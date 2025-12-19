X!

Lepet Vene külmutatud varade osas ei tulnud, kuid EL eraldab Kiievile 90 miljardit

Välismaa
Euroopa Ülemkogu eesistuja Antonio Costa ja Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen
Euroopa Ülemkogu eesistuja Antonio Costa ja Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen Autor/allikas: SCANPIX/EPA/OLIVIER HOSLET
Euroopa Liidu (EL) juhid jõudsid reede öösel kokkuleppele eraldada Ukrainale järgmise kahe aasta jooksul 90 miljardit eurot toetust. Samas ei jõudnud nad üksmeelele Venemaa külmutatud varade kasutamise osas.

"Meil on kokkulepe. Me lubasime ja me tegime ära. Otsus eraldada Ukrainale aastateks 2026–2027 toetust 90 miljardit eurot on heaks kiidetud," teatas Euroopa Ülemkogu eesistuja Antonio Costa varahommikul.

Pärast pingsat lahenduse otsimist leppisid riigijuhid kokku hoopis laenus, mida tagatakse ühenduse ühiseelarvest.

Saksamaa kantsler Friedrich Merz ütles reede varahommikul, et Euroopa Liit saatis Venemaa liidrile Vladimir Putinile selge signaali, kui leppis kokku Kiievile järgmise kahe aasta jooksul 90 miljardi euro eraldamises.

"See saadab Euroopalt Putinile selge signaali, et see sõda ei tasu end ära," kirjutas Merz sotsiaalmeedias.

Euroopa Liidu ametnik oli enne seda uudisteagentuurile AFP teatanud, et  Euroopa Liidu liidritel ei õnnestunud kokku leppida külmutatud Vene varade kasutamises Ukrainale antava suuremahulise laenu jaoks, kuid öösel jätkusid kõnelused alternatiivi leidmiseks, et tagada Kiievi rahastamine ka pärast käesolevat aastat.

"Pärast pikki arutelusid on selge, et reparatsioonilaenudega tuleb veel tööd teha, kuna juhid vajavad üksikasjade läbivaatamiseks rohkem aega," ütles ametnik.

Allika sõnul püüdsid juhid seejärel kokku leppida vahelahenduses, mille kohaselt laenataks Kiievile raha otse ja seda tagataks ühenduse ühiseelarvest.

Samas veel alles neljapäeval Vene külmutatud vara kasutamist jõuliselt toetanud Merz kuulutas nüüd siiski võitu.

"Ma võin öelda, et see oli tõepoolest suur edu. Tänane päev oli katsumus. Seisime küsimuse ees, kas me mõistame geopoliitilisi väljakutseid. Uus maailmakord on meid proovile pannud, kas oleme suutnud sellele vastata? Ma ütleksin, et vastus on selgelt jah," teatas Merz. 

Belgia: Euroopa austab seadusi ka siis, kui see on raske

Külmutatud Vene vara kasutamisele vastu olnud Belgia peaminister Bart De Wever ütles, et selle viimase lahendusega välditi rahvusvahelise õiguse rikkumist.

"Me kaitsesime põhimõtet, et Euroopa austab seadusi ka siis, kui see on raske ja kui oleme surve all. Ühislaenu eelistamine lubas kaitsta ka finantsstabiilsust ja ettevõtet Euroclear, kus suurem osa külmutatud Vene varast paikneb," ütles Bart De Wever. 

Belgia peaminister lisas, et küsimus ei olnud kunagi selles, kas Euroopa aitab Ukrainat, vaid ainult selles, kuidas seda teha. 

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles Euroopa Liidu liidritele tippkohtumise alguses, et Vene varade kasutamine on ainuõige tee.

"Vene varasid tuleb kasutada kaitseks Vene agressiooni vastu ja Vene rünnakutes hävitatu ülesehitamiseks. See on moraalne. See on õiglane. See on seaduslik," märkis Zelenski.

Kuigi Kiiev võib olla pettunud, et EL ei astunud sammu Vene varade kasutamiseks, on rahastuse kindlustamine muul viisil siiski mõningane kergendus.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: AFP-BNS, ERR

