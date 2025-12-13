X!

USA leevendas sanktsioone Valgevenele

Välismaa
{{1765632360000 | amCalendar}}
Trumpi erisaadik John Coale ja Valgevene diktaator Aleksander Lukašenko Minskis kohtumisel.
Trumpi erisaadik John Coale ja Valgevene diktaator Aleksander Lukašenko Minskis kohtumisel. Autor/allikas: SCANPIX/Reuters
Välismaa

USA lõpetas sanktsioonid Valgevenes toodetud kaaliumkloriidile, teatas USA presidendi Donald Trumpi erisaadik John Coale laupäeval peale kahepäevaseid kõnelusi Minskis. Vastutasuks vabastas Valgevene režiimi juht Aleksander Lukašenko 123 vangi

USA võtab Valgevenele kehtestatud sanktsioonide seast välja kaaliumkloriidi ehk kõige levinuma kaaliumväetise, ütles Coale peale kaks päeva kestnud läbirääkimisi Valgevene režiimi juhi Aleksander Lukašenkoga.

Coale, kellele on Trumpi pool antud ülesandeks pidada läbirääkimisi rohkem kui 1000 poliitvangi vabastamiseks, ütles, et tegu on Valgevene jaoks hea käiguga, kuid ei öelnud, mida Lukašenko oli selle eest vastu lubanud.

"President Trumpilt saadud suuniste järgi lõpetame me, USA, sanktsioonid kaaliumkloriidile," ütles Coale videol, mille avaldas Lukašenko administratsioon sotsiaalmeedias.

Valgevene opositsiooniline poliitaktivist Franak Viacorka ütles Reutersile, et Euroopa Liidu sanktsioonid kaaliumkloriidile on USA omadest palju olulisemad ning et USA otsus ei tähenda seda, et Lukašenko oleks kuidagi oma suhtumist muutnud.

"Lukašenko ei ole oma poliitikat muutnud. Repressioonid jätkuvad ja ta jätkab Venemaa sõja toetamist Ukrainas. Seetõttu peab olema äärmiselt ettevaatlik igasuguse jutuga sanktsioonide leevendamisest, et me sellega hoopis ei tugevda Vene sõjamasinat või ei kiida heaks jätkuvaid repressioone," lausus Viacorka.

Valgevene on üks suurimaid kaaliumkloriidi tootjaid maailmas.

Valgevene vabastas 123 vangi, nende seas Nobeli rahupreemia laureaadi

Lukašenko administratsioon teatas laupäeval, et USA-ga sõlmitud kokkuleppega vabastatakse 123 vangi. Minski teatel on vangide seas mitmest riigist pärit inimesi, kes on süüdi mõistetud näiteks terrorismis, ekstremismis ja spionaažis.

Vabastatute seas on ka tuntud opositsioonipoliitik Marõja Kalesnikava, teatas Valgevene opositsiooniline väljaanne Zerkalo. Kalesnikava oli vangis olnud rohkem kui viis aastat.

Lisaks on vabastatute seas Nobeli rahupreemia laureaat Aless Bjaljatski ning Viktor Babarõka, teatas USA saatkond Leedus. Vabastatute hulgas on ka Masatoshi Nakanishi, kelle Valgevene kohus mõistis tänavu seitsmeks aastaks vangi spionaaži eest. Nakanishi peeti Valgevene võimude poolt kinni 2024. aasta juulis.

USA saatkond Leedus ütles avalduses, et USA on valmis Valgevenega kontaktide jätkamiseks, kui see on USA huvides, ning et püüdlused jätkuvad ülejäänud poliitvangide vabastamiseks Valgevenes.

Saatkonna teatel saadetakse üheks vabastatud vangi, nende seas Bjaljatski, Vilniusse, ülejäänud Ukrainasse.

Zelenski: vabastatute seas viis ukrainlast

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas, et vabastatute seas oli ka viis ukrainlast.

"Tänu USA aktiivsele rollile ja meie luureteenistuste koostööle umbes 100 inimest, nendes seas viis ukrainlast, vabastatakse. Me abistame oma Ameerika partnereid, et kindlustada Ukrainale vajalik abi," lausus Zelenski.

Zelenski sõnul on ta andnud korralduse Ukraina luureteenistustele, et järjekordne sõjavangide vahetus Venemaaga toimuks veel sel aastal.

Toimetaja: Marko Tooming

Allikas: Reuters

