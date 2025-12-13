Sõja 1389. päev: Venemaa Saratovi naftatöötlemistehast tabas taas Ukraina droonirünnak

Oluline 13. detsembril kell 21.04:

- Venemaa rünnakutes hukkus vähemalt kolm tsiviilisikut;

- Saraatovis hukkus kaks tsiviilisikut;

- Ukraina mereväe sõnul tabas Vene droonirünnak Türgi laeva;

- Odessa elanikud peavad olema mitu päeva elektri ja veeta;

- Sõrskõi: Venemaa on toonud lisavägesid Pokrovski ja Mõrnohradi juurde;

- Kim Jong-uni sõnul aitasid põhjakorealased Venemaal miinivälju puhastada;

- Venemaa väitel rünnati Ukraina rajatisi hüperhelikiirusega rakettidega;

- USA eriesindaja Steve Witkoff kohtub Brüsselis president Volodõmõr Zelenski ja Euroopa juhtidega;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1300 sõdurit.

Venemaa rünnakutes hukkus vähemalt kolm tsiviilisikut

Vähemalt kolm inimest sai surma ning 35 haavata Venemaa rünnakutes Ukraina vastu viimase ööpäeva jooksul, teatasid kohalikud võimud.

Venemaa ründas Ukrianat 465 drooni, 16 Kalibri ja viie Iskander-K raketiga, viie ISkander-M/KN-23 ballistilise raketiga ning viie Kindzali hüperhelikiirusega raketiga, ütlesid Ukraina õhujõud. Ukraina õhutõrje suutis alla lasta 417 drooni ning üheksa Kalibri ja neli Iskander-K raketti.

Venemaa rünnakud tabasid energiataristut Dnipropetrovski, Tšernihivi, Odessa ja Mõkolajivi oblastis.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles laupäeval, et Venemaa öises rünnakus sai kannatada enam kui kümme tsiviiltaristu objekti üle Ukraina, mille tagajärjel jäid seitsmes oblastis elektrita tuhanded inimesed.

"On oluline, et kõik näeksid, mida Venemaa teeb, sest selle eesmärk ei ole kindlasti sõja lõpetamine," ütles Zelenski sotsiaalmeedias, lisades: "Nad endiselt püüavad meie riiki hävitada ja tekitada meie rahvale maksimaalset valu."

Ukraina mereväe sõnul tabas Vene droonirünnak Türgi laeva

Ukraina mereväe sõnul tabas laupäeval Venemaa droonirünnak Türgi laeva, mille pardal oli päevalilleõli ning mis suundus Egiptusesse.

Ukrainlaste teatel on laeva nimi Viva ning selle pardal oli 11 Türgi kodanikku. Keegi rünnakus viga ei saanud ning laev jätkas teekonda Egiptuse suunas, lisati.

Odessa elanikud peavad olema mitu päeva elektri ja veeta

Venemaa reedene õhurünnak Odessale kahjustas taristus ning jättis osa linnast ilma elektri ja veeta, teatasid kohalikud võimud.

Laupäeval said linnaelanikud teated elektriettevõtetelt, et elektrivarustus suudetakse taastada alles 16. detsembriks ehk järgmise nädala teisipäevaks.

Ukraina päästeteenistus teatas, et Odessa oblastisse toimetatakse vett neile elanikele, kelle veevarustus rünnakute tagajärjel katkes.

Kim Jong-uni sõnul aitasid põhjakorealased Venemaal miinivälju puhastada

Põhja-Korea diktaator Kim Jong-un kiitis suurel tänutseremoonial Pyongyangis Venemaale appi saadetud Põhja-Korea sõdureid, kes tema sõnul muutsid ohtlikud alad taas turvalisteks.

Põhja-Korea saatis tänavu oma sõdurid Venemaale Kurskisse mineeritud alasid puhastama ning laupäeval toimunud suurel tseremoonial käis Kim isiklikult naasnud sõdureid tänamas.

Kimi sõnul hukkus naasnud rügemendis miinivälju puhastades üheksa inimest ning missioon kestis augustist alates 120 päeva.

Lõuna-Korea ja lääneriikide luureteenistuste andmetel on Põhja-Korea Venemaale appi saatnud tuhandeid sõdureid, vastutasuks saab Põhja-Korea Venemaalt majanduslikku abi, sõjatehnikat ning toitu.

Sõrskõi: Venemaa on toonud lisavägesid Pokrovski ja Mõrnohradi juurde

Vene armee on toonud lisavägesid Pokrovski ja Mõrnohradi piirkonda Donetski oblasti rindejoonele, ütles Ukraina vägede ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi laupäeval.

Olukord Pokrovskis ja Mõrnohradis on endiselt keeruline ning Vene väed on suurendamas survet Ukraina üksustele, lisas ta.

Sõrskõi sõnul kasutavad sealsed Ukraina üksused endiselt aktiivset kaitsetaktikat, et parendada positsioone ja suruda Vene väed mõnelt alalt välja.

Venemaa on väitnud, et Pokrovsk on nende vägede poolt vallutatud, Ukraina on need väited korduvalt tagasi lükanud.

Saratovis hukkus kaks tsiviilisikut

Saratovi oblasti kuberner Roman Busargin ütles Telegramis, et tsiviilinfrastruktuur on kahjustatud ja et on surma saanud kaks inimest, teatasid kohalikud võimud.

Saratovi oblasti kuberneri Roman Busargini sõnul tabas plahvatusest tekkinud praht elumaja.

"Kaks inimest sai surma," ütles ta Telegramis, lisades, et mitu hoones asuvat korterit sai kannatada.

Mitmed Telegrami kanalid avaldasid kohalike elanike jagatud pilte ja videoid, mis näisid näitavat plahvatusi Saratovi naftatöötlemistehases.

Venemaa teatas laupäeval, et ründas öösel Ukraina tööstus- ja energiarajatisi hüperhelikiirusega rakettidega, nimetades seda kättemaksurünnakuks "Ukraina rünnakutele tsiviilsihtmärkide vastu Venemaal".

Moskva kaitseministeerium teatas, et korraldas Ukraina armee- ja energiarajatiste vastu suure rünnaku, kasutades relvi, sealhulgas hüperhelikiirusega rakette Kinžal, "vastusena Ukraina terrorirünnakutele tsiviilsihtmärkide vastu Venemaal".

Saraatovi rafineerimistehas on Ukraina korduv sihtmärk

Saratovi naftatöötlemistehas asub Edela-Venemaal, umbes 150 kilomeetri kaugusel Kasahstani piirist ja ligi 600 kilomeetri kaugusel Ukraina rindejoonest ida pool.

Rajatise omanik on Venemaa riiklik naftagigant Rosneft ning selle töötlemisvõimsus on umbes 140 000 barrelit toornafta päevas. Tehas toodab üle 20 naftatoote, sealhulgas bensiini, diislikütust, kütteõli ja bituumenit.

Ukraina väed on sel sügisel rafineerimistehast korduvalt sihtmärgiks võtnud, rünnakutest teatati 14. ja 28. novembril.

Venemaa on pea neli aastat kestnud agressioonisõja vältel korraldanud Ukraina linnadele igapäevaseid massiivseid drooni- ja raketirünnakuid.

Venemaa väitel rünnati Ukraina rajatisi hüperhelikiirusega rakettidega

Venemaa teatas laupäeval, et ründas öösel Ukraina tööstus- ja energiarajatisi hüperhelikiirusega rakettidega, nimetades seda kättemaksurünnakuks Ukraina rünnakutele tsiviilsihtmärkide vastu Venemaal.

Venemaa kaitseministeerium teatas, et korraldas Ukraina armee- ja energiarajatiste vastu massiivse rünnaku, kasutades relvi, sealhulgas hüperhelikiirusega rakette Kinžal.

Witkoff kohtub Zelenski ja Euroopa liidritega

USA presidendi Donald Trumpi eriesindaja Steve Witkoff kohtub nädalavahetusel Brüsselis president Volodõmõr Zelenski ja Euroopa juhtidega, samal ajal jätkuvad arutelud USA pakutud rahuraamistiku üle, mille eesmärk on lõpetada Venemaa sõda, teatas Wall Street Journal (WSJ).

Viimane aruteluvoor toimub keset USA kasvavat survet läbirääkimiste edendamiseks ja Trumpi uusi süüdistusi, et Zelenskõi on see, kes keeldub Ameerika plaaniga nõustumast.

USA ametnikud ütlesid WSJ-le, et Prantsusmaa president Emmanuel Macron, Suurbritannia peaminister Keir Starmer ja Saksamaa kantsler Friedrich Merz osalevad Witkoffiga peetavatel läbirääkimistel, mis on kavandatud pühapäevaks ja esmaspäevaks.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1300 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 187 780 (võrdlus eelmise päevaga 1300);

- tankid 11 409 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 23 714 (+9);

- suurtükisüsteemid 35 032 (+24);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1567 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1258 (+2);

- lennukid 432 (+0);

- kopterid 347 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 89 684 (+283);

- tiibraketid 4060 (+2);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 69 717 (+103);

- eritehnika 4026 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.