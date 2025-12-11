Valitsus plaanib muuta ajateenistuse 2027. aastast 12-kuuliseks

Valitsus plaanib muuta ajateenistuse kestuse kõigile alates 2027. aastast teenistust alustavatele kutsealustele 12-kuuliseks. Seni on ajateenijate väljaõppetsüklid kestnud sõltuvalt erialast kas kaheksa või 11 kuud.

Kaitseminister Hanno Pevkur (RE) saatis kooskõlastusringile seaduseelnõu, mille eesmärk on ühtlustada ajateenistuse kestus kõikidel erialadel. Muudatuse põhjendusena on toodud, et ajateenistuses antava väljaõppe maht ja tehniline keerukus on kasvanud ning kasutusele on võetud tänapäevased relvastussüsteemid.

Senise väljaõppemudeli järgi kestab aasta alguses ja suvel algav ajateenistustsükkel 11 kuud ning sügisel algav teenistus kaheksa kuud.

11-kuulise ajateenistuse läbivad ajateenijad, kes on suunatud soomusjalaväe, mootorsõidukijuhi, sõjaväepolitsei ning side- ja infotehnoloogia erialale, samuti kõik ajateenijad, kes on suunatud allohvitseri või ohvitseri ametikohale. Ka kõikidele mereväes teenivatele sõduritele on ette nähtud 11-kuuline väljaõpe.

Ülejäänud erialadel, mida ajateenistuse jooksul õpetatakse (näiteks laskurid, relvaspetsialistid, pioneerid, õhutõrjespetsialistid), kestab ajateenistus praeguse korra järgi kaheksa kuud.

Seletuskirjas märgitakse, et senised tsüklid ei võimalda enam tagada väljaõppe vajalikku kvaliteeti ega koormuse ühtlast jaotust kõikidel erialadel.

Uutes väljaõppeplaanides on üha suuremat rõhku pandud ajateenijate lahinguvalmiduse tõhustamisele, et valmistada ajateenijad ette ja harjutada sellisel tasemel, et nad oleksid igal hetkel valmis täitma neile määratud sõjalisi ülesandeid nii rahu- kui ka sõjaajal. "See hõlmab individuaalseid sõdurioskusi, tehniliste süsteemide käsitsemise võimet, samuti meeskonna- ja jaotasandi koostegutsemist. Taktika ja koostegutsemise harjutamiseks kulub rohkem aega ning seda ei ole võimalik lühemas teenistuses tagada," seisab seletuskirjas.

Muudatus puudutab kutsealuseid, kes asuvad ajateenistusse alates 2027. aasta 1. jaanuarist. 2026. aastal teenistust alustavate, kuid 2027. aastasse ulatuva teenistusega kutsealuste ajateenistuse kestus on endiselt 11 kuud.

Arvestuslikult on ajateenistuse kestuse pikendamisega seotud otsesed kulud – ajateenija toetus ja toitlustus – 2027. aastal 31 miljonit eurot.