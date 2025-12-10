X!

Võrumaa kutsekool soovib hakata pakkuma drooniõpet

Võrumaal asuv kutsekool EWERS tegi Kuperjanovi pataljonile ettepaneku, et nad võiks ajateenijatele pakkuda droonitehnika väljaõpet. Vajadus selleks on kaitseväes selgelt olemas, teisalt soovib kool arendada sellest eraldiseisva õppesuuna.

Drooniõppest on saanud ajateenistuse lahutamatu osa. Võrus asuvas Kuperjanovi jalaväepataljonis on esimesed kümmekond ajateenijat läbimas ka droonitehniku väljaõpet. Vajadus on aga palju enama järele.

"Meile on tekkinud juurde uus relvaliik, droonivägi ja see nõuab terviklahendust, sest et droon üksi ei too lahinguväljal efekti, droon vastast ei hävita, vaid seda teeb drooni küljes olev laskemoon, aga see eeldab omakorda ka logistikaahelat, juhtimist, sidet, väljaõpet ja muid komponente. Ehk kui me tahame rääkida terviklahendustest, siis meil on tarvis ka tehnikuid, kes hooldavad ja remondivad neid vahendeid," ütles Kuperjanovi jalaväepataljoni ülem kolonelleitnant Lauri Teppo.

Võru külje all Väimelas asuv Võrumaa haridus- ja tehnoloogiakeskuses ehk EWERS-is on olemas kõik vajalik, nii ruumide, tehnika kui ka ajude seisukohalt, et pakkuda droonitehnika õpet ehk seda, kuidas droone ehitada, hooldada, arendada ja komplekteerida. Nii tegigi kool kaitseväele ettepaneku alustada koostööd.

"Et kõik see mehitamata sõidukite valdkond on ikkagi tugev tulevikutranspordi küsimus, et see ei ole seotud ainult militaarotstarbe ja vajadusega, vaid ikkagi see tuleviku suund. Ja kui me ise seda oskusteavet siin ei loo ja jaga, siis ei saa see valdkond tööstusena ka ju arenema hakata," ütles EWERS-i juht Eveli Kuklane.

Lauri Teppo sõnul on kokku lepitud, et nii ajateenijaid kui ka tegevväelased saavad EWERS-is uuel aastal droonide remontimise ja hooldamise umbes paarinädalase kursuse. "Ja sealt edasi on meil mitmeid mõtteid," sõnas Teppo.

Kool loodab, aga koostööst välja arendada eraldisesiva õppesuuna.

"Meie tahaks ise testida oma võimet seda droonitehnika valdkonda õpetada ja kui me nüüd kaitseväega saame selle asja ära piloteeritud, siis mul on väga suur lootus, et me saame seda tsiviilkasutuses ka edaspidi õpetama hakata. Pigem me mõtleme praegu rohkem täienduskoolituste ja mikrokvalifikatsioonide peale, me ei mõtle ainult noorte peale, me mõtleme ka täiskasvanute peale," lausus Kuklane.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

