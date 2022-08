FT: Euroopa Liit kavatseb lõpetada viisakokkuleppe Venemaaga

Euroopa Liidu välisministrid peaksid sellenädalasel ministrite kohtumisel Prahas toetama viisakokkuleppe lõpetamist Venemaaga. Sedasi on kavas piirata Schengeni viisatsooni reisivate Vene kodanike arvu.

Otsus tuleneb mitmete Ida-Euroopa riikide ähvardusest sulgeda enda piirid Vene kodanikele ühepoolselt kui ei leita üle-euroopalist lahendust.

Tšehhi Vabariik ja Poola lõpetasid Vene kodanikele turismiviisade väljastamise peale Venemaa täieulatuslikku kallaletungi Ukrainale veebruaris. Nemad koos Eesti ja Soomega on nõudnud Vene Föderatsiooni kodanikele turismiviisade väljastamise lõpetamist Euroopa Liidus.

Sama on nõudnud korduvalt Ukraina valitsus. Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba kirjutas hiljutises Politicos avaldatud arvamusartiklis, et "neilt [Vene kodanikelt] tuleb võtta õigus ületada rahvusvahelisi piire, kuni nad õpivad neid [piire] austama."

Osa viisakokkuleppest Venemaaga, mis puudutas valitsusametnike ja ärimeeste reisimist, külmutati juba veebruaris.

Leppe lõpetamine eemaldaks Vene kodanikelt eeliskohtlemise Euroopa Liidu viisadele taotlemisel, mistõttu oleks viisa taotlemisel vaja rohkem dokumente, mis muudaks protsessi kallimaks ning pikendaks märkimisväärselt ooteaegu.

Ühe Euroopa Liidu ametniku sõnul, kellega Financial Times suhtles, on aasta lõpuks vaja veel karmimaid meetmeid. Ametnik lisas, et "me oleme erakordses olukorras ja see vajab erakordseid samme. Me tahame minna kaugemale viisakokkuleppe lõpetamisest."

Siiani puudub selge konsensus, et millised lisameetmeid Euroopa Liit kavatseb ette võtta, et piirata Vene kodanikele antavate Schengeni viisade arvu või nende viisade andmine lõplikult lõpetada.

Samuti on arutelu all sarnase keelu laiendamine Valgevene kodanikele, mille valitsus on Vene Föderatsiooni invasiooni toetanud.

Saksa valitsus on väljendanud skepsist Vene kodanikele viisakeelu kehtestamise osas, kuigi üha enam Saksa poliitikuid nõuab, et Vene viisakeelus võetaks Eestist eeskuju.

Samal arvamusel on ka Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Josep Borrell, kelle sõnul tuleks keelu kehtestamisel olla valivam.

Vene kodanike viisakeelule on vastu ka Küpros ja Kreeka, vahendab Politico.

Soome, Poola ja Balti riigid ähvardasid ühepoolselt sulgeda oma piiri Vene kodanikele kui ei suudeta peatada Vene kodanike saabumine Schengeni viisaruumi.

Alates veebruarikuus toimunud invasioonist sisenevad Vene kodanikud EL-i peamiselt Soome ja Eesti kaudu.

Viisakeelu toetajad on rõhutanud, et soovitakse piirata turismiviisade andmist ning vajadusel antakse jätkuvalt viisa humanitaarkaalutlustel ning ollakse vastu võtma neid Vene kodanikke, keda kiusatakse Venemaal poliitiliselt taga.