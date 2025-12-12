X!

EPP juht: Brüssel loobub sisepõlemismootoriga uute autode müügikeelust

Välismaa
Liiklus Berliinis
Liiklus Berliinis Autor/allikas: SCANPIX/dpa/picture-alliance/Britta Pedersen
Välismaa

Euroopa Komisjon teeb tuleval teisipäeval ettepaneku tühistada 2035. aastaks kavandatud uute sisepõlemismootoriga autode müügikeeld, ütles reedel Euroopa Parlamendi suurima fraktsiooni Euroopa Rahvapartei (EPP) president Manfred Weber.

"Järgmise teisipäeval esitab Euroopa Komisjon selge ettepaneku lõpetada sisepõlemismootorite keelustamine," ütles Weber. Ta lisas, et kliimaeesmärkide saavutamise üle peaksid otsustama finantsturud ja tarbijad. 

Weber pakkus oma varasemas avalduses välja alternatiivse ettepaneku. Selle kohaselt ei pea autotootjad alates 2035. aastast vähendama heiteid sajaprotsendiliselt. Uue plaani kohaselt nähakse ette 90-protsendilist heite vähendamist ning ka alates 2040. aastast ei tule täielikku nullheite nõuet. 

Mitmed autotootjad on varem järjepidevalt EL-i kavandatud keelu üle kurtnud, pidades seda teostamatuks. Ka Saksamaa nõuab EL-ilt sisepõlemismootoriga autode müügikeelu tühistamist. 

Weber ütles, et reeglite muutmine saadab signaali kogu Euroopa autotööstusele ning aitab kaitsta kümneid tuhandeid töökohti. 

Keskkonnakaitsjad samas kritiseerisid viimast teadet, mille kohaselt Brüssel kavatseb loobuda sisepõlemismootoriga uute autode müügikeelust. 

"Kui muudatused järgmisel nädalal kinnitatakse, hoiavad need miljoneid Euroopa peresid kauem saastavamate ja kallimate bensiiniautode lõksus.  Hübriidautode jätkuv valik lükkaks üleminekut elektriautodele edasi," ütles Londonis tegutseva mõttekoja Energy and Climate Intelligence Unit (ECIU) tippjuht Colin Walker. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Reuters, The Guardian

