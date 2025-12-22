X!

Narvas võib piiriületust oodata kuni 12 tundi

Foto: ERR
Narva piiril on pikk ootejärjekord. Pühadeks Venemaale sõitvad inimesed seisavad piiripunkti ees isegi öösel. Ooteaeg võib kesta kuni 12 tundi.

Narva piiripunkti ees oli esmaspäeval juba kell 4 hommikul pikk järjekord, kuigi piiripunkt alustab oma tööd alles kell 7. Sabas seisid inimesed, kes eelmisel päeval värava taha jäid ja ka uued tulijad. Need, kes võtsid järjekorda kell 1 öösel, pääsesid piiripunkti 11 tunni möödudes.

"Olen ise endine Nõukogude liidu piirivalvur. Igale piiriületajale peaks kuluma kolm minutit. Pagasi kontroll on omaette teema," sõnas Peterburi elanik Juri.

Piirisabas külmetamine on paras katsumus. Vaheletrügijad saadetakse järjekorra lõppu.

"Siin on üks roosa kohvriga mees, kes on prantslane. Tema naisel on kolmekuune laps. Palusin, et järjekord lubaks nad algusesse, kuid algas kohutav skandaal. Olen täna ka politseid kutsunud korda looma, kuid keegi midagi ei tee," ütles Saksamaa elanik Larissa.

Eesti valitsuse tungivat soovitust Venemaale mitte reisida tõsiselt ei võeta.

"Saadan isa Peterburi vennaga kohtuma, nad pole teineteist viis aastat näinud. Mul ükstapuha, kes mida soovitab. Olen isa või teiste sugulaste nimel valmis vajadusel isegi põrgusse sõitma. Pere on pere," lausus sakslane Anatoli.

Eelmiste aastate kogemus näitab, et suurem tunglemine Narva piiril lõpeb uue aasta saabudes.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

