X!

Teisipäeval on teed libedad

ilm
Foto: Ken Mürk/ERR
ilm

Teisipäeval laieneb kõrgrõhuala Skandinaaviast Soome kohale, mille uus kese liigub päeval üle Lääne-Eesti. Öösel sajab kohati lund ja päeval on lumehooge põhiliselt Eesti põhjaosas. Puhub mõõdukas idakaare, päeval nõrk põhjakaare tuul, ja õhutemperatuur on ööpäevaringselt miinuspoolel.

Saabuval ööl sajab kohati lund, Lääne-Eesti saartel ka lörtsi ja vihma. Puhub idakaare tuul 3-9, saartel ja rannikul iiliti 14 m/s. Külma on -2 kuni -10 kraadi. Ja teed võivad olla libedad!

Hommikul sajab Põhja-Eestis kohati lund. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga, saartel ja rannikul puhub mõõdukas idakaare tuul iiliti 14 m/s. Külma on endiselt -2 kuni -10 kraadi ja teed püsivad libedad.

Päev on Põhja-Eestis pilvisem ja rannikualadel sajab kohati lund. Puhub valdavalt nõrk põhjakaare, Lääne-Eesti saartel idakaare tuul 5-10, iiliti 14 m/s. Õhtul pöördub tuul kõikjal läänekaarde ja põhjarannikul tugevneb. Külma on 1 kuni 6 kraadi.

Öö jõululaupäeval on kohati lumine ja lörtsine ja päev olulise sajuta. Öine õhutemperatuur jääb vahemikku -2 kuni -8 kraadi, päeval on -1 kuni 4 kraadi.

Esimene ja teine jõulupüha mööduvad olulise sajuta ning kui neljapäeva öö on veel miinuskraadides, siis reedel jääb öine õhutemperatuur juba vahemikku 1 kuni 6 kraadi. Päevane õhusoe tõuseb kuni 6 kuni 7 kraadini. Laupäeval on mitmel pool lume-, lörtsi- ja vihmahooge ning õhusoe kõigub pluss ja miinuskraadide vahel.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

JÕULUTUNNEL

MENULAVASTUS

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:17

Turneeks kosunud Aigro: vorm lagunes seal voodis, kus Rukal pikutasin

22:03

Ukraina ründas suurt naftaterminali Krasnodari krais Uuendatud

21:57

Aroni raske töö kannab vilja: tegin mitmeid kordi rohkem, kui pidin

21:32

Eesti koondislased andsid Itaalias kaks väravasöötu

21:30

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:20

Saaremaal on ehitud mitmeid mittetraditsioonilised jõulupuud

21:13

Teisipäeval on teed libedad

21:12

Järgmisel aastal kaupade ja teenuste hinnatõus aeglustub

21:09

ERR Washingtonis: vabariiklased näevad USA järgmise presidendina JD Vance'i

20:55

Tammearu ja Tammemaa teenisid Jaapanis karikahõbeda

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

21.12

Peaprokurör: Ülemiste keskuse plahvatuse korraldas 60-aastane Tallinna mees Uuendatud

14:44

Ülemiste pommimees on häkker Artur Boiko Uuendatud

21.12

Swedbank: petturite surve inimestelt raha kätte saada on enneolematu

10:24

Moskvas hukkus autopommiplahvatuses kõrge Vene kindral

22:03

Ukraina ründas suurt naftaterminali Krasnodari krais Uuendatud

21.12

Paet: Euroopa Liit saatis maailmale sõnumi, et on nõrk ja lõhestunud

06:36

Uuest aastast tõuseb alkoholi- ja tubakaaktsiis

07:19

USA blokaad Venezuela vastu lükkas Kuuba majanduse käpuli

21.12

Puusepp: Venemaal ei ole sõjalist võimsust strateegiliseks eduks Ukrainas

21.12

Graham toetab Tomahawkide andmist Ukrainale, kui Putin rahuleppest keeldub

ilmateade

loe: sport

22:17

Turneeks kosunud Aigro: vorm lagunes seal voodis, kus Rukal pikutasin

21:57

Aroni raske töö kannab vilja: tegin mitmeid kordi rohkem, kui pidin

21:32

Eesti koondislased andsid Itaalias kaks väravasöötu

20:55

Tammearu ja Tammemaa teenisid Jaapanis karikahõbeda

loe: kultuur

21:12

Järgmisel aastal kaupade ja teenuste hinnatõus aeglustub

17:31

Suri Briti laulja ja laulukirjutaja Chris Rea

15:02

Galerii: draamateater jagas kolleegipreemiaid

14:08

Klassikaraadio täidab pühad jõulumuusikaga

loe: eeter

18:18

Toomas Tross: otsin elus ja loomingus rõõmu tegevaid silmapilke

14:31

Aastahiti esikümme on selgunud

14:08

Klassikaraadio täidab pühad jõulumuusikaga

12:26

"Teise mätta otsast": nüüdiskultuuri tuleb vallata nagu omaette keelt

Raadiouudised

18:50

Päevakaja (22.12.2025 18:00:00)

18:35

Pühadeks Venemaale sõitvad inimesed tekitasid Narvas pika piirijärjekorra

15:45

Ajateenistuse uus keelenõue puudutab 5 protsenti kutsealustest

15:45

Eelnõu tõstaks notariteenuste tasusid keskmiselt 74 protsenti

15:25

Raadiouudised (22.12.2025 15:00:00)

12:30

Europol hoiatab: kuritegelikud võrgustikud värbavad lapsi

12:30

Ministeerium: ametnike asemel võiks maksuviiviseid määrata robot

12:20

Raadiouudised (22.12.2025 12:00:00)

10:05

Vabariiklased arutavad järgmise USA riigipea üle

09:55

Uuest aastast tõusevad tubakatoodete ja alkoholi aktsiisimäärad

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo