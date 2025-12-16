X!

Kolmapäeval püsib ilm soe ja vihmane

ilm
Foto: Siim Lõvi /ERR
ilm

Kolmapäeva ööl jääb Eesti kõrgrõhuala loodeserva, kus õhumass on jätkuvalt suhteliselt soe. Mõnel pool tibutab vihma ning mitmel pool on udu. Samal ajal suundub väike osatsüklon üle Skandinaavia Soome poole. Päeval laieneb madalrõhulohk üle Läänemere, saates vihma nii Soome lõunaossa, kui ka Eestisse.

Öösel on taevas pilves. Kohati sajab vähest vihma ning mitmel pool on udu. Puhub edela- ja lõunatuul 3-9, rannikul iiliti 13 m/s ning õhusooja on 1 kuni 7 kraadi.

Kolmapäeva hommik tuleb pilvine ning kohatiste kergete vihmasabinatega. mitmel pool on veel udu. Tuul puhub lõunast ja edelast kiirusega 3-9, rannikul iiliti 13 m/s. Õhutemperatuur püsib 1 ja 7 kraadi vahel.

Ka päeval on taevas peamiselt pilves. Kohati sajab vihma ning õhtupoolikul muutub Lääne- ja Põhja-Eestis sadu ka laialdasemaks. Tuul puhub lõunast ja edelast kiirusega 3-9, saartel ja rannikul 6-12, iiliti kuni 17 m/s. Sooja on oodata 1 kuni 6, saartel kuni 8 kraadi.

Suuremat ilmamuutust ei too ka nädala teine pool. Neljapäev tuleb pilvine, pärastlõunal sajab kohati vähest vihma ning paiguti on udu. Reedel esineb ka üksikuid selgimisi ning õhtul võib mõnel pool nõrka vihma tulla. Nädalavahetusel aga on selgimisi juba enam ning päevad mööduvad olulise sajuta. Ilmad on jätkuvalt soojad ehk plusskraade on termomeetril kohati isegi kuni 8.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

Raadio pidupäev

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:51

Margareth Olde kaitses Eesti malemeistri tiitlit

22:48

Karus: kaitseväe eesmärk pole keeleõppe pakkumine

22:38

Langerbauril nappis puhkeaega, Lisovskaja võistles haiguse pealt

22:28

EOK läheb järgmisele aastale vastu ajaloo suurima eelarvega Uuendatud

22:10

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:54

ETV spordisaade, 16. detsember

21:31

Linnahalli tulevik on endiselt segane

21:29

Kolmapäeval püsib ilm soe ja vihmane

21:15

Eesti vutikoondise kaitsja karjäär jätkub Šotimaal

20:41

Ballon d'Ori võitja Dembele pälvis ka FIFA tunnustuse

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

15.12

Sõja 1391. päev: Ukraina droonid tabasid Vene allveelaeva Uuendatud

14:25

Kohus käskis Kallasel Vooglaiu tõttu oma väited ümber lükata

08:02

Võimupoliitikute kriitika presidendi aadressil üha teravneb

13:44

Terras tegi valitsusele ettepaneku vabastada ametist kantsler Marko Gorban

15.12

Kalm: USA tahab arusaamatutel põhjustel otsustada Vene varade kasutamise üle

08:10

Trump kuulutas fentanüüli massihävitusrelvaks Uuendatud

20:40

Euroopa liidrid kinnitasid soovi anda Ukrainale julgeolekugarantiid ja majandusabi Uuendatud

16:27

Automaks jäi tähtajaks tasumata 60 000 isikul

12:18

Tallinna linnavalitsus vabastas ametist Kesklinna vene gümnaasiumi direktori Uuendatud

15:25

Läti ja Ukraina võimud tabasid telefonipetturite võrgustiku

ilmateade

loe: sport

22:51

Margareth Olde kaitses Eesti malemeistri tiitlit

22:38

Langerbauril nappis puhkeaega, Lisovskaja võistles haiguse pealt

22:28

EOK läheb järgmisele aastale vastu ajaloo suurima eelarvega Uuendatud

21:54

ETV spordisaade, 16. detsember

loe: kultuur

18:58

Muuseumid tõstavad uuest aastast piletihinda euro kuni paari võrra

17:04

Tõnu Õnnepalu Pessoa "Rahutuse raamatust": seda raamatut polegi õigupoolest olemas

15:41

Rahva Raamatu tegevjuht: eestlased hindavad Eesti raamatuid, kvaliteeti ja sügavat sisu

15:24

Merit Maarits: iga aastaga jääb vähemaks albumeid, mis kuulajaid kultuuriliselt ja kogukonnana liidavad

loe: eeter

15:41

Rahva Raamatu tegevjuht: eestlased hindavad Eesti raamatuid, kvaliteeti ja sügavat sisu

14:36

Raadio 4 "Jõulurõõmu kuulutus" toetab vähihaigete laste ravi

11:44

ESTCube-3 kuupsatellit võiks jõuda orbiidile 2029. aastal

15.12

Tekstiilikunstnik Elna Kaasik: kangasteljed viivad mu mõttelisse vaikusesse

Raadiouudised

18:55

Tsahkna: Berliini ühisavalduses on nii häid kui halbu punkte

18:45

Päevakaja (16.12.2025 18:00:00)

18:40

Kohtla-Järve korruptsiooniskandaalis anti kohtu alla üheksa inimest

15:40

Riik plaanib sõjaajal võtta erasektorist 56 000 inimest kriisiülesandeid täitma

15:30

Raadiouudised (16.12.2025 15:00:00)

12:35

Julgeolekuekspertide hinnangul ei jõutud Berliinis Ukraina rahule lähemale

12:30

Raadiouudised (16.12.2025 12:00:00)

10:30

Euroopa liidrid: Ukrainat peaksid toetama rahvusvahelised jõud vabatahtlikkuse alusel

09:45

Tartu plaanib rattateede põhivõrgustiku rajamises pausi

09:30

Raadiouudised (16.12.2025 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo