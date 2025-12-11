Disney investeerib OpenAI-sse miljard dollarit

Kolmeaastase litsentsilepingu raames saavad OpenAI kasutajad kasutada ligi 200 Disney, Marveli, Star Warsi ja Pixari tegelaskuju.

Lisaks miljardi dollari suurusele investeeringule saab Disney õiguse osta juurde OpenAI aktsiaid selle praeguse turuväärtuse juures. Lepingus on sätted, mis keelavad Disney tegelaskujude kasutamist teatud kontekstis.

Ajaleht The Wall Street Journal toob samas välja, et arvestades tehisintellekti kasutamisega seotud ettearvamatust, siis tõenäoliselt hakkab esinema arvukalt juhtumeid, kus videod rikuvad Disney standardeid või tekitavad ettevõttele piinlikkust. Leping viitab siiski sellele, et Disney usaldab, et OpenAI suudab aja jooksul need probleemid lahendada.