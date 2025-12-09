Oluline Ukraina sõjas teisipäeval, 9. detsembril kell 10.09:

- Deepstate: Vene väed vallutasid Donetski oblastis viis asulat;

- Zelenski sõnul valmib rahuplaani uus versioon teisipäeval.

Deepstate: Vene väed vallutasid Donetski oblastis viis asulat

Rindeolukorda jälgiva projekti Deepstate analüütikute andmetel vallutasid Vene väed Donetski oblastis viis asulat. Analüütikud teatasid veel, et Vene väed vallutasid Zaporižžja oblastis asuva asula.

Analüütikud teatasid, et ka Siverski suunal on Ukraina vägede olukord halvenenud. Vaenlane paiskab linna vägesid ning olukord areneb ebasoodsas suunas. Esialgsetel andmetel on pool asulast vaenlase kontrolli all, vahendas Ukrainska Pravda.

Zelenski sõnul valmib rahuplaani uus versioon teisipäeval

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul valmib rahuplaani uus versioon teisipäeval.

Zelenski ütles esmaspäeval, et algne 28-punktiline rahuplaan on kahanenud 20-punktiliseks.

"Usun, et plaan on valmis homme. Arutame seda uuesti õhtul ja saadame selle Ühendriikidele," kinnitas Zelenski.

Ukraina presidendi sõnul on Ühendriikidele esitletavast plaanist eemaldatud Ukrainale kahjulikud punktid.

Zelenski kommenteeris teemat teel Brüsselisse, kus kohtus esmaspäeva õhtul NATO peasekretäri Mark Rutte, Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni ja Euroopa Ülemkogu eesistuja António Costaga.

Brüsselisse saabus Zelenski Londonist, kus kohtus varem päeval Suurbritannia peaministri Keir Starmeri, Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni ja Saksamaa liidukantsleri Friedrich Merziga.

Kohtumisel hinnati muu hulgas USA eestvedamisel Floridas peetavaid Ukraina rahukõnelusi. Aruteludes osales videoühenduse kaudu ka Soome president Alexander Stubb.

Pärast kohtumist ütles Zelenski pressikonverentsil, et Ukrainal pole juriidilist ega moraalset õigust loovutada Venemaale territooriume rahulepingus, millega sõda Ukrainas lõpetataks.

Zelenski sõnul takistavad territooriumide loovutamist nii Ukraina põhiseadus kui ka rahvusvaheline õigus.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 930 sõdurit

Ukraina relvajõudude teisipäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 182 610 (võrdlus eelmise päevaga +930);

- tankid 11 403 (+0);

- jalaväe lahingumasinad 23 691 (+2);

- suurtükisüsteemid 34 944 (+27);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1563 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1253 (+0);

- lennukid 431 (+0);

- kopterid 347 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 88 889 (+432);

- tiibraketid 4054 (+30);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 69 243 (+61);

- eritehnika 4019 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.