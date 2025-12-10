X!

Paramount üritab Warneri aktsionäre ümber veenda

Paramounti juht David Ellison
Paramounti juht David Ellison
Meediafirma Warner Bros Discovery aktsionärid kohtusid teisipäeval New Yorgis Paramounti juhi David Ellisoniga. Meedia teatel üritab Ellison Warneri aktsionäre ümber veenda ning tuua nad Paramounti pakkumise taha.

Paramount tegi hiljuti Warnerile vaenuliku ülevõtmispakkumise, tegemist on viimase katsega Netflix üle pakkuda. Vaenuliku pakkumise korral jätkatakse tehingut ülevõetava ettevõtte (Warneri) juhtkonna vastuseisust hoolimata. 

Paramount tegi vaenuliku pakkumise, kuna Warneri juhtkond oli varem heaks kiitnud tehingu Netflixiga. Paramounti uus pakkumine on 139 protsenti  kõrgem ettevõtte aktsia tavahinnast ning Ellison püüab nüüd Warneri aktsionäre veenda, et tema firma on Netflixist parem valik.

Asjaga kursis olevate inimeste sõnul tõid Ellison ja tema asetäitjad välja ka argumendid, miks Paramounti pakkumine on parem kui Netflixi oma, vahendas Financial Times.

"Nad tegid erakordselt head tööd küsimustele vastamisel Netflixi ja Paramounti erinevuste kohta, seda nii regulatiivsel, riiklikul kui ka globaalsel tasandil," ütles teisipäevasel kohtumisel osalenud investor Mario Gabelli. Tema fondil on umbes 160 miljoni dollari väärtuses Warneri aktsiaid. 

Ellison eiras seega Warneri juhatust, mis oli varem tema pakkumise tagasi lükanud.

Paramounti ja Netflixi rivaalitsemine on nüüd seadnud kahtluse alla Warneri tuleviku ning asjasse on juba segatud ka president Donald Trump. Netflixi ja Warneri tehing vajab USA regulaatorite heakskiitu. Trump ütles, et osaleb isiklikult otsuse tegemisel.

Paramount on juba teatanud, et et oli ainus pakkuja, kelle ettepanek ei tõstatanud monopolivastaseid probleeme. Vett segab veel David Ellisoni isa, kes on tehnoloogiahiiglase Oracle asutaja ja Trumpi liitlane. Lisaks on Ellisonide pakkumisega veel liitunud Trumpi väimehe Jared Kushneri investeerimisfirma.

Gabelli sõnul saaks Paramounti pakkumise kiiremini lõpule viia, kuna see tekitab regulatiivsest vaatenurgast vähem probleeme. Warneri aktsionäridel on Paramounti pakkumise vastuvõtmiseks aega 8. jaanuarini, juhatus peab sellele vastama 22. detsembriks

Paramounti pakkumine hõlmab kõiki Warneri varasid, samas kui Netflixi pakkumine piirdub Warneri filmi- ja telestuudiote, HBO ja HBO Max voogedastusteenusega. Kui Paramountil õnnestub Warner üle võtta, läheks ka telekanal CNN Ellisonide kontrolli alla.

Paramountile kuulub juba telekanal CBS News, seega võib tekkida olukord, kus kaks USA mõjuvõimsat telekanalit kuuluksid samale omanikule.

Meedias levivad nüüd väited, et multimiljardär Larry Ellison teeb Valges Majas lobitööd, et Paramount saaks Warneri alla neelata. Väidetavalt lubas veel David Ellison Trumpi administratsiooni ametnikele, et kui ta ostab Warneri, siis teeb ta CNN-is ulatuslikke ümberkorraldusi. 

Ajalehe The Wall Street Journal teatel on Trump öelnud ka oma liitlastele, et soovib CNN-ile uut omanikku ning muudatusi selle programmis.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: FT, WSJ

