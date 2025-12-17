Neljapäeval on jätkuvalt plusskraadid ja vihmane
Praegu on madalrõhkkond Soomest Karjala poole liikumas ja selle lohk eemaldub öö hakul ühes sajuhoogudega Peipsi taha. Tuul nõrgeneb. Edelavoolus saabuv õhk on soe ja temperatuur jääb enamasti plusspoolele, vaid Kagu-Eestis langeb pisut alla 0 kraadi. Hommikuks aitab tõusev õhurõhk kõrgrõhuharjal tugevneda ja ilm on sajuta ning võrdlemisi rahulik, kuid mitte pikalt, sest Atlandil ja Norra merel jätkub madalrõhkkonna võidukäik ja suureneb surve ka Läänemere ümbrusele, õhtul on Lääne-Eestis puhanguid 13, saartel 17 m/s ja ka vihmasabinaid. Õhusooja Eestis idatiivas 2-3, lääne pool 5-6 kraadi.
Eeloleva öö hakul sajab mõnes kohas veidi vihma ja on udu. Pärast keskööd saju tõenäosus väheneb. Puhub edela- ja läänetuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 m/s, pärast keskööd tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on -1 kuni 3, rannikul kuni 6 kraadi.
Hommik on pilvine, aga suuremat sadu ei tule. Puhub mõõdukas läänekaare tuul. Õhutemperatuur on 0 kuni 3, rannikul 5 kraadi ümber.
Päev jätkub pilvisena. Õhtu poole sajab saartel ja läänerannikul veidi vihma. Puhub edela- ja lõunatuul 4-10, rannikul puhanguti 13, õhtul saartel kuni 17 m/s. Õhutemperatuur on 2 kuni 7 kraadi.
Nädala lõpuni on temperatuur nii ööl kui päeval enamasti plussis. Vihma sabistab enam laupäeval. Tuul on tugev, reedel suisa jõuline.
Uue nädala algul suundub temperatuur langusesse ja annab lootust kargetele jõuludele.
Toimetaja: Johanna Alvin
Allikas: "Aktuaalne kaamera"