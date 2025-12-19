X!

Riigikohus: Kajar Lemberi kriminaalmenetlus kestis liiga kaua

Kajar Lember kohtus.
Kajar Lember kohtus.
Riigikohtu hinnangul oli ligi kaheksa aastat väldanud ja Kajar Lemberi õigeksmõistmisega lõppenud kriminaalmenetlus ebamõistlikult pikk. Tema kahjuhüvitise taotlus jäi siiski rahuldamata, kuna see esitati pärast ettenähtud tähtaega.

Politsei pidas Tartu tollase abilinnapea Kajar Lemberi kinni 24. mail 2016 kahtlustatuna soodustuskelmuses, altkäemaksu andmises ja toimingupiirangu rikkumises. Prokuratuur esitas talle süüdistuse 21. märtsil 2019.

Soodustuskelmuse süüdistuses lõpetas kohus menetluse osaliselt aegumise tõttu ning ülejäänud osas 11. märtsil 2022 otstarbekuse kaalutlusel. Toimingupiirangu rikkumises ja altkäemaksu andmises mõistis maakohus Lemberi õigeks ning ringkonnakohus jättis otsuse muutmata. Riigikohtus otsust ei vaidlustatud ja see jõustus 8. märtsil 2024.

9. septembril 2024 esitas Lember prokuratuurile taotluse süüteomenetluses tekitatud varalise ja mittevaralise kahju hüvitamiseks. Lemberi hinnangul põhjustas talle kahju muu hulgas ametikohtade kaotus ja sellega kaasnenud sissetuleku vähenemine, au ja väärikust riivanud negatiivne meediakajastus ning menetluse venimine.

Prokuratuur ning maa- ja ringkonnakohus jätsid Lemberi taotluse rahuldamata, sest seaduse järgi tuleb hüvitise taotlus esitada maakohtule enne kohtuliku uurimise lõppu. Ainult mõjuval põhjusel võib seda teha hiljem ja praegusel juhul selleks alust ei olnud. Riigikohus jõudis täna avaldatud määruses samale järeldusele.

Riik peab kahju hüvitama, kui seda taotletakse korrakohaselt

Riigikohus märkis, et kriminaalmenetlus teenib avalikku huvi teha kindlaks kuriteod ja süüdlased ning neid karistada. Sellega kaitseb riik kannatanuid ja laiemas mõttes avalikku korda ning kindlustab õigusriigi toimimise. Seetõttu peab kahtlustatav või süüdistatav taluma mõistlikus ulatuses ka menetluse tagajärgi.

Kuna kriminaalmenetlus teenib ühiskonna kui terviku huve, peab ka menetluse nurjumise riski kandma ühiskond solidaarselt, juhul kui seda ei põhjustanud kahtlustatav või süüdistatav ise. Järelikult tuleb riigil kriminaalmenetluse lõpetamisel või õigeksmõistmisel inimesele tekitatud kahju õiglaselt hüvitada.

Ebamõistlikult pikast menetlusest tingitud mittevaraline kahju on enamasti heastatav karistuse kergendamise, sellest vabastamise või menetluse lõpetamisega. Kui aga kriminaalmenetlus lõpetatakse või süüdistatav mõistetakse õigeks alles pärast mõistliku menetlusaja möödumist, on ainsaks lahenduseks õiglane rahaline hüvitis.

Lember oli sunnitud kriminaalmenetluse negatiivseid tagajärgi taluma pea kaheksa aastat ja riigikohtu hinnangul pole kahtlust, et tema talumiskohustust ületati. Sellele vaatamata tuli tema hüvitise taotlus jätta läbi vaatamata, kuna see esitati alles pärast seaduses antud tähtaega. Praegusel juhul polnud ka erandlikke asjaolusid, et küsida hüvitist hiljem.

Maakohtult hüvitise taotlemisel polnud takistusi

Lemberi väitel esitas ta taotluse alles pärast õigeksmõistva otsuse jõustumist, kuna menetlusega kaasnenud kahju lõplik suurus selgus hiljem. Riigikohus sellega ei nõustunud, sest taotluses kirjeldatud kahju põhjused olid teada juba varem ning kohtul on võimalik hüvitise suuruse puhul arvestada ka tulevikus tekkida võivat kahju.

Riigikohtu hinnangul pole hüvitise taotluse esitamise tähtaeg ja lahendamise kord ka põhiseadusega vastuolus. Üldjuhul tuleb taotlus lahendada koos süüküsimusega, et kasutada kohtute ja menetlusosaliste ressursse mõistlikult ning saavutada õigusrahu võimalikult kiiresti.

Samuti ei nõustunud riigikohus Lemberi seisukohaga, et kriminaalasja arutanud kohtu koosseisul oleks võinud olla raskusi hüvitise küsimuse erapooletu lahendamisega. Menetluses tekitatud kahju hindamine ei eristu paljudest teistest otsustustest, mida kohus peab asja lahendamisel tegema. Seejuures viidati hüvitise taotluses kahju põhjustajana peamiselt prokuratuurile ja etteheited ei puudutanud kohtunikku, kes tegi lõpuks õigeksmõistva otsuse. Järelikult oleks see kohtunik saanud lahendada taotluse samuti erapooletult.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

