Sõja 1383. päev: Kellogg: Ukraina rahuleping on väga lähedal

USA presidendi Ukraina-teemade erisaadik Keith Kellogg ütles, et sõja lõpetamise kokkulepe on väga lähedal ja sõltub nüüd peamiselt kahest lahendamata küsimusest: Donbassi piirkonna tulevik ja Zaporižžja tuumaelektrijaam. Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles laupäeva õhtul, et temal ja Ukraina läbirääkijatel oli USA erisaadikute Steve Witkoffi ja Jared Kushneriga väga sisukas ja konstruktiivne vestlus Ameerika Ühendriikide esitatud rahuplaani teemal.

Donald Trump Jr: Trump võib jalutada Ukraina toetajate hulgast minema

Donald Trump võib Ukraina sõjas rahuotsimisest loobuda, ütles USA presidendi vanim poeg Lähis-Ida konverentsil antud kommentaarides.

Pikas tiraadis Ukraina sõja teemal ütles Donald Trump Jr ka, et Ukraina korrumpeerunud rikkad on oma riigist põgenenud, jättes maha "nende arvates talupoegade klassi", et sõda pidada.

Küsimusele, kas on võimalik, et tema isa – kes kandideeris valimistel väites, et suudab Ukrainale rahu tuua – jalutab lihtsalt Ukraina toetajate hulgast minema, vastas Trump Jr, et võib-olla küll, lisades, et tema isa on poliitikas üks ettearvamatumaid inimesi. Ta vandus, et USA ei ole enam "tšekiraamatuga idioot".

Trump Jr-l ei ole oma isa administratsioonis ametlikku rolli, kuid ta on MAGA (Make America Great Again) liikumise võtmeisik. Tema sekkumine peegeldab Trumpi meeskonna mõnede liikmete antipaatiat Ukraina valitsuse suhtes ja toimub ajal, mil Trumpi läbirääkimismeeskond avaldab Kiievile survet territooriumi loovutamiseks, vahendas The Guardian.

Trump Jr ütles, et Ukraina president Volodõmõr Zelenski pikendas sõda, sest ta teadis, et ei võida kunagi valimisi, kui see lõpeb. Ta ütles, et Zelenski on vasakpoolne pooljumalus, ja väitis, et Ukraina on palju korrumpeerunum kui Venemaa.

Samuti kritiseeris Trump Jr Euroopa Liidu välispoliitika juhti Kaja Kallast, öeldes, et Euroopa sanktsioonid ei toimi, kuna need on lihtsalt tõstnud nafta hinda, millest Venemaa saaks oma sõja eest maksta. Ta kirjeldas Euroopa plaani järgmiselt: "Me ootame, kuni Venemaa pankrotti läheb – see pole plaan."

Ööpäevaga hukkus Ukrainas kaks inimest

Ukraina omavalitsused teatasid pühapäeval, et viimase ööpäeva jooksul toimunud Venemaa rünnakutes Ukraina vastu on hukkunud vähemalt kaks ja vigastada saanud 19 inimest.

Venemaa lasi öö jooksul Ukraina pihta viis ballistilist raketti ja 241 drooni, teatas õhuvägi. Ukraina õhutõrje peatas 175 drooni, kaks Kh-47M2 Kinžal raketti ja kaks Iskander-M/KN-23 ballistilist raketti. Õhuväe andmetel tabas 14 asukohta 65 drooni.

Donetski oblastis hukkus Venemaa rünnakutes üks inimene ja sai vigastada 11 inimest, teatas kuberner Vadõm Filaškin. Kõige rohkem inimohvreid registreeriti Slovjanskis, kus hukkus üks inimene ja sai vigastada kaheksa. Samuti said kahjustada seitse kõrghoonet, 12 maja, kolm mitteeluruumi ja kuus autot.

Tšernigivi oblastis tapsid Venemaa droonid Novhorod-Siverskõis 50-aastase mehe tema majas ja vigastasid politseinikku. Sumõ oblastis said Venemaa rünnakutes vigastada neli inimest, kellest kolm olid autos. Zaporižžja oblastis sai Venemaa õhurünnakus vigastada kaks inimest. Hersoni oblastis sai Venemaa rünnakutes viimase ööpäeva jooksul vigastada üks inimene,

Merz ja Rutte arutavad järgmisel nädalal edasist abi Ukrainale

Saksa kantsler Friedrich Merz võõrustab neljapäeval Berliinis NATO peasekretäri Mark Ruttet, et arutada edasist abi Ukrainale, edastas pühapäeval uudisteagentuur Ukrinform viitega Saksa valitsusjuhi veebiküljele.

"Kantsler Friedrich Merz võtab neljapäeva hommikul vastu NATO peasekretäri Mark Rutte. Kohtumise ajal arutavad nad julgeoleku ja poliitika küsimusi euroatlandi piirkonnas, praeguseid väljakutseid alliansile ja edasist toetust Ukrainale," öeldi teates.

Merz ja Rutte annavad peale kohtumist pressikonverentsi.

Esmaspäevale on kavandatud Ukraina ja Prantsuse presidendi ning Briti ja Saksa valitsusjuhi kohtumine Londonis, et arutada USA-vahendatud rahujõupingutusi.

Kellogg: Ukraina rahuleping on väga lähedal

USA presidendi Donald Trumpi Ukraina-teemade erisaadik Keith Kellogg ütles, et sõja lõpetamise kokkulepe on väga lähedal ja sõltub nüüd peamiselt kahest lahendamata küsimusest: Donbassi piirkonna tulevik ja Zaporižžja tuumaelektrijaam.

"Kui me need kaks küsimust lahendame, arvan, et ülejäänud asjad laabuvad üsna hästi," ütles Kellogg laupäeval Californias, Ronald Reagani presidendiraamatukogus toimuval julgeolekufoorumil. "Oleme peaaegu kohal. Oleme tõesti, tõesti lähedal," lisas ta.

Erukindral Kellogg, kes peaks jaanuaris oma positsioonilt tagasi astuma ning kes on rahuvahendustööst Venemaa vastuseisu tõttu eemale tõrjutud, ütles Reagani riigikaitsefoorumil, et konflikti lahendamise pingutused on "viimase 10 meetri" kaugusel, mis tema sõnul on alati kõige raskem.

Kindralleitnanti auastmes erru läinud Kellogg, kes teenis Vietnamis, Panamas ja Iraagis, ütles, et Ukraina sõjas surma ja haavatasaanute hulk on kohutav ja piirkondliku sõja kontekstis enneolematu. Tema sõnul on Venemaa ja Ukraina on alates sõja algusest kokku kaotanud üle kahe miljoni inimese. Ei Venemaa ega Ukraina avalda usaldusväärseid hinnanguid oma kaotuste kohta. Mõlemad pooled väidavad, et vastane paisutab tema kaotusi.

Venemaa kontrollib praegu 19,2 protsenti Ukraina territooriumist, sealhulgas Krimmi, mille ta annekteeris 2014. aastal, kogu Luhanski oblastit, üle 80 protsendi Donetski oblastist, umbes 75 protsenti Hersoni ja Zaporižžja oblastitest ning killukesi Harkivi, Sumõ, Mõkolaivi ja Dnipropetrovski oblastitest.

Eelmisel kuul lekkinud USA 28-punktiline rahulepingu eelnõu tekitas ärevust Ukrainas ja tema Euroopa toetajate seas, kelle sõnul see võtab arvesse Moskva peamisi nõudmisi nagu NATO mittelaienemine, viiendiku Ukraina territooriumi andmine Venemaa kontrolli alla ja Ukraina armee suuruse piiramine. Need ettepanekud, mis Venemaa väitel sisaldavad nüüd 27 punkti, on Kremli sõnul jagatud neljaks erinevaks osaks. Täpne sisu ei ole avalikult kättesaadav.

USA esialgsete ettepanekute kohaselt taaskäivitatakse Zaporižžja tuumajaam, mille reaktorid on praegu seisatud, Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri järelevalve all ning toodetud elekter jaotatakse võrdselt Venemaa ja Ukraina vahel.

Sõda Ukrainas on kõige ohvriterohkem relvakonflikt Euroopas pärast Teist maailmasõda ja on vallandanud suurima vastasseisu Venemaa ja lääne vahel pärast külma sõja lõppu.

Zelenski sõnul olid kõnelused Witkoffi ja Kushneriga väga sisukad

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles laupäeva õhtul, et temal ja Ukraina läbirääkijatel oli USA erisaadikute Steve Witkoffi ja Jared Kushneriga väga sisukas ja konstruktiivne vestlus Ameerika Ühendriikide esitatud rahuplaani teemal.

"Ukraina on pühendunud ausale koostööle Ameerika poolega, et saavutada tõeline rahu. Leppisime kokku järgmistes sammudes ja Ameerikaga peetavate kõneluste formaadis," teatas Zelenski sotsiaalmeedias, kui Floridas pidi algama kõneluste kolmas päev.

Kiievis viibinud Zelenski liitus Ukraina pealäbirääkija Rustem Umerovi ja Ukraina kaitseväe staabiülema Andri Hnatoviga, kes mõlemad olid sõitnud USA-ga peetavateks kõnelusteks Miamisse.

USA presidendi Donald Trumpi erisaadik Witkoff ja Trumpi väimees Kushner olid Umerovi ja Hnatoviga kohtunud alates neljapäevast.

Trumpi meeskond püüab ligi neli aastat kestnud Ukraina konflikti kiiresti lahendada.

Kaks nädalat tagasi avaldatud esialgne Ühendriikide plaan kattus Kiievi ja tema Euroopa liitlaste hinnangul liialt paljude Venemaa jäikade seisukohtadega ning seda on vahepeal muudetud.

Zelenski ütles, et kõne Witkoffi ja Kushneriga "keskendus mitmele aspektile ja arutati kiirelt võtmeküsimusi, mis suudaksid tagada verevalamise lõpu ja kõrvaldada Venemaa kolmanda sissetungi ohu, aga ka ohu, et Venemaa ei täida oma lubadusi, nagu on varem korduvalt juhtunud".

Ta ütles, et ootab Umerovilt ja Hnatovilt "üksikasjalikku aruannet".

"Me ei saa kõike telefonitsi arutada, seega peame ideid ja ettepanekuid meeskondadega üksikasjalikult läbi töötama," lisas ta.

Zelenski märkis, et Ukraina lähenemisviis läbirääkimistele on, et "kõik, mis on oluline rahu, julgeoleku ja ülesehituse jaoks, peab olema toimiv.

Prantsuse president Emmanuel Macron ütles laupäeval, et tema, Zelenski, Briti peaminister Keir Starmer ja Saksamaa kantsler Friedrich Merz kohtuvad esmaspäeval Londonis, et "teha kokkuvõte" USA juhitud läbirääkimistest.

Krementšuk sattus Vene õhurünnaku alla

Venemaa korraldas ööl vastu pühapäeva suure õhurünnaku Poltaava oblastis asuvale Krementšuki linnale, teatas Ukraina õhuvägi.

Umbes poole kahe paiku öösel liikusid Krementšuki suunas kiirsihtmärgid ning linnas oli kuulda plahvatusi, märkisid Ukraina relvajõud oma teates, andes mõista, et lisaks droonidele tabasid linna ka ülikiirelt lendavad ballistilised raketid Kinžal.

Kohalikud sotsiaalmeedia lehed teatavad linnaelanikele viidates elektri- ja küttekatkestustest.

Samal ajal kuulutati üle Ukraina õhuhäire seoses Vene sõjalennukite MiG-31K õhkutõusuga. Need lennukid kannavad Kinžale, mis on hüperhelikiirusega lendavad raketid ning võivad ohustada kogu riigi territooriumi.

Venemaa ründas Krementšukki viimati 8. novembril, kui energiainfrastruktuuri tabanud rünnaku tagajärjel jäi kogu linn elektrita.

Poltaava oblasti sõjaväevalitsuse juht Volodõmõr Kohut teatas siis, et üks inimene sai vigastada ja viidi haiglasse. Lisaks kehtestati rünnaku tõttu piirkonnas piirangud elektriga varustamisel. Linna elektriline ühistransport ei töötanud, seega paigutati liinidele lisabussid.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1080 sõdurit

Ukraina relvajõudude pühapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 180 870 (võrdlus eelmise päevaga +1080);

- tankid 11 401 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 23 688 (+0);

- suurtükisüsteemid 34 907 (+33);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1562 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 1253 (+0);

- lennukid 431 (+0);

- kopterid 347 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 87 927 (+540);

- tiibraketid 4054 (+30);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 69 135 (+98);

- eritehnika 4015 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.