakse aga strateegilist stabiilsust.

USA presidendi Donald Trumpi administratsiooni 33-leheküljelises julgeolekustrateegias kritiseeritakse teravalt nii Euroopa riikide sisepoliitikat kui ka NATO laienemisvaateid.

Välisministeeriumi kantsleri Jonatan Vseviovi sõnul on NATO laienemine olnud lääne jaoks kõige edukam strateegiline tööriist ja Eesti seisab jätkuvalt Ukraina liikmeks saamise taga.

Küsimusele kas Eesti peaks tundma muret, et USA NATO laienemispoliitikat on kritiseerinud, vastas Vseviov, et kui mure tundmisest oleks mingisugust abi, siis võib ka muret tunda, aga tema soovitab selle asemel, et muretseda, tegutseda.

"Tegutseda Ukraina toetamisel, tegutseda oma poliitika sõnastamise ja elluviimisega. See on palju targem tegevus, kui lihtsalt muretsemine," sõnas Vseviov.

Vseviov lisas, et Eestile USA uus julgeolekustarteegia mingisuguseid draamatilisi muutusi kaasa ei too.

Riigikogu riigikaitsekomisjoni liikme Raimond Kaljulaidi sõnul ei pea ka kartma NATO murenemist, sest USA administratsioon on alliansi olulisust läbivalt rõhutanud. Küll aga on selge, et USA ja Euroopa erisuhe on muutunud. Ameeriklased muretsevad aina rohkem hoopis Vaikse ja India ookeani piirkonna pärast ja näevad eksistentsiaalse probleemina pigem Hiinat.

"Nad üha enam sellele piirkonnale keskenduvad, nii et see, et varem või hiljem väljendub see ka USA vägede kohalolekus siin Euroopas, ei tohiks küll kellelegi üllatusena tulla. Loomulikult meile see ei ole positiivne areng. Meie asi on ameeriklasi veenda ka selles, et tegelikult Euroopa julgeolek on nende jaoks oluline, aga päeva lõpuks reaalsus on lihtsalt selline, nagu ta on," ütles Kaljulaid.

Strateegiadokumendi järgi on Venemaa tegevus Ukrainas endiselt keskne julgeolekuprobleem, kuid samal ajal soovivad ameeriklased liikuda Kremliga strateegilise stabiilsuse poole. Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teadur Marek Kohv ütles, et USA administratsioonile on edaspidi olulised lepingulised suhted.

"Väga selgelt on Venemaa selles uues strateegias nimetatud kui võimalik partner erinevates tehingutes, et selline otsene Venemaa kui julgeolekuohu nimetamine seekordses dokumendis esile ei tulnud," sõnas Kohv.

Kohvi sõnul on positiivne, et USA seisukohad said nüüd mustvalgelt kirja, sest see annab eurooplastele veelgi suurema tõuke tegeleda oma kaitsega, et vajadusel tõhusalt USA-d asendada.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: AK

Samal teemal

jõuluootus

eesti laul 2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:07

Keskkonnaagentuur tegi ettepaneku suurendada huntide küttimismahtu

10:55

Saksamaa valitsus vähendab lennunduse toetamiseks makse

10:47

Östersundis võidutsenud Botn auhinnarahast: see on täiesti jabur summa!

10:39

Venemaa rünnakus Sumõ oblastile sai viga vähemalt seitse inimest Uuendatud

10:17

Iisrael tõmbab tunnelites olevate Hamasi võitlejate ümber silmust koomale

10:11

Madridi Real lagunes kodupubliku ees

09:48

Sirli Zupping: uus ÕS annab paberil kindluse ja veebis vabaduse

09:45

Eesti Rahva Muuseumi staatus on lahtine

09:40

Lilli Luuk: oma elu on võimalik teistmoodi mõtestada, kui saad aru, et iga elu on lugu

09:38

LeBron võttis otsustavatel hetkedel üle ja kindlustas Lakersile võidu

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

07.12

Sõja 1383. päev: Kellogg: Ukraina rahuleping on väga lähedal Uuendatud

07.12

Solmanid said linna remondiplaanis olevalt ratsabaasilt 18 000 eurot

07.12

Jefimova ja Tribuntsov võitsid lühiraja EM-il kuldmedalid Uuendatud

07.12

Suri balletitantsija ja koreograaf Tiit Härm

07.12

Kauksisse kanalisatsiooni ehitamine paneb elanikud muretsema Uuendatud

07.12

Hegseth kiitis Balti riike kaitsesse panustamise eest

07.12

Eksperdid: Euroopa peab arvestama, et USA julgeolekupoliitika on muutunud

07.12

Euroopa poliitikud lükkasid Trumpi kriitika tagasi

07.12

Heino Enden: ma ei usu, et meil on praegu šanssi MM-finaalturniirile jõuda

07.12

Kirke Kangro: ajaloolise ebaõigluse tähis tuleb avalikust ruumist välja tõrjuda

ilmateade

loe: sport

10:47

Östersundis võidutsenud Botn auhinnarahast: see on täiesti jabur summa!

10:11

Madridi Real lagunes kodupubliku ees

09:38

LeBron võttis otsustavatel hetkedel üle ja kindlustas Lakersile võidu

08:59

Tormis Laine piirdus Beaver Creekis ühe laskumisega

loe: kultuur

09:40

Lilli Luuk: oma elu on võimalik teistmoodi mõtestada, kui saad aru, et iga elu on lugu

08:39

Keelesäuts. Tehisaru kirjandusmaitsest

08:00

Minu elu muutnud raamat | Erik Abner ja "Neandertali inimene. Kadunud genoome otsimas"

07.12

Raamatukaupluste müügihitid tulid eesti kirjanikelt

loe: eeter

08:50

Galerii ja video: R2 minilaivil musitseeris Rute

07.12

Marina Laikjõe: eesti naised võiksid prantslannadelt õppida julgust

07.12

Jaan Tätte: aeg-ajalt küsin enda käest, kas ma meeldin iseendale

07.12

Heino Enden: ma ei usu, et meil on praegu šanssi MM-finaalturniirile jõuda

Raadiouudised

09:20

Nurme sigala on peagi uute põrsastega taasasustatud

09:20

Raadiouudised (08.12.2025 09:00:00)

07.12

Kohalikud tunnevad muret kehvas olukorras oleva Kauksi oja pärast

07.12

Põltsamaa vallas on uues võimuliidus viis erinevat osapoolt

07.12

Uus süsteem paljastab õpilaste varjatud mõtlemisprotsessid

07.12

Päevakaja (07.12.2025 18:00:00)

06.12

Reinsalu kutsus Isamaa volikogul üles koostama valitsemise tegevuskava

06.12

Selleks, et koolides saaks kasutusele võtta tehisarul põhineva tööriista, tuleb muuta seadust

06.12

Audru kiriku torn sai tagasi oma risti ja uue tornikuuli

06.12

Valga valla uued juhid lubavad avatud valitsemist ja suuremat ühisosa Lätiga

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo