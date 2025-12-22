Teisipäeval on teed libedad

Teisipäeval laieneb kõrgrõhuala Skandinaaviast Soome kohale, mille uus kese liigub päeval üle Lääne-Eesti. Öösel sajab kohati lund ja päeval on lumehooge põhiliselt Eesti põhjaosas. Puhub mõõdukas idakaare, päeval nõrk põhjakaare tuul, ja õhutemperatuur on ööpäevaringselt miinuspoolel.

Saabuval ööl sajab kohati lund, Lääne-Eesti saartel ka lörtsi ja vihma. Puhub idakaare tuul 3-9, saartel ja rannikul iiliti 14 m/s. Külma on -2 kuni -10 kraadi. Ja teed võivad olla libedad!

Hommikul sajab Põhja-Eestis kohati lund. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga, saartel ja rannikul puhub mõõdukas idakaare tuul iiliti 14 m/s. Külma on endiselt -2 kuni -10 kraadi ja teed püsivad libedad.

Päev on Põhja-Eestis pilvisem ja rannikualadel sajab kohati lund. Puhub valdavalt nõrk põhjakaare, Lääne-Eesti saartel idakaare tuul 5-10, iiliti 14 m/s. Õhtul pöördub tuul kõikjal läänekaarde ja põhjarannikul tugevneb. Külma on 1 kuni 6 kraadi.

Öö jõululaupäeval on kohati lumine ja lörtsine ja päev olulise sajuta. Öine õhutemperatuur jääb vahemikku -2 kuni -8 kraadi, päeval on -1 kuni 4 kraadi.

Esimene ja teine jõulupüha mööduvad olulise sajuta ning kui neljapäeva öö on veel miinuskraadides, siis reedel jääb öine õhutemperatuur juba vahemikku 1 kuni 6 kraadi. Päevane õhusoe tõuseb kuni 6 kuni 7 kraadini. Laupäeval on mitmel pool lume-, lörtsi- ja vihmahooge ning õhusoe kõigub pluss ja miinuskraadide vahel.