Oluline Ukraina sõjas neljapäeval, 11. detsembril kell 7.55:

- Ukraina ründas Mustal merel Vene varilaevastiku tankerit;

- Ukraina korraldas droonirünnaku keemiatehasele Novgorodis;

- Moskva linnapea teatas massilisest droonirünnakust;

- Podoljak: Venemaa valetab USA-le ja kogub ressursse;

- Zelenski arutas parlamendiga valimiste korraldamist sõja ajal;

Ukraina ründas Mustal merel Vene varilaevastiku tankerit

Ukraina ründas kolmapäeval Mustal merel meredroonidega Venemaa varilaevastiku naftatankerit, kui see sõitis läbi Ukraina majandusvööndi Novorossiiski sadama suunas, tekitades laevale kriitilise kahjustuse.

Ukraina julgeolekuteenistuse (SBU) allikas ütles väljaandele The Kyiv Independent, et Komooride lipu all sõitev tanker Dashan liikus tabamuse ajal suurel kiirusel lasti pealevõtmiseks Venemaa Novorossiiski sadama poole ja selle automaatne identifitseerimissüsteem oli välja lülitatud. Laev sai meredrooniga Sea Baby tabamuse, mis põhjustasid selle ahtriosas plahvatusi ning tekitasid kriitilisi kahjustusi, ütles allikas.

Sea Baby sea drones of Ukraine's SBU struck a Russian shadow fleet tanker "Dashan" in the Black Sea. The ship, under the Comoros flag, was moving toward Novorossiysk with its transponder off, inside Ukraine's exclusive economic zone. The joint SBU&Navy operation reportedly… pic.twitter.com/GXPRTaT3mC — NOELREPORTS (@NOELreports) December 10, 2025

SBU allika sõnul näitavad esialgsed hinnangud, et Dashan on sellega kõrvaldatud võimalikust Vene nafta veost.

SBU hindas Dashani väärtuseks umbes 30 miljonit dollarit ja ütles, et see vedas ühe reisi jooksul tavaliselt umbes 60 miljoni dollari väärtuses naftatooteid. Allikas lisas, et Euroopa Liit, Ühendkuningriik, Kanada, Austraalia ja Šveits olid varem laevale sanktsioonid kehtestanud seoses selle rolliga Venemaa nafta transportimisel ja opereerimisega väljalülitatud identifitseerimissüsteemidega.

"SBU jätkab aktiivseid meetmeid, et vähendada Venemaa eelarvesse laekuvaid naftatulu. Viimase kahe nädala jooksul on see juba kolmas rivist välja löödud Vene varilaevastiku tanker, mis aitas Kremlil rahvusvahelistest sanktsioonidest mööda hiilida," ütles SBU allikas.

Rünnak Dashanile järgneb mitmele hiljuti toimunud Ukraina operatsioonile, mis olid suunatud Venemaa varilaevastiku ja sellega seotud naftataristu vastu.

Endine SBU ohvitser Ivan Stupak ütles The Kyiv Independentile, et laiem kampaania Venemaa varilaevastiku vastu seab eesmärgiks muuta Venemaa kaupade vedamine laevaomanike jaoks liiga riskantseks. "Nad üritavad tankeriomanikke hirmutada Venemaa Föderatsiooni Musta mere sadamatesse sisenemast ja seal Venemaa naftat laadimast," ütles ta, lisades, et "see on väga tulus äri ja on palju neid, kes tahavad selles osaleda."

28. novembril ründas Ukraina meredroonidega Mustal merel Türgi ranniku lähedal sanktsioonide all olevaid Venemaa naftatankereid Kairos ja Virat, tehes töövõimetuks laevad, mis SBU allika sõnul olid seotud Kremli varilaevastikuga.

Paegi hiljem teatasid Türgi võimud, et Vene tanker Midvolga-2 teatas ilmselt droonirünnakust umbes 80 miili kaugusel Türgi rannikust, vedades Venemaalt Gruusiasse päevalilleõli, kuigi Ukraina välisministeerium eitas oma seotust ja vihjas, et Venemaa võis intsidendi lavastada.

Ukraina on kasutanud ka mereväe droone Venemaa naftaeksporti teenindava infrastruktuuri ründamiseks. Mereväe droonid ründasid 24. septembril Venemaa naftaterminale Musta mere sadamates Tuapses ja Novorossiiskis, halvatades sealsed olulised ekspordioperatsioonid.

Ukraina korraldas droonirünnaku keemiatehasele Novgorodis

Venemaal Veliki Novgorodi linna lähistal asuvat keemiatehast tabas ööl vastu neljapäeva droonirünnak, misjärel puhkes seal tulekahju.

Veliki Novgorodi elanikud kuulsid öösel keemiatehase Akron piirkonnas mitut plahvatust, millele järgnes ulatuslik tulekahju. Seda kinnitavad elanike ühismeediasse postitatud videod, vahendas väljaanne Dialog.ua.

Novgorodi oblasti kuberner Aleksandr Dronov kinnitas oma Telegrami kanalil, et 11. detsembri öösel ründasid piirkonnas asuvaid sõjalisi ja strateegilisi sihtmärke droonid ning Vene õhutõrje pidi sekkuma. Dronov ei öelnud Akroni tehase tulekahju kohta midagi.

Akron on Venemaa suurim keemiatehas. See toodab mineraalväetisi, ammoniaaki ja muid lämmastikühendeid. Mõnda selles toodetavat komponenti saab kasutada lõhkeainete valmistamiseks, mis tähendab, et tehas on sisuliselt osa Venemaa sõjatööstuskompleksist, märkis Dialog.ua, lisades, et just sel põhjusel on Ukraina relvajõud selle sihikule võtnud.

Kolmapäeva õhtul ründasid Ukraina relvajõud sõjalisi ja strateegilisi rajatisi mitmes Venemaa piirkonnas. Näiteks Smolenski oblastis ründasid mehitamata õhusõidukid Verhnedneprovski külas asuvat Dorogobuži soojuselektrijaama. Kohalikud elanikud kuulsid mitut plahvatust ja nägid seejärel jaamas tulekahju.

Varem teatati, et Venemaa režiimi juht Vladimir Putin lükkas tagasi Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski ettepaneku sõlmida sõjas energiarahu, mis tähendaks hoidumist teise poole energiataristu ründamisest.

Samal ajal jäid kaks Venemaa piirkondlikku keskust pärast plahvatuste seeriat elektrita.

Moskva linnapea teatas massilisest droonirünnakust

Ukraina korraldas ööl vastu neljapäeva Moskvale massilise droonirünnaku, teatas Moskva linnapea Sergei Sobjanin, märkides, et Vene õhutõrjeüksused on alla tulistanud vähemalt 31 linna suunas teel olnud drooni.

Sobjanin teatas esimestest Venemaa pealinna suunas lennanud droonidest kolmapäeva hilisõhtul, uuendades öö jooksul korduvalt teavet allatulistatud droonidest.

Telegrami keskkonda kasutava Venemaa uudistekanal Shot teatas plahvatustest Moskva äärelinnades. Päästemeeskonnad töötavad õnnetuspaikade rusude koristamise nimel.

Ohvritest ega kahjudest pole teatatud.

Moskva Vnukovo, Domodedovo, Šeremetjevo ja Žukovski lennujaamad kehtestasid rünnaku ajal ajutised lennupiirangud, teatas Venemaa föderaalne tsiviillennunduse agentuur (Rosaviatsija).

Podoljak: Venemaa valetab USA-le ja kogub ressursse

Venemaa ei ole valmis realistlikeks rahuläbirääkimisteks ega sõja lõpetamiseks Ukraina vastu, ütles neljapäeval Ukraina presidendikantselei nõunik Mõhhailo Podoljak.

"Venemaa valetab Ühendriikidele ja jätkab ressursside kogumist," sõnas Podoljak.

"Venemaa taktika on täna Ühendriikidele valetada ja lubada ükskõik mida. Samal ajal koguda ressursse tarnete kaudu näiteks Hiinasse. Pean silmas majanduslikku poolt. Muidugi on ka sõjaline pool ja see on Põhja-Korea," rääkis Podoljak kohaliku telekanali saates.

"Lisaks ründab vaenlane ilmastikuolusid ära kasutades jätkuvalt Ukraina tsiviilelanikkonda. Samal ajal avaldab Moskva informatsioonilist ja poliitilist survet Euroopa riikidele," jätkas Podoljak.

"Ning Euroopa vastu suunatud imitatsioonirünnakute, provokatsioonide ja muu sellise kaudu avaldab Venemaa psühholoogilist survet. Ehk siis Venemaa strateegia või taktika on hetkel selge," lisas nõunik.

Samal ajal teatas ajaleht Washington Post, et sõja rahuleppe kontuurid muutuvad selgemaks. Läbirääkimised pole aga veel lõppenud.

Ukraina saatis Ühendriikidele uuendatud plaani Venemaaga peetava sõja lõpetamiseks, teatasid kolmapäeval asjaga kursis olevad kaks Ukraina ametnikku uudisteagentuurile AFP.

"Kiiev on uuendatud kavandi Ühendriikidele juba saatnud," kinnitas üks kõrge ametnik, kuid ei avaldanud samas üksikasju plaani sisu kohta.

Zelenski arutas parlamendiga valimiste korraldamist sõja ajal

Ukraina president Volodõmõr Zelenski arutas kolmapäeval Ukraina parlamendi esindajatega võimalust korraldada valimised sõjaseisukorra tingimustes.

"Rääkisin Ukraina parlamendi esindajatega. Meil oli sisukas arutelu. Ma ei luba mingeid spekulatsioone Ukraina osas. Kui meie partnerid – sealhulgas meie võtmepartner USA – räägivad nii palju ja nii konkreetselt valimistest Ukrainas ning valimistest sõjaseisukorra ajal, siis peame andma igale küsimusele ja kahtlusele õiguslikud vastused. See ei ole lihtne, kuid me ei vaja selles osas kindlasti mingit survet. Ootan, et Ukraina rahvasaadikud esitaksid selle kohta oma nägemuse," rääkis Zelenski.

Riigipea rõhutas taas, et julgeolekuküsimused valimiste ajal sõltuvad eelkõige Ameerika Ühendriikidest. Samas poliitilised ja õiguslikud aspektid peab lahendama Ukraina.

"Julgeolekuväljakutsed sõltuvad meie partneritest ehk eelkõige Ühendriikidest. Poliitilised ja õiguslikud väljakutsed peab lahendama Ukraina. Ja need saavad lahendatud," kinnitas president.

Zelenski ütles kolmapäeval enne kohtumist saadikutega, et on valmis valimisi korraldama, kuid rõhutas, et nende legitiimsus ja teostatavus sõltuvad julgeolekust ja seadusandluse muudatustest.

Zelenski kommentaarid järgnesid USA presidendi Donald Trumpi süüdistusele, et Kiiev kasutab sõda valimiste vältimiseks. Valimised lükati edasi pärast seda, kui riigis kehtestati pärast Venemaa 2022. aasta veebruari sissetungi sõjaseisukord.

"Ma olen valimisteks valmis," kinnitas Zelenski ajakirjanikele virtuaalsel pressibriifingul.

Riigipea lisas, et palub seadusandjailt ettepanekuid seadusandluse aluste ja valimisseaduse muutmise võimaluse kohta sõjaseisukorra ajal.

Ukraina sõjaseisukord, mis kehtib alates 24. veebruarist 2022, mil Venemaa alustas täiemahulist sissetungi, keelab valimiste korraldamise sõja ajal. Venemaa pommitab Ukraina linnu pea iga päev droonide ja rakettidega ning sajad tuhanded ukrainlased võitlevad rindel, mistõttu oleks sellises olukorras valimiste korraldamine, neil kandideerimine ja hääletamist keeruline läbi viia.