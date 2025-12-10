X!

Kiisal valmis Eesti suurim akupark

Majandus
Foto: ERR
Majandus

Kiisal valmis Eesti suurim akupark, mille rajas Eesti ettevõte Evecon koostöös Prantsusmaa investoritega. Akupark läks maksma 100 miljonit eurot. Sama suure pargi avab Evecon järgmisel aastal Arukülas. Eleringi kinnitusel vajab elektrisüseem tulevikus varustuskindluse tagamiseks salvestusvõimsust.

Eesti vajab tulevikus elektritootmisvõimekust 2100 megavati jagu, sellest 400 peaks tulema salvestusest. Kiisal on 100 megavatti juba valmis. Evecon ja Prantsusmaa taastuvenergiaettevõte Corsica Sole on Kiisale rajanud Euroopa ühe suurema, 54 konteinerist koosneva akupargi.

"Ta on Eleringi võrguga ühendatud ja praegu ongi lõplik heakskiitmise protsess ja eelkvalifitseerimine kõigile turgudele. Päev ette elektriturul on akuparki juba täies mahus käideldud, oleme laadinud edukalt ja ka võrku elektrit andnud edasi. Reservide turul on siis akupargil plaanis osaleda juba järgmise aasta esimestel kuudel," ütles Eveconi tegevjuht Karl-Joonatan Kvell.

Eveconil valmib järgmisel aastal veel üks sama suur akupark.

Eesti Energial töötab aga edukalt Auveres asuv senine Eesti suurim, 26 megavatise võimsusega akusalvesti. Eleringi värske aruanne toob välja, et aastal 2035 oleks Eestil varustuskindluse tagamiseks vaja soojuselektrijaamu 1700 megavati ulatuses ja salvestust 400 megavati ulatuses.

"See prognoos on võetud nendelt liitumistaotlustelt. See on reaalne maht, mida selleks ajaks jõuab ehitada. Usun, et see on isegi suurem selleks hetkeks, sest kui täna vaadata Baltikumis salvestuslahenduste soovijaid, Leedus näiteks on 4000 megavatti, siis see on 10 korda suurem maht. Ma usun, et ka Eesti on seal mõnevõrra suurem. Aga loomulikult, et salvestusega ei korduks sama, mis juhtus päiksepaneelidega, et investeeritakse üle ja siis on kõigil investoritel raske," rääkis Eesti Energia juhatuse esimees Andrus Durejko.

Eleringi juhatuse liige Erkki Sapp ütles, et huvi akude ja salvestite rajamise vastu on suur, sest salvestus aitab hinnatippe alla tuua.

"Salvesti tugevused on, et ta on kiiresti reageeriv ja hästi paindlik, seetõttu on nendel oluline roll mängida sagedusreservide pakkumisel. Kus siis on vaja kiiresti reageerida tasakaalu tagamiseks elektrisüsteemis. Aga samas salvestid toimivad edukalt ka elektri päev-ette turu vastu, tuues null hinnaga tundidelt elektri kallima hinnaga tundidele ja sellega ka tipuhindu siludes," sõnas Sapp.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

ERILISED HELID

jõuluootus

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:22

ETV spordisaade, 10. detsember

22:01

Rikberg: vastased ootasid lihtsamat mängu

21:56

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:54

Vehklemisliidu uus president: higi, veri ja pisarad jätkub Uuendatud

21:48

Võrklaev: kui me tahame kindlustunnet, siis riigieelarve defitsiit on vajalik

21:33

RMK kutsub külastuskeskuste jõulutulesid nautima

21:29

Rae Spordikool jõudis mängleva kergusega karikafinaali

21:24

Võrumaa kutsekool soovib hakata pakkuma drooniõpet

21:24

Viipekeelsed uudised

21:14

Neljapäeval on soe ja vihmane

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

12:12

President Karis: ma ei talu enam rumalate poolt esitatud liigseid nõudmisi

09.12

Eesti suursaadik Kasahstanis astus presidendi visiidi tõttu tagasi

15:49

Tallinna uus linnapea maksis hüvitist ka Levandile Uuendatud

15:46

"Pealtnägija": tänavate kokkuostja viis oma ärimudeli uuele tasemele

09.12

Ukrainas tegutsev eestlanna: ootame hirmuga aega, mil saame leina endasse lasta

20:54

FT andmeil tahab USA jõuludeks Ukraina rahuleppe valmis saada Uuendatud

12:22

Sakus juhtunud rongiõnnetuse tõttu peab Elron sõiduplaani muutma

09:18

ERR-i nõukogu kutsus Rein Veidemanni esimehe kohalt tagasi Uuendatud

14:18

Vene energiahiidude vastased sanktsioonid võivad muuta globaalset naftaturgu

09.12

Moskva lähistel kukkus alla Vene armee transpordilennuk

ilmateade

loe: sport

22:22

ETV spordisaade, 10. detsember

22:01

Rikberg: vastased ootasid lihtsamat mängu

21:54

Vehklemisliidu uus president: higi, veri ja pisarad jätkub Uuendatud

21:29

Rae Spordikool jõudis mängleva kergusega karikafinaali

loe: kultuur

20:55

Mari Jürjens: kuigi tunnen vahel väikese Mari ebakindlust, on mu unistused täitunud

19:04

Märt Pius toob linnateatris lavale pastorit raputava usukriisi

18:44

Endlas esietenduv lavastus "Semud ja sellid" viib lapsed kootud tallu

18:33

Rahel Talts: juhtus nii, et see aasta tuli välja kaks plaati

loe: eeter

20:55

Mari Jürjens: kuigi tunnen vahel väikese Mari ebakindlust, on mu unistused täitunud

19:00

Ka Island boikotib Iisraeli tõttu Eurovisioonil osalemist

18:33

Rahel Talts: juhtus nii, et see aasta tuli välja kaks plaati

17:49

Otse kell 19: Henrik Kalmet loeb "Ringvaate" stuudios lähisuhtevägivalla lugusid

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (10.12.2025 18:00:00)

17:55

Kutsekool EWERS ja Kuperjanovi pataljon alustasid koostööd droonitehnika väljaõppes

16:50

USA kõrged tollimaksud Hiinale on toonud Viljandi küünlatootjale palju tellimusi

16:35

Riigi ebapiisava rahastuse tõttu võib 2027. aastal ülikooli ukse taha jääda ligi 1000 noort

15:25

Raadiouudised (10.12.2025 15:00:00)

13:20

Isamaa tellitud õigusanalüüsid näitavad, et erakonnale esitatud kahtlustus on alusetu

12:20

Raadiouudised (10.12.2025 12:00:00)

11:25

Põhjamaade liidrid peavad oluliseks suhtlemist nii USA kui Venemaaga

10:45

Uude majja kolinud Viljandi haigla otsib vanale hoonele uut omanikku

09:35

Õpetajate jaoks on plaanitavas karjäärimudelis veel palju segast

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo