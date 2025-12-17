Briti valitsus asus uurima Vene ja Hiina raha mõju riigi sisepoliitikale

Ühendkuningriigi valitsus algatas uurimise, et saada ülevaade välisraha mõjust riigi poliitikale, kuna hiljuti on avalikuks tulnud kaks juhtumit, kus Venemaa ja Hiina rahaga on püütud Suurbritannia poliitikute tegevust endale kasulikku suunda keerata.

Hiljuti mõistis kohus kümneks ja pooleks aastaks vangi Briti Reformipartei (Reform UK) Walesi piirkonna endise juhi Nathan Gilli, kuna ta edendas altkäemaksu eest Venemaa huvisid.

Gill võttis Vene võimudega seotud rikkurilt vastu ligikaudu 40 000 naela altkäemaksu, mille eest pidas Euroopa Parlamendi liikmena Venemaa-meelseid kõnesid ja andis Vene narratiivi levitavaid intervjuusid. Kohtumaterjalidest selgub, et Gill esitas Vene vahendajalt saadud jutupunkte ja mõjutas ka teisi Euroopa Parlamendi liikmeid samu seisukohti levitama. Pole siiski teada, kas teised saadikud aimasid, et Gill selle eest raha sai.

Äsja pidas oma esimese avaliku kõne ka Briti luureteenistuse uus juht Blaise Metreweli, kes samuti hoiatas Venemaa agressiivse mõjutustegevuse eest.

Valitsuse pani uurimist käivitama veel teinegi juhtum, mis hõlmab Londonis elavat juristi Christine Leed. Juba kolm aastat tagasi andis Briti luureteenistus parlamendiliikmetele hoiatuse, et Lee on tegutsenud Hiina Kommunistliku Partei huvides. Leele siiski ametlikku süüdistust ei esitatud – ta kaebas luureteenistuse kohtusse, kuid kaotas kohtuasja.

Erakonna Reform UK juht Nigel Farage on seni üleskutsed uurimise käivitamiseks tõrjunud, öeldes, et Gill oli vaid üks tõrvatilk meepotis. Nüüd on ta siiski analüüsi koostamise heaks kiitnud.

Analüüsi koostamist hakkab juhtima siseministeeriumi endine kõrge ametnik Phillip Rycroft. Tõenäoliselt toob uurimine kaasa rangemad eeskirjad poliitilistele annetustele ja lobitöö läbipaistvusele ning muudab avaliku teenistuse ametnikele kohustuslikuks välismaiste sidemete avalikustamise. See võib kaasa tuua poliitikute, eriti välispoliitika või riigi julgeolekuga tegelevate poliitikute tugevdatud taustakontrolli ja jälgimise.

Briti parlamendi luure- ja julgeolekukomitee hoiatas esmaspäeval, et praegused valimiste rahastamise reeglid ei ole piisavad ning et on palju lünki, mida välismaine vastane võiks ära kasutada, et suunata raha salaja erakondadele.

Valitsus teatas, et ülevaates ei käsitleta siiski väiteid, et Venemaa mõjutas 2016. aasta Brexiti rahvahääletust, mis tõi kaasa Ühendkuningriigi lahkumise Euroopa Liidust. Küll aga vaadatakse üle krüptovaluutade roll. Mõni nädal tagasi teatasid meediaväljaanded, et ministrid plaanivad krüptovaluuta annetamise parteidele ära keelata.

Ülevaade välisraha mõjust Briti sisepoliitikas peaks valmis saama järgmise aasta märtsi lõpuks.