X!

Nädalavahetus tuleb tuuline ja sajune

ilm
Vihm
Vihm Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
ilm

Reedel kattis Euroopa ida- ja keskosa kõrgrõhkkond, mis hoidis ilma suurema sajuta. Laupäeval liigub aga madalrõhkkond Skandinaavia põhjatippu ning Eesti jääb selle kaguserva, mis toob kaasa sajusema ja tuulisema ilma.

Öö vastu laupäeva on pilvine. Merelt Loode-Eestisse saabuv vihmasadu levib aeglaselt kagu suunas üle terve maa. Mandril võib paiguti tekkida udu. Puhub edela- ja lõunatuul 3-9 m/s, öö hakul puhanguti 12 m/s. Rannikul on tuul tugevam, 6-12 m/s, puhanguti kuni 16 m/s. Õhutemperatuur on 1..7°C.

Laupäeva hommikul on taevas valdavalt pilves, sajab vihma ja kohati võib olla udu. Päev tuleb samuti pilvine ja vihmane, kuid Lääne-Eestis on oodata üksikuid selgemisi. Päeva jooksul liigub madalrõhuala veidi itta ning saartel sadu lakkab, kuid õhtuks jõuavad põhjast juba uued sajupilved. Puhub edela- ja läänetuul 5-12 m/s, rannikul puhanguti kuni 16 m/s. Sooja on 2..8°C.

Pühapäeval püsib ilm sombune ja päeval algab põhjast jahedama õhu sissevool. Põhja- ja Ida-Eestis sajab vihma, võimalik on ka lörts. Sooja on keskmiselt 3 kraadi.

Esmaspäeval sajab kohati kergelt vihma, lörtsi ja lund. Sooja on keskmiselt 2 kraadi.

Teisipäeval läheb külmemaks ja keskmine õhutemperatuur langeb -4 kraadini. Rannikul võib tulla vähest lund ja lörtsi.

Jõululaupäeval külm taandub. Sooja on taas keskmiselt 2 kraadi ning sademed tulevad alla nii vihma, lörtsi kui ka lumena.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: Aktuaalne Kaamera

Samal teemal

JÕULUTUNNEL

HÄÄLETUS KÄIB!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

20:42

Kontaveit võitis koduse padeliturniiri: tennises on väljakul murdjam olek

20:23

Nädalavahetus tuleb tuuline ja sajune

19:57

Kurlingupaari Kaldvee - Lill suur rivaal jäi olümpiamängudelt välja

19:49

Galerii: Selisoo matkarada on osaliselt vee all Uuendatud

19:26

Ukraina teatas Vene varilaevastiku tankeri ründamisest Vahemerel Uuendatud

19:25

Baltimaade olümpiakomiteed saatsid ROK-ile Vene küsimuses ühispöördumise

19:24

Aktuaalne kaamera kell 18:30

19:03

Tänavu laekus enim autoritasusid suurkontsertidelt

18:57

Galerist Siim Raie: kunstiturg on august välja tulnud

18:55

Võrumaa muuseumis tähistatakse näitusega Valdur Ohaka 100. sünniaastapäeva

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

19:26

Ukraina teatas Vene varilaevastiku tankeri ründamisest Vahemerel Uuendatud

14:48

Putin välistas kompromissi Ukrainaga

06:39

Lepet Vene külmutatud varade osas ei tulnud, kuid EL eraldab Kiievile 90 miljardit Uuendatud

18.12

Sõja 1394. päev: Ukraina droonid tabasid Vene tankerit Uuendatud

07:35

USA politsei leidis Browni ülikooli tulistamises kahtlustatava surnuna

04:33

Tuleval aastal tõuseb paljude inimeste maamaks

18.12

Piiriesindajate kohtumisel jäid osapooled eriarvamusele

17:33

Liiklusõnnetus seiskas tundideks edelasuuna rongiliikluse Uuendatud

08:15

Trump peatas Browni ülikooli tulistamise tõttu rohelise kaardi loterii

18:43

Müller: alusleping ei luba Euroopa Keskpangal Ukraina laenu garanteerida Uuendatud

ilmateade

loe: sport

20:42

Kontaveit võitis koduse padeliturniiri: tennises on väljakul murdjam olek

19:57

Kurlingupaari Kaldvee - Lill suur rivaal jäi olümpiamängudelt välja

19:25

Baltimaade olümpiakomiteed saatsid ROK-ile Vene küsimuses ühispöördumise

18:50

Tšehhi sai mäesuusatamise MK-sarjas ajaloolise võidu

loe: kultuur

19:03

Tänavu laekus enim autoritasusid suurkontsertidelt

18:57

Galerist Siim Raie: kunstiturg on august välja tulnud

18:55

Võrumaa muuseumis tähistatakse näitusega Valdur Ohaka 100. sünniaastapäeva

18:53

Galerii: Mall Nukke uus näitus ammutab ainest Eesti filmiklassikast

loe: eeter

16:38

Kriisinõustaja: sõjahirmu aitab leevendada lähedaste inimeste toetus

12:46

Üle 200 raamatu lugenud Paul Patrick: lugemine paneb fantaasia tööle

12:04

Evelin Võigemast: mu jõulud on alati seotud lugemisrõõmuga

11:28

Rasvane pühadetoit võib viia koera nädalaks kliinikusse valuravile

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (19.12.2025 18:00:00)

17:50

Isikukoodide varjamine võiks kelmusi vähendada

17:35

Riigikohus jättis Dijevi kaebuse rahuldamata

15:35

Politsei saatis tänavu välja 880 musta jõulukaarti

15:20

Raadiouudised (19.12.2025 15:00:00)

12:30

Eesti Panga prognoos: majanduse elavnemine tuleb suurema riigivõla hinnaga

12:30

Kunnase hinnangul jääb Eesti kaitsemajanduses naabritest maha

12:25

Laupäeval sajab mitmel pool vihma

12:25

Raadiouudised (19.12.2025 12:00:00)

09:50

Siseminister näeb vägivallatsejatega tegelemisel suuremat rolli ennetusel

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo