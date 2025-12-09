X!

Merz: USA julgeolekustrateegia on Euroopa vaatest vastuvõetamatu

Friedrich Merz
Friedrich Merz Autor/allikas: SCANPIX/EPA/CLEMENS BILAN
Saksamaa kantsler Friedrich Merzi sõnul on USA valitsuse uue riikliku julgeolekustrateegia mõned osad Euroopa jaoks vastuvõetamatud. Tema sõnul kinnitab dokument, et Euroopa peab muutuma kaitseküsimustes Washingtonist vähem sõltuvaks.

"Osa sellest on mõistetav, osa arusaadav. Kuid osa on meile Euroopa vaatevinklist vastuvõetamatu," vastas Merz ajakirjanike küsimusele, kuidas mõjutab geopoliitiline strateegia Atlandi-üleseid suhteid.

"Ma ei näe mingit vajadust selleks, et ameeriklased peaksid hakkama Euroopas demokraatiat päästma. Kui seda oleks vaja, saaksime ise hakkama," sõnas ta.

Eelmisel nädalal avaldatud USA president Donald Trumpi riikliku julgeolekustrateegia järgi ähvardab Euroopa tsivilisatsiooni hääbumine ülemäärase sisserände tõttu.

Merz – kes kommenteeris Trumpi uut geopoliitilist strateegiat visiidil Rheinland-Pfalzi liidumaale, kus paikneb enamik Saksamaal asuvast ligikaudu 35 000 USA sõdurist – ütles, et dokumendi üldine toon teda ei üllatanud. Pigem sai ta kinnitust oma hinnangule, et Euroopa Liit peab julgeoleku ja kaitse vallas muutuma Washingtonist palju sõltumatumaks.

"Ameeriklastega vesteldes ütlen, et "Ameerika ennekõike" on hea, aga "Ameerika üksinda" ei saa olla teie huvides," rääkis Merz. "Teil on vaja maailmas ka partnereid. Üks neist partneritest võiks olla Euroopa. Ja kui te Euroopaga ühele lainele ei saa, siis võtke partneriks vähemalt Saksamaa."

Samuti ütles Merz, et Trump võttis vastu kutse külastada tuleval aastal Saksamaad.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Politico

