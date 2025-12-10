Kiisal valmis Eesti suurim akupark

Eesti vajab tulevikus elektritootmisvõimekust 2100 megavati jagu, sellest 400 peaks tulema salvestusest. Kiisal on 100 megavatti juba valmis. Evecon ja Prantsusmaa taastuvenergiaettevõte Corsica Sole on Kiisale rajanud Euroopa ühe suurema, 54 konteinerist koosneva akupargi.

"Ta on Eleringi võrguga ühendatud ja praegu ongi lõplik heakskiitmise protsess ja eelkvalifitseerimine kõigile turgudele. Päev ette elektriturul on akuparki juba täies mahus käideldud, oleme laadinud edukalt ja ka võrku elektrit andnud edasi. Reservide turul on siis akupargil plaanis osaleda juba järgmise aasta esimestel kuudel," ütles Eveconi tegevjuht Karl-Joonatan Kvell.

Eveconil valmib järgmisel aastal veel üks sama suur akupark.

Eesti Energial töötab aga edukalt Auveres asuv senine Eesti suurim, 26 megavatise võimsusega akusalvesti. Eleringi värske aruanne toob välja, et aastal 2035 oleks Eestil varustuskindluse tagamiseks vaja soojuselektrijaamu 1700 megavati ulatuses ja salvestust 400 megavati ulatuses.

"See prognoos on võetud nendelt liitumistaotlustelt. See on reaalne maht, mida selleks ajaks jõuab ehitada. Usun, et see on isegi suurem selleks hetkeks, sest kui täna vaadata Baltikumis salvestuslahenduste soovijaid, Leedus näiteks on 4000 megavatti, siis see on 10 korda suurem maht. Ma usun, et ka Eesti on seal mõnevõrra suurem. Aga loomulikult, et salvestusega ei korduks sama, mis juhtus päiksepaneelidega, et investeeritakse üle ja siis on kõigil investoritel raske," rääkis Eesti Energia juhatuse esimees Andrus Durejko.

Eleringi juhatuse liige Erkki Sapp ütles, et huvi akude ja salvestite rajamise vastu on suur, sest salvestus aitab hinnatippe alla tuua.

"Salvesti tugevused on, et ta on kiiresti reageeriv ja hästi paindlik, seetõttu on nendel oluline roll mängida sagedusreservide pakkumisel. Kus siis on vaja kiiresti reageerida tasakaalu tagamiseks elektrisüsteemis. Aga samas salvestid toimivad edukalt ka elektri päev-ette turu vastu, tuues null hinnaga tundidelt elektri kallima hinnaga tundidele ja sellega ka tipuhindu siludes," sõnas Sapp.