Nädalavahetus tuleb tuuline ja sajune

Reedel kattis Euroopa ida- ja keskosa kõrgrõhkkond, mis hoidis ilma suurema sajuta. Laupäeval liigub aga madalrõhkkond Skandinaavia põhjatippu ning Eesti jääb selle kaguserva, mis toob kaasa sajusema ja tuulisema ilma.

Öö vastu laupäeva on pilvine. Merelt Loode-Eestisse saabuv vihmasadu levib aeglaselt kagu suunas üle terve maa. Mandril võib paiguti tekkida udu. Puhub edela- ja lõunatuul 3-9 m/s, öö hakul puhanguti 12 m/s. Rannikul on tuul tugevam, 6-12 m/s, puhanguti kuni 16 m/s. Õhutemperatuur on 1..7°C.

Laupäeva hommikul on taevas valdavalt pilves, sajab vihma ja kohati võib olla udu. Päev tuleb samuti pilvine ja vihmane, kuid Lääne-Eestis on oodata üksikuid selgemisi. Päeva jooksul liigub madalrõhuala veidi itta ning saartel sadu lakkab, kuid õhtuks jõuavad põhjast juba uued sajupilved. Puhub edela- ja läänetuul 5-12 m/s, rannikul puhanguti kuni 16 m/s. Sooja on 2..8°C.

Pühapäeval püsib ilm sombune ja päeval algab põhjast jahedama õhu sissevool. Põhja- ja Ida-Eestis sajab vihma, võimalik on ka lörts. Sooja on keskmiselt 3 kraadi.

Esmaspäeval sajab kohati kergelt vihma, lörtsi ja lund. Sooja on keskmiselt 2 kraadi.

Teisipäeval läheb külmemaks ja keskmine õhutemperatuur langeb -4 kraadini. Rannikul võib tulla vähest lund ja lörtsi.

Jõululaupäeval külm taandub. Sooja on taas keskmiselt 2 kraadi ning sademed tulevad alla nii vihma, lörtsi kui ka lumena.