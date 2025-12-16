Kolmapäeval püsib ilm soe ja vihmane

Kolmapäeva ööl jääb Eesti kõrgrõhuala loodeserva, kus õhumass on jätkuvalt suhteliselt soe. Mõnel pool tibutab vihma ning mitmel pool on udu. Samal ajal suundub väike osatsüklon üle Skandinaavia Soome poole. Päeval laieneb madalrõhulohk üle Läänemere, saates vihma nii Soome lõunaossa, kui ka Eestisse.

Öösel on taevas pilves. Kohati sajab vähest vihma ning mitmel pool on udu. Puhub edela- ja lõunatuul 3-9, rannikul iiliti 13 m/s ning õhusooja on 1 kuni 7 kraadi.

Kolmapäeva hommik tuleb pilvine ning kohatiste kergete vihmasabinatega. mitmel pool on veel udu. Tuul puhub lõunast ja edelast kiirusega 3-9, rannikul iiliti 13 m/s. Õhutemperatuur püsib 1 ja 7 kraadi vahel.

Ka päeval on taevas peamiselt pilves. Kohati sajab vihma ning õhtupoolikul muutub Lääne- ja Põhja-Eestis sadu ka laialdasemaks. Tuul puhub lõunast ja edelast kiirusega 3-9, saartel ja rannikul 6-12, iiliti kuni 17 m/s. Sooja on oodata 1 kuni 6, saartel kuni 8 kraadi.

Suuremat ilmamuutust ei too ka nädala teine pool. Neljapäev tuleb pilvine, pärastlõunal sajab kohati vähest vihma ning paiguti on udu. Reedel esineb ka üksikuid selgimisi ning õhtul võib mõnel pool nõrka vihma tulla. Nädalavahetusel aga on selgimisi juba enam ning päevad mööduvad olulise sajuta. Ilmad on jätkuvalt soojad ehk plusskraade on termomeetril kohati isegi kuni 8.