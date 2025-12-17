Neljapäeval on jätkuvalt plusskraadid ja vihmane

Praegu on madalrõhkkond Soomest Karjala poole liikumas ja selle lohk eemaldub öö hakul ühes sajuhoogudega Peipsi taha. Tuul nõrgeneb. Edelavoolus saabuv õhk on soe ja temperatuur jääb enamasti plusspoolele, vaid Kagu-Eestis langeb pisut alla 0 kraadi. Hommikuks aitab tõusev õhurõhk kõrgrõhuharjal tugevneda ja ilm on sajuta ning võrdlemisi rahulik, kuid mitte pikalt, sest Atlandil ja Norra merel jätkub madalrõhkkonna võidukäik ja suureneb surve ka Läänemere ümbrusele, õhtul on Lääne-Eestis puhanguid 13, saartel 17 m/s ja ka vihmasabinaid. Õhusooja Eestis idatiivas 2-3, lääne pool 5-6 kraadi.