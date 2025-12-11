WSJ: Trumpi rahuplaan näeb ette laialdast koostöö taastamist Venemaaga

USA presidendi Donald Trumpi esitatud Ukraina rahuplaan sisaldab ettepanekuid Venemaa energiavoogude taastamiseks Euroopasse, suuri USA investeeringuid Venemaale haruldaste muldmetallide kaevandamiseks ja sealsesse energeetikasse ning külmutatud Vene riigivarade kasutamist, teatas USA väljaanne The Wall Street Journal (WSJ).

Ajalehe teatel on selliseid plaane üksikasjalikult kirjeldatud viimastel nädalatel Euroopa partneritele esitatud rahuettepanekute lisades.

WSJ andmetel hõlmab see kava, mille kohaselt USA finantsettevõtted ja muud firmad võtavad Ukraina projektide jaoks kasutusele 200 miljardit dollarit külmutatud Venemaa riigivarasid, sealhulgas uue suure andmekeskuse ehitamiseks, mida hakkaks elektriga varustama nüüd Vene vägede kontrolli all olev Zaporižžja tuumaelektrijaam.

USA ettevõtted investeeriksid Venemaa strateegilistesse sektoritesse, nagu haruldaste muldmetallide kaevandamisse ja naftapuurimisse Arktikas, samal ajal kui Venemaa energiavood Lääne-Euroopasse ja maailma taastatakse, lisati ettepanekutes.

Leht märkis, et üks anonüümne Euroopa ametnik võrdles kavandatavaid USA-Venemaa energiakokkuleppeid 1945. aasta Jalta konverentsi majandusliku versiooniga. Sellel kohtumisel jagasid Teise maailmasõja võitjad Nõukogude Liit, Ameerika Ühendriigid ja Ühendkuningriik oma mõjusfäärid Euroopas, jättes Ida-Euroopa riigid Moskva kontrolli alla.