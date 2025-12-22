X!

Ministeerium soovib nihutada ajateenistusse võtmise õppuritele sobivamale ajale

Alustavad ajateenijad vormi ja varustust kätte saamas.
Alustavad ajateenijad vormi ja varustust kätte saamas. Autor/allikas: Kaitseväe Peastaap / mil.ee
Kaitseministeerium algatas ministri määruse muutmise, millega lükatakse ajateenistusse võtmise tähtajad viie nädala võrra edasi, et need sobiks paremini õppuritele.

"2027. aastal toimub ajateenistusse võtmine 8. ja 34. nädalal. Võrreldes seni kehtinud ajateenistusse kutsumise praktikaga, nihkub 2027. aastal ajateenijate väljaõppe algusaeg viie nädala võrra edasi," seisab eelnõu seletuskirjas. "Selle olulise muudatuse põhjuseks on soov paremini kohandada ajateenistusse asumise aega noorte hariduslike kohustustega ning luua sujuvamat üleminekut haridusasutustest riigikaitsesse," selgitatakse samas.

Praegu kehtiva kaitseministri määruse alusel võeti 2025. aastal kutsealuseid ajateenistusse 3., 29. ja 42. nädal ehk jaanuari, juuli ja oktoobri keskel. Määruse muutmisega võetakse 2027. aastal ajateenistusse veebruari teise pooles ja augusti keskel.

Eelnõu seletuskirjas öeldakse, et ajateenistuse algusaegade kohandamine muudab riigikaitsekohustuse täitmise noorte jaoks paindlikumaks ja elukorraldusse paremini integreeritavaks. "See on oluline tegur, mis aitab parandada ajateenistuse mainet ja tagab piisava arvu kvalifitseeritud kutsealuste teenistusse asumise," usub ministeerium.

Samas seisab, et väljaõppe algusaegade edasilükkamine haakub paremini koolide akadeemilise kalendriga. Hilisem väljaõppe algus võimaldab noortel lõpetada sügissemestri täies mahus, ilma et ajateenistus katkestaks nende õpinguid või põhjustaks õppetöös takistusi.

Teiseks sobitub ajateenistusse asumise hilisem kuupäev palju paremini ka kõrgkoolide sisseastumiskatsete ajakavaga. Nii saavad noored keskenduda lõpueksamiteks ja sisseastumiskatseteks valmistumisele ning ajateenistusse asumine ei takista nende akadeemilisi plaane ja võimalusi.

"Lisaks toetab selline ajastus noorte üldist heaolu ja motiveeritust. Noored saavad kindlustunnet, et nende haridustee ja isiklikud eesmärgid ei jää ajateenistuse tõttu pooleli või teostamata," märkis ministeerium.  

Eelnõu seletuskirjas öeldakse ka, et ajateenistuse kutse toimetatakse ajateenistusse võetavatele isikutele üldjuhul kätte üks aasta enne ajateenistusse asumise tähtaega. Kui isik on taotlenud ja saanud eelnevalt kaitseväeteenistuse seaduse alusel ajapikendust või varem jätnud ajateenistusse ilmumata, võib ajateenistusse asumise kutse teha teatavaks hiljemalt 30 päeva enne ajateenistusse asumise tähtaja saabumist. Vabatahtlikult ajateenistusse asuda soovivaid 18–27-aastaseid naisi teavitatakse ajateenistusse võtmisest vähemalt 90 päeva enne ajateenistuse algust.

Toimetaja: Mait Ots

