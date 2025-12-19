X!

Venemaa mitmes linnas teatati plahvatustest ja elektrikatkestustest

Venemaal Rostovis toimusid plahvatused
Venemaal Rostovis toimusid plahvatused Autor/allikas: Kuvatõmmis
Venemaa mitmes linnas teatati ööl vastu reedet toimunud plahvatustest ja elektrikatkestustest. Rindeolukorda jälgiva projekti Deepstate analüütikud vahendasid, et Vene väed liiguvad Donetski oblastis edasi.

Oluline Ukraina sõjas reedel, 19. detsembril kell 5.40:

- Venemaa mitmes linnas teatati plahvatustest ja elektrikatkestustest;

- Deepstate'i andmeil liiguvad Vene väed Donetski oblastis edasi;

- Pokrovskis langesid vangi Colombia kodanikud.

Venemaa mitmes linnas teatati plahvatustest ja elektrikatkestustest

Sotsiaalmeedias levivad väited, et ööl vastu reedet toimusid Orjolis plahvatused. Väidetavalt sai tabamuse kohalik soojuselektrijaam, kuna linnas teatati elektrikatkestustest.

Lisaks Orjolile teatati plahvatustest veel Voronežis, Taganrogis ja Rostovis.

Deepstate'i andmeil liiguvad Vene väed Donetski oblastis edasi

Rindeolukorda jälgiva projekti Deepstate analüütikud vahendasid, et Vene väed liiguvad Donetski oblastis  edasi. Analüütikute sõnul liikus vaenlane edasi Dronovka, Nikonorovka ja Pankovka lähistel. Deepstate'i andmeil liigub vaenlane ka Zaporižžja oblastis aeglaselt edasi.

Pokrovskis langesid vangi Colombia kodanikud

Donetski oblastis asuvas Pokrovskis võtsid Ukraina kaitsejõud vangi kaks Venemaa poolel sõdinud Colombia kodanikku, teatas reedel uudisteagentuur Unian.

Vangid väitsid, et tulid Venemaale tööle, kuid sattusid pettuse teel Ukraina vastu peetavasse sõtta. Neile lubati 2500 dollarit kuus, kuid raha ei näinud nad kunagi. Kui mehed Venemaale jõudsid, siis võeti neilt dokumendid ära, neile anti automaadid ning nad saadeti ilma toidu ja veeta Pokrovskit ründama.

Sõjaväelased avaldasid ka video vestlusest vangistatud meestega. Üks neist ütles, et talle lubati keevitaja kohta ühes üksuses. Teine kuulis tuttavalt töövõimalusest Venemaal, kus väidetavalt oli vaja valvata gaasitöötlemistehast.

"Nad ütlesid, et see töö on maksimaalselt üheks kuuks. See osutus valeks. Lendasime Bogotást Istanbuli. Istanbulist Ufasse. Kui Ufasse jõudsime, siis võeti meilt passid, telefonid ja kõik dokumendid. Kolm päeva hiljem pandi meid bussi ja sõidutati umbes 36 tundi teadmata suunas. Me ei teadnud, kuhu meid viiakse," kirjeldas Colombia kodanik.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Ukrainska Pravda, BNS

