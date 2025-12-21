X!

Puusepp: Venemaal ei ole sõjalist võimsust strateegiliseks eduks Ukrainas

Välismaa
Foto: Siim Lõvi /ERR
Välismaa

Venemaal ei ole sellist sõjalist võimsust, et Ukrainas strateegilist või isegi operatsioonilist edu saavutada, ütles kolonelleitnant Mattias Puusepp "Ukraina stuudios".

"Pokrovsk kui üks tulipunkt jätkuvalt püsib, ukrainlased on linnas sees. Nad üritavad nii hästi kui võimalik venelastele vastu panna. Ilm küll vahel segab droonide lennutamist, aga sellest hoolimata on nad seal olemas ja võitlus jätkub. Iga päev toob rohkem kaotusi Vene vägedele ja see vähendab Vene vägede võitlusvõimet," ütles Puusepp.

Kupjanskist rääkides ütles ta, et vaatamata sellele, et Vene Föderatsioon on korduvalt nii kindralstaabi kui ka president Putini suu läbi väitnud, et linn on nende käes, siis president Zelenski visiit sinna näitas, et see nii ei ole.

"Linn ei ole küll täielikult tagasi ukrainlaste valduses, puhastusoperatsioonid jätkuvad, aga üldiselt on ukrainlased olnud seal edukad ja lõiganud läbi venelaste erinevad võimalused oma vägesid seal täiendada. Avalike allikate hinnangul on linnas võib-olla 150 kuni 200 Vene võitlejat, kes on end sinna kindlustanud ja üritavad vastupanu jätkata, aga nendele toetust ei ole võimalik tagada, sest kõik ligipääsuteed peaks olema ukrainlaste kontrolli all," rääkis Puusepp.

Puusepp märkis, et laias laastus püsib rinne sama koha peal. "Nii ta on. Erinevalt erinevatest ennustustest ei ole kummagil poolel suurt lagunemist olnud märgata. Mõlemad pooled jätkavad võitlust. Lääs jätkuvalt toetab Ukrainat, Venemaa jätkuvalt üritab peale tungida. Selliste väikeste taktikaliste võitude ja kaotustega see aasta on läinud," sõnas Puusepp.

USA mõttekoja sõjauuringute instutuudi ISW hinnangul on Venemaa sel aastal Venemaa vallutanud 4700 ruutkilomeetrit. See on umbes sama suur ala kui Eesti suursaared kokku. Aga Ukraina pindalast on see alla ühe protsendi.

"Arvestades seda, et sõjategevus Ukrainas käib juba 12. aastat, siis see näitab, et Venemaa ei ole suutnud endast kolm kuni neli korda väiksema rahvaarvuga riiki ikkagi ära suruda. Nad ei ole suutnud mingit otsustavat operatsioonilist või strateegilist edu kusagil saavutada. Kõik need väikesed võidud on taktikaline edu ja ei midagi enamat," kommenteeris seda Puusepp.

Kuigi rinnet on üle tuhande kilomeetri, on tulipunkt Puusepa sõnul jätkuvalt Donetski piirkond. "Ilmselgelt seal on Vene poliitiline tellimus, mis seda suunab," sõnas ta.

"Väga raske on mõlemal poolel koondada otsustavalt jõude kuhugi, et saavutada operatsioonilisel tasandil tulemus. Venelased lihtsalt ei saa kogu rinnet maha jätta selleks, et toetada neid tulipunkte, sest see avaks võimaluse ukrainlastele seal midagi teha. Ja sama dilemma on ka ukrainlastel. Nad peavad ikkagi väga hoolikalt hindama, kust lõigust võtta inimesi, varustust, relvastust ära selleks, et tugevdada mõnda teist sektorit, kus neil võib-olla ei lähe tol hetkel kõige paremini. Väga hoolikalt vaadatakse, mida vastane teeb ja kust saab oma jõude vähendada selleks, et kusagil mujal edu saavutada," lausus Puusepp.

"Venemaal ei ole sellist sõjalist võimsust, et strateegilist või isegi operatsioonilist edu saavutada," ütles Puusepp.

Samas tõdes ta, et Ukraina on juba kurnamissõjas ning Venemaal näib olevat aega ja inimressurssi piisavalt. Siiski ei suuda nad inimesi piisavalt värvata, et luua kusagil ülekaalu.

"Nad üritavad väsitada kogu Ukraina ühiskonda ja lääneliitlasi, et selle väsimuse foonil saavutada diplomaatiline lahendus. Sõjaliselt ei ole nad seda siiani suutnud," ütles Puusepp.

"Kuni lääne tugi Ukrainale püsib, siis Ukraina ei ole nõus loobuma territooriumist ega ka alla andma. Ja teistpidi Venemaa ei ole valmis tegema ühtegi järeleandmist – Putini eesmärgid on jätkuvalt samad, mis need olid sõja alguses. Kui lääne ühiskond ei avalda Venemaale rohkem survet, siis ilmselt see ei muutu ka," ütles ta veel.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: Intervjueeris Epp Ehand

Samal teemal

JÕULUTUNNEL

HÄÄLETUS KÄIB!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:23

Swedbank: petturite surve inimestelt raha kätte saada on enneolematu

21:20

Pärnu võitis viiele geimile veninud võrkpallifinaali Uuendatud

21:16

Otepääl heisati talvepealinna lipp

21:15

Võrumaal sõitis ringi jõulubuss

21:11

ERR USA konservatiivide konverentsil: fookuses on Ameerika siseprobleemid

20:16

Puusepp: Venemaal ei ole sõjalist võimsust strateegiliseks eduks Ukrainas

20:11

Tartu Ülikooli seni veatu hooaeg sai kindla punkti

19:53

Viipekeelsed uudised

19:44

Kobayashi tõusis teise vooruga võitjaks, Aigro 25.

19:09

Serviti jätkas Balti liigas võidulainel

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

07:53

Tallinna Ülemiste keskuses toimus plahvatus Uuendatud

15:23

Peaprokurör: Ülemiste keskuse plahvatuse korraldas 60-aastane Tallinna mees Uuendatud

13:07

Putin on valmis Macroniga Ukraina sõja teemal kõnelusi pidama Uuendatud

18:17

Venelased küüditasid Sumõst üle 50 inimese, ukrainlasi evakueeritakse piirkonnast Uuendatud

20.12

Avalikud isikukoodid aitavad kaasa kelmide tegevusele

20.12

Pangaliit kaalub pettuste tõkestamiseks ülekannetele "rahunemispausi"

20.12

Eestis jõuab üha enam kasutusele 8-ga algavaid telefoninumbreid

19.12

Pettusehirmus inimesed eiravad kullerite ja politsei telefonikõnesid

20.12

Tõnis Niinemets: mõni hea nali jääb praegu ilmselt tegemata, sest on hirm

07:15

USA relvajõud peatasid Venezuela lähistel järgmise tankeri Uuendatud

ilmateade

loe: sport

21:20

Pärnu võitis viiele geimile veninud võrkpallifinaali Uuendatud

20:11

Tartu Ülikooli seni veatu hooaeg sai kindla punkti

19:44

Kobayashi tõusis teise vooruga võitjaks, Aigro 25.

19:09

Serviti jätkas Balti liigas võidulainel

loe: kultuur

15:14

Rahvusvahelisel lühifilmide päeval näeb Eesti lühifilme nii suurel kui väiksel ekraanil

14:49

Karl Martin Sinijärv: hakkasin "OP-i" juhtima ilma varem saateid nägemata

13:45

Arvustus. Parim aeg elamiseks – hukkumisele määratud maailmas

11:11

Tallinnas esineb Austraalia avangard-jazz'i trio The Necks

loe: eeter

15:14

Rahvusvahelisel lühifilmide päeval näeb Eesti lühifilme nii suurel kui väiksel ekraanil

14:30

Valter Soosalu: harpedžimängijate liidu suvepäevad on üksildased

10:49

Vikerraadio pühadekavasse jagub lustakaid reportaaže ja tõsiseid mõtisklusi

10:21

Video: Alev Ström õnnitles Anu Välbat 400. "Hommik Anuga" saate puhul

Raadiouudised

18:40

Motoklubid jagavad jõulude eel kommi

18:40

USA konservatiividele on olulisimad teemad majandus, elukallidus ja immigratsioon.

18:20

Päevakaja (21.12.2025 18:00:00)

20.12

Liiklejate üllatuseks mõõtsid Ida-Virumaal kiirust abipolitseinikud

20.12

Päevakaja (20.12.2025 18:00:00)

19.12

Päevakaja (19.12.2025 18:00:00)

19.12

Isikukoodide varjamine võiks kelmusi vähendada

19.12

Riigikohus jättis Dijevi kaebuse rahuldamata

19.12

Politsei saatis tänavu välja 880 musta jõulukaarti

19.12

Raadiouudised (19.12.2025 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo