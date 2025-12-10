X!

Soome hankis suure koguse droonitõrjeseadmeid

Soome sõdur demonstreerib Iisraeli relvatootja Smartshooter sihikut Smash, mis aitab tabada õhus lendavaid droone.
Soome sõdur demonstreerib Iisraeli relvatootja Smartshooter sihikut Smash, mis aitab tabada õhus lendavaid droone. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS / Anne Kauranen
Soome ostis sadu droonide segamisseadmeid ja detektoreid, teatas riigi relvajõudude esindaja teisipäeval.

Soome kaitseväe õhukaitseinspektor kolonel Mano-Mikael Nokelainen ütles Reutersile, et Leedu ettevõttest NT Service osteti mitusada segamisseadmete komplekti SkyWiper Omni Max. Tema sõnul paigutatakse segamisseadmed kriitilise infrastruktuuri, näiteks sõjaväebaaside ümber.

"See on vägede enesekaitseks väga oluline. Teisisõnu, see võimaldab takistada droonide lendamist vägede kohal," ütles Edela-Soomes Niinisalo sõjaväebaasis Reutersiga rääkinud kolonel Nokelainen.

Lisaks segajatele on Soome sõjavägi hankinud ka Soome ettevõtte Sensofusion toodetud käeshoitavad Airfence droonidetektoreid ja Iisraeli ettevõtte Smartshooter vintpüssi sihikuid Smash, mis hõlbustavad droonide sihtimist ja allatulistamist.

Uus varustus on mõeldud väikeste luuredroonide tõrjumiseks, ütles Nokelainen, keeldudes jagamast üksikasju Soome võime kohta tõrjuda suuremaid droone.

Soomel on ka ligi 1000 FPV-luuredrooni – mõned neist on valmistatud Ameerika Ühendriikides ja mõned Soome ettevõttes Insta – harjutamiseks ning igal aastal koolitatakse välja kuni 500 uut droonipilooti, ​​ütles Soome armee ülemjuhataja kindralleitnant Pasi Valimäki.

Soome relvajõud plaanivad küll järgmisel aastal tellida rohkem erineva suurusega ja eri tüüpi droone ning droonidevastast varustust, kuid Valimäki ütles, et kiire tehnoloogilise arengu tõttu pole mõtet varuda liiga palju seadmeid, mis võivad peagi vananeda.

"Peame optimeerima hangete arvu ja mahtu, et see vastaks meie väljaõppevajadusele. Seejärel peame ehitama tootmisvõimsuse kriisiolukordadeks," ütles ta.

Droonide kasutamine on muutnud tänapäevase sõjapidamise olemust ja need on laialdaselt kasutusel Ukrainas alates Venemaa täiemahulisest sissetungist sinna 2022. aastal. NATO kiirendas droonivastase võime arendamist pärast seda, kui septembris sisenes Poola õhuruumi umbes 20 arvatavat Vene drooni ja osa neist tuli alla tulistada ülikalliste õhutõrjerakettidega.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

